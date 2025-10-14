Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на больничном
Девушка на больничном
© freepik.com by DC Studio is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:56

Каждый второй чих — от риновируса: в Екатеринбурге болеют даже те, кто не выходит из дома

В Свердловской области за неделю выявлено более 29 тысяч случаев ОРВИ — ситуация стабилизируется

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали более 29 тысяч случаев ОРВИ, из них почти 14 тысяч — в Екатеринбурге. Несмотря на внушительные цифры, врачи отмечают: ситуация стабилизируется. Заболеваемость всё ещё на 9% выше многолетней нормы, однако уже на 9% ниже, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Что показывают анализы

"Обследовано 503 человека: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и другие", — рассказали специалисты РПН.

Наибольшее количество заболевших — дети: они составляют 57% всех случаев. Именно поэтому санитарные врачи призывают родителей быть особенно внимательными к здоровью школьников и малышей.

Почему врачи не паникуют

Санврачи оценивают текущую эпидситуацию как прогнозируемую и управляемую. Осень традиционно приносит всплеск простудных заболеваний, но показатели пока укладываются в ожидаемые рамки.

Как защититься от ОРВИ

Чтобы снизить риск заражения, специалисты Роспотребнадзора напоминают простые, но эффективные меры профилактики:

  • Пройдите вакцинацию от гриппа — это лучший способ защитить себя и близких.

  • Мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком на спиртовой основе.

  • Соблюдайте дистанцию в общественных местах, особенно в транспорте и магазинах.

  • Берегите себя, если ухаживаете за заболевшим членом семьи — используйте маски и перчатки.

  • Оставайтесь дома при первых симптомах болезни — даже лёгкое недомогание может быть заразным.

Главное — действовать вовремя

Врачи подчёркивают: паниковать не стоит, но и игнорировать симптомы опасно. Чем раньше начать лечение и изоляцию, тем меньше вероятность распространения инфекции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальные парки Челябинской области стали одними из самых популярных на Урале — ОСИГ сегодня в 5:34
1,8 миллиона не ошиблись: почему все едут на Южный Урал и что там находят

Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» вошли в число самых популярных туристических мест Урала. Южный Урал стабильно принимает 1,8 млн гостей в год.

Читать полностью » Скульптура сегодня в 4:46
Голосование на грани завершения: где в Челябинске проснётся "Девушка с косой" этой осенью

В Челябинске завершается голосование за новое место установки скульптуры «Пробуждение». Лидирует парк Калининского района, где статуя может обрести новый дом.

Читать полностью » ФСБ и челябинская таможня задержали фуру с немаркированными сигаретами на 160 млн рублей сегодня в 3:36
Фура на Урале шла с "народными товарами", а везла миллионы: что нашли внутри — не для слабонервных

На границе Челябинской области ФСБ и таможня остановили фуру с миллионом пачек немаркированных сигарет. Контрабанду оценили в 160 миллионов рублей.

Читать полностью » Воспитанник сегодня в 1:16
Перелом мечты: уральский хоккеист не успел начать сезон в НХЛ, как всё пошло не по плану

Евгений Дадонов, воспитанник челябинского «Трактора» и новичок «Нью-Джерси Девилз», получил перелом руки в первом матче сезона. Его место в составе уже занял Халонен.

Читать полностью » 250 единиц техники подготовили к зимнему содержанию дорог на Южном Урале сегодня в 0:16
Дороги готовят к зиме, как к войне: что за техника выйдет против гололёда на Урале

На Южном Урале проверили готовность федеральных трасс к зиме: 250 единиц техники, десятки тысяч тонн песка и круглосуточный контроль за состоянием дорог.

Читать полностью » 23 тонны абрикосовой скорлупы не пустили в Россию через пункт вчера в 22:26
Скорлупа, которая не прорвалась: на границе остановили груз, который мог удивить пол-России

На границе Челябинской области не пропустили 23 тонны скорлупы абрикосовых косточек из Таджикистана. Почему груз вернули обратно — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Сбой в Steam: пользователи по всей России не смогли войти в аккаунты вчера в 17:17
Не пускает вообще: у Steam глобальный сбой — пострадала и Свердловская область

Пользователи из Свердловской области пожаловались на сбой в Steam — крупнейшем игровом сервисе мира. Рассказываем, когда начались проблемы и что известно о причинах.

Читать полностью » Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла 97,5 тысячи рублей — данные вчера в 15:27
97 тысяч на руки: Екатеринбург попал в список самых денежных городов России

Екатеринбург вошёл в топ-20 российских городов с самыми высокими зарплатами. Узнайте, кто возглавил рейтинг и почему Урал стал регионом-лидером по доходам.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Руководители Ford и Fortescue отметили высокий уровень роботизации на китайских заводах — The Telegraph
Наука
Проживание в съёмном жилье повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей
Наука
Крупнейший кратер Луны образовался в результате удара астероида с севера, а не с юга
УрФО
Илья Обабков: переезд СУНЦ УрФУ в Новокольцовский — шаг к созданию кампуса будущего
Красота и здоровье
Форма парфюма влияет на стойкость и настроение аромата — спрей, ролик или бальзам раскрываются по-разному
Красота и здоровье
Исследователи подтвердили: косточка авокадо пригодна для напитков и ухода за кожей при умеренном использовании
Спорт и фитнес
Прыжки через скакалку: улучшение кардио и координации по мнению экспертов
Садоводство
Сбор и хранение семян арбуза поможет сохранить чистосортные растения и хорошую всхожесть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet