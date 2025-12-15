Порог рядом, но не пройден: как Крым и Севастополь встречают сезон ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируется в Крыму и Севастополе в середине декабря, однако ситуация пока остается управляемой. Несмотря на увеличение числа заболевших, показатели в республике все еще не превышают эпидемический порог. Об этом сообщает "Крымская газета" со ссылкой на данные Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Динамика заболеваемости в Крыму

По данным санитарного ведомства, за неделю с 8 по 14 декабря в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8 812 человек. Это на 11,1% больше, чем неделей ранее. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 3,1%, что позволяет специалистам говорить о контролируемом характере ситуации.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что рост числа случаев ОРВИ характерен для этого времени года и во многом связан с сезонным фактором. Тем не менее санитарные службы продолжают мониторинг, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ситуация в Севастополе

В Севастополе темпы роста заболеваемости оказались выше, чем в республике. За отчетную неделю респираторные инфекции были диагностированы у 3 270 человек, что на 23,4% превышает показатели предыдущего периода. Такая динамика потребовала более активного применения профилактических мер в образовательных учреждениях города.

Специалисты отмечают, что резкий рост за короткий период требует особого внимания, особенно в детских коллективах, где вирусные инфекции распространяются наиболее быстро.

Ограничительные меры в школах и детсадах

В ответ на рост заболеваемости в регионе были введены точечные меры по приостановке образовательного процесса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, они коснулись как Крыма, так и Севастополя.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым и г. Севастополе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных классах и группах дошкольных учреждений", — заявили в ведомстве.

В Республике Крым учебный процесс был временно приостановлен в 46 классах 20 школ, а также в 36 группах 22 дошкольных образовательных учреждений. В Севастополе меры оказались более жесткими: полностью закрыты две школы, частично приостановлены занятия в 31 классе 17 школ, а также закрыты 11 групп в 10 детских садах.

Контроль и профилактика

В санитарном ведомстве подчеркивают, что принимаемые меры носят профилактический характер и направлены на разрыв цепочек передачи инфекции. При необходимости ограничения могут быть расширены, однако на данный момент ситуация оценивается как стабильная и контролируемая.

Жителям региона напоминают о важности соблюдения базовых мер профилактики, особенно в период сезонного подъема заболеваемости: своевременного обращения за медицинской помощью, ограничения контактов при признаках болезни и соблюдения гигиенических рекомендаций.