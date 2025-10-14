Каждый второй чих — от риновируса: в Екатеринбурге болеют даже те, кто не выходит из дома
В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали более 29 тысяч случаев ОРВИ, из них почти 14 тысяч — в Екатеринбурге. Несмотря на внушительные цифры, врачи отмечают: ситуация стабилизируется. Заболеваемость всё ещё на 9% выше многолетней нормы, однако уже на 9% ниже, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Что показывают анализы
"Обследовано 503 человека: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и другие", — рассказали специалисты РПН.
Наибольшее количество заболевших — дети: они составляют 57% всех случаев. Именно поэтому санитарные врачи призывают родителей быть особенно внимательными к здоровью школьников и малышей.
Почему врачи не паникуют
Санврачи оценивают текущую эпидситуацию как прогнозируемую и управляемую. Осень традиционно приносит всплеск простудных заболеваний, но показатели пока укладываются в ожидаемые рамки.
Как защититься от ОРВИ
Чтобы снизить риск заражения, специалисты Роспотребнадзора напоминают простые, но эффективные меры профилактики:
-
Пройдите вакцинацию от гриппа — это лучший способ защитить себя и близких.
-
Мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком на спиртовой основе.
-
Соблюдайте дистанцию в общественных местах, особенно в транспорте и магазинах.
-
Берегите себя, если ухаживаете за заболевшим членом семьи — используйте маски и перчатки.
-
Оставайтесь дома при первых симптомах болезни — даже лёгкое недомогание может быть заразным.
Главное — действовать вовремя
Врачи подчёркивают: паниковать не стоит, но и игнорировать симптомы опасно. Чем раньше начать лечение и изоляцию, тем меньше вероятность распространения инфекции.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru