Экс-претендент на пост президента США Вивек Рамасвами заявил РИА Новости, что Республиканская партия не намерена вносить изменения в свою программу после недавнего покушения на Дональда Трампа.
Вместо этого, партия сосредоточится на объединении страны.
В беседе с корреспондентом на полях съезда республиканцев Рамасвами подчеркнул неизменность партийной программы.
При этом он акцентировал внимание на необходимости консолидации американского общества.
Политик подчеркнул важность сохранения текущего курса партии, несмотря на недавние драматические события.
Одновременно с этим, он призвал к усилению работы по преодолению разногласий и укреплению единства среди граждан США.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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