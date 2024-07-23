АвтоВАЗ расширил свои предложения на рынке подержанных автомобилей, запустив программу RESTART, которая гарантирует качество и надежность машин с пробегом. Инициатива отвечает растущему спросу на проверенные транспортные средства.

Три направления программы RESTART — "Плюс", "Базовый" и "Мульти" — покрывают автомобили Lada и других брендов до пяти-семи лет с пробегом до 100-150 тыс. км соответственно. Ключевая особенность — расширенная гарантия на год, аналогичная заводской, и доступные условия кредита без первоначального взноса и с комфортными ежемесячными платежами.

Эксперты отмечали, что рынок подержанных автомобилей испытывает трудности из-за нехватки качественной подержки и роста кредитных ставок. Однако отмена двойного НДС создает благоприятные условия для его развития. По словам Алексея Безобразова, совладельца "Аксель Групп", это направление позволяет обеспечивать независимость от импортеров и генерировать прибыль в любых условиях.

В последнее время китайские бренды, такие как Haval, Chery, Geely, Changan, OMODA и EXEED, укрепили свои позиции на российском рынке. Инициатива АвтоВАЗа, фокусирующаяся на качественно проверенных автомобилях с пробегом, может стать существенным фактором конкуренции на этом рынке.

Фото: From Wikimedia Commons/ Basilex (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)