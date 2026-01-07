Грипп вернулся не один: с кем ещё придётся бороться иммунитету томичей в 2026 году

В начале 2026 года в Томской области фиксируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, однако эпидемиологическая ситуация пока остается контролируемой. Об этом, в частности, сообщает портал Tomsk. ru со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора. Несмотря на то что общий эпидпорог не превышен, специалисты обращают внимание на отдельные возрастные группы, где динамика вызывает настороженность.

Общая эпидемиологическая картина в регионе

С 1 по 7 января 2026 года в Томской области было зарегистрировано 6696 случаев ОРВИ. Почти 60 процентов из них пришлись на областной центр — 3940 заболевших выявлены в Томске. По структуре заболеваемости доли детей и взрослых распределились практически поровну: 48 процентов составили дети в возрасте до 14 лет, еще 52 процента — взрослое население.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в целом по региону недельный эпидемиологический порог не превышен, что позволяет говорить об отсутствии признаков массовой вспышки. Тем не менее специалисты продолжают ежедневный мониторинг ситуации, учитывая сезонные факторы и активную миграцию населения в праздничный период.

Рост заболеваемости среди детей

Наибольшее внимание эпидемиологов привлекла ситуация в детских возрастных группах. По данным ведомства, среди дошкольников и школьников зафиксировано превышение средних показателей заболеваемости, что традиционно характерно для зимних каникул и первых недель после праздников.

Во время государственного мониторинга специалисты выявляли циркуляцию сразу нескольких возбудителей. В частности, регистрировались случаи COVID-19, аденовирусной инфекции и РС-вируса. Кроме того, лабораторно подтверждено 63 случая гриппа, из которых 21 эпизод был связан с вирусом гриппа A (H3N2).

Рекомендации санитарных врачей

В Роспотребнадзоре напоминают, что даже при стабильной эпидобстановке важно соблюдать меры профилактики. Специалисты рекомендуют использовать маски в общественных местах, регулярно мыть руки, обрабатывать гаджеты и другие предметы повседневного пользования, а также по возможности соблюдать социальную дистанцию.

Отдельно подчеркивается, что при появлении симптомов респираторных заболеваний — повышенной температуры, кашля, насморка или слабости — следует оставаться дома и обращаться к врачу, чтобы снизить риск распространения инфекции.