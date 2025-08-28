Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:30

Ненужный риск: что вдыхает человек, делая ремонт без защиты органов дыхания

Защита дыхания при ремонте: необходимость, а не формальность

Когда мы начинаем ремонт, чаще всего думаем о цвете стен, новой мебели или плитке. Но мало кто задумывается о воздухе, которым придётся дышать во время работ. Между тем строительная пыль и химические пары — одни из самых опасных факторов для здоровья.

Что скрывается в строительной пыли

Во время ремонта в воздух поднимаются частицы цемента, гипса, древесной пыли и краски. Их размер настолько мал, что они легко проникают глубоко в дыхательные пути. Некоторые материалы содержат формальдегид, фенолы, растворители и даже тяжёлые металлы.

Чем это грозит

Игнорирование респиратора может привести к серьёзным последствиям:

  • раздражение слизистых, кашель и першение,
  • аллергические реакции и обострение астмы,
  • повреждение лёгких при длительном воздействии пыли,
  • хронические заболевания дыхательной системы,
  • повышенный риск онкологических заболеваний при вдыхании некоторых соединений.

Почему маска не заменяет респиратор

Многие надеются на медицинскую маску, но её эффективность крайне мала. Простая ткань не задерживает мелкодисперсную пыль и пары химикатов. Только респираторы с фильтрами (угольными или противоаэрозольными) способны защитить лёгкие.

Как выбрать защиту

Для бытового ремонта достаточно респиратора класса FFP2 или FFP3. Они фильтруют до 95-99 % частиц. Если речь идёт о работе с красками, лаками или растворителями — нужен респиратор с угольным фильтром, задерживающим пары.

Безопасность важнее скорости

Многие пренебрегают респираторами, считая, что "пару дней можно потерпеть". Но последствия отравления химикатами или пылевого воздействия могут сопровождать человека годами. Несколько часов в респираторе — это инвестиция в здоровье.

Ремонт без вреда

Правильная защита — залог того, что ремонт принесёт радость, а не проблемы. Респиратор, проветривание и использование очистителя воздуха помогают сохранить здоровье и силы. Игнорировать это правило — значит рисковать самым ценным.

