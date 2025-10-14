Каждый второй чих — от риновируса: в Екатеринбурге болеют даже те, кто не выходит из дома

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали более 29 тысяч случаев ОРВИ, из них почти 14 тысяч — в Екатеринбурге. Несмотря на внушительные цифры, врачи отмечают: ситуация стабилизируется. Заболеваемость всё ещё на 9% выше многолетней нормы, однако уже на 9% ниже, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Что показывают анализы

"Обследовано 503 человека: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и другие", — рассказали специалисты РПН.

Наибольшее количество заболевших — дети: они составляют 57% всех случаев. Именно поэтому санитарные врачи призывают родителей быть особенно внимательными к здоровью школьников и малышей.

Почему врачи не паникуют

Санврачи оценивают текущую эпидситуацию как прогнозируемую и управляемую. Осень традиционно приносит всплеск простудных заболеваний, но показатели пока укладываются в ожидаемые рамки.

Как защититься от ОРВИ

Чтобы снизить риск заражения, специалисты Роспотребнадзора напоминают простые, но эффективные меры профилактики:

Пройдите вакцинацию от гриппа — это лучший способ защитить себя и близких.

Мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком на спиртовой основе.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах, особенно в транспорте и магазинах.

Берегите себя , если ухаживаете за заболевшим членом семьи — используйте маски и перчатки.

Оставайтесь дома при первых симптомах болезни — даже лёгкое недомогание может быть заразным.

Главное — действовать вовремя

Врачи подчёркивают: паниковать не стоит, но и игнорировать симптомы опасно. Чем раньше начать лечение и изоляцию, тем меньше вероятность распространения инфекции.