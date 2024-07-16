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Республиканцы не упомянули РФ и Украину в утвержденной платформе
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Республиканцы не упомянули РФ и Украину в утвержденной платформе

В недавно утвержденной платформе Республиканской партии США отсутствуют прямые упоминания России или Украины, однако документ содержит заявления о намерении восстановить мир в Европе.

Эту информацию передает корреспондент ТАСС.

Вступительная часть платформы включает 20 обещаний, которые республиканцы планируют реализовать после получения контроля над Белым домом и большинства в обеих палатах Конгресса США.

Среди этих обязательств — предотвращение третьей мировой войны и установление мира в Европе и на Ближнем Востоке. Однако конкретные механизмы достижения этих целей в документе не раскрываются.

Платформа партии представляет собой комплексный документ, отражающий ключевые принципы, цели и политические позиции республиканцев. Традиционно такой документ обновляется каждые четыре года для отражения актуальных приоритетов и изменений в общественном мнении.

Примечательно, что Китай упоминается в платформе лишь единожды. Республиканцы критикуют внешнюю политику администрации Джо Байдена, называя ее слабой и подрывающей безопасность страны. В качестве альтернативы они предлагают план по восстановлению мира через силу, укреплению вооруженных сил и альянсов, противостоянию Китаю и борьбе с терроризмом.

Партия также подтверждает свое намерение добиваться от союзников выполнения обязательств по инвестированию в общую оборону для восстановления мира в Европе. Кроме того, республиканцы заявляют о поддержке сильных, суверенных и независимых государств в Индо-Тихоокеанском регионе, процветающих в условиях мира и торговли с другими странами.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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