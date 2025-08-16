Любишь кота — соблюдай закон: напоминание от тульской полиции

В Тульской области Всемирный день кошек решили отметить напоминанием о правилах содержания домашних животных и ответственности владельцев. Пресс-служба регионального УМВД России подчеркнула: забота о питомцах — это не только любовь, но и соблюдение закона.

Закон и обязанности владельцев

В Федеральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными…" прописаны ключевые требования: от надлежащего ухода и своевременной ветеринарной помощи до профилактических мероприятий. Если владелец не может больше заботиться о питомце, он обязан передать его новому хозяину или в приют, где животному обеспечат достойные условия.

Жестокое обращение и соседи

Любое жестокое обращение с животными недопустимо. А при содержании котов и кошек в многоквартирных домах важно помнить о правах соседей:

поддерживать чистоту в доме и на прилегающей территории;

утилизировать биологические отходы по нормам;

не размещать животных в местах общего пользования (кухни, лестничные клетки, чердаки, подвалы, балконы);

выгуливать питомцев безопасно для людей, животных и имущества;

не допускать их свободного перемещения в лифтах, коридорах, на детских и спортивных площадках;

учитывать медицинские противопоказания соседей, например, аллергию.

Ответственность за нарушения

Владельцы, нарушающие правила содержания, могут понести административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность. Если животное причинит вред здоровью или имуществу, хозяин обязан возместить ущерб.