Кошка ест овощи
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:36

Любишь кота — соблюдай закон: напоминание от тульской полиции

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе

В Тульской области Всемирный день кошек решили отметить напоминанием о правилах содержания домашних животных и ответственности владельцев. Пресс-служба регионального УМВД России подчеркнула: забота о питомцах — это не только любовь, но и соблюдение закона.

Закон и обязанности владельцев

В Федеральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными…" прописаны ключевые требования: от надлежащего ухода и своевременной ветеринарной помощи до профилактических мероприятий. Если владелец не может больше заботиться о питомце, он обязан передать его новому хозяину или в приют, где животному обеспечат достойные условия.

Жестокое обращение и соседи

Любое жестокое обращение с животными недопустимо. А при содержании котов и кошек в многоквартирных домах важно помнить о правах соседей:

  • поддерживать чистоту в доме и на прилегающей территории;
  • утилизировать биологические отходы по нормам;
  • не размещать животных в местах общего пользования (кухни, лестничные клетки, чердаки, подвалы, балконы);
  • выгуливать питомцев безопасно для людей, животных и имущества;
  • не допускать их свободного перемещения в лифтах, коридорах, на детских и спортивных площадках;
  • учитывать медицинские противопоказания соседей, например, аллергию.

Ответственность за нарушения

Владельцы, нарушающие правила содержания, могут понести административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность. Если животное причинит вред здоровью или имуществу, хозяин обязан возместить ущерб.

