Семья с детьми и собакой в новой квартире
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:12

Как питомец превращает ребёнка в ответственного взрослого

Психолог Марианна Абравитова: забота о питомце помогает ребёнку развивать ответственность

Домашнее животное может стать не просто другом ребёнка, но и настоящим помощником в воспитании ответственности. Однако, как отмечает клинический психолог Марианна Абравитова, важно правильно организовать этот процесс и помнить, что всё начинается с участия родителей.

Почему уход за животным помогает развитию

По словам эксперта, ребёнок видит прямую связь между своими действиями и состоянием питомца. Это формирует:

  • умение заботиться о другом;
  • эмпатию и доброту;
  • привычку к дисциплине;
  • умение держать обещания.

Важно, что забота о питомце — это регулярная, а не разовая обязанность. Именно системность формирует чувство ответственности.

Как распределять обязанности — в зависимости от возраста

Абравитова подчёркивает, что обязательства нужно подбирать под возраст ребёнка:

  • 3-5 лет — помощь под присмотром взрослых (например, подать корм или принести миску);
  • 6-9 лет — простые действия, выполняемые самостоятельно, но с контролем (наливать воду, насыпать корм);
  • 10 лет и старше — более сложный и регулярный уход (уборка клетки, выгул, расчёсывание), с периодическими проверками.

С какого питомца лучше начать

Психолог рекомендует учитывать:

  • возраст ребёнка;
  • его характер (терпеливость, интерес к животным);
  • реальные возможности семьи.

Начинать лучше с рыбок, хомячка или птицы. Только после успешного опыта стоит заводить щенка или котёнка, которые требуют больше внимания и времени.

"Воспитание ответственности через питомца — отличная стратегия, но она требует подготовки, терпения и участия родителей", — напоминает Абравитова.

