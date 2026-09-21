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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:59

Россия еще не исчерпала богатства недр: старые месторождения приготовили неожиданный резерв

Россия полностью обеспечила себя основными видами ресурсов, и сегодня фокус отрасли смещается с поиска новых залежей на глубокую переработку уже известных объектов, рассказал NewsInfo ученый секретарь, вице-президент Российского геологического общества Иосиф Вольфсон. Специалист отметил, что в стране практически не осталось "белых пятен" на геологической карте, а интенсивность освоения недр диктуется текущими запросами экономики.

Ранее сообщалось, что в Китае представили системы искусственного интеллекта Ai-Geomapping и Ai-oreseeking, предназначенные для поиска твердых ископаемых. По данным разработчиков, алгоритмы анализируют спутниковые и геофизические данные, чтобы ускорить создание геологических карт.

По словам Вольфсона, потенциал российской сырьевой базы позволяет оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры. При возникновении новых государственных задач отрасль готова перераспределить ресурсы и начать работу в необходимых направлениях. Современная добыча в стране демонстрирует стабильные показатели. В частности, в профильных ведомствах подтверждают, что прирост запасов золота продолжает опережать темпы его извлечения.

"В России нет не открытых месторождений полезных ископаемых. У нас все открыто. Только в разной степени изученности, разведанности. Это зависит от экономики и от того, что требуется в конкретный момент", — пояснил Вольфсон.

Эксперт подчеркнул, что сегодня на первый план выходит работа с техногенным сырьем — отвалами и хвостами обогатительных фабрик, которые фактически становятся новой базой для промышленности. Эффективность переработки таких остаточных форм зачастую превосходит показатели первичной добычи за счет уже проведенной предварительной подготовки материала.

Государство поддерживает рациональное использование недр и ограничивает отток ценных ресурсов. Так, правительство сохранило запрет на вывоз лома драгоценных металлов для поддержки внутренних переработчиков.

"Надо заниматься техногенным минеральным сырьем. Нужно его использовать. Фактически вторая жизнь месторождения в виде остаточных форм, которые порой содержат полезного компонента ничуть не меньше в переработанном виде. Они могут давать даже больший эффект при переработке", — добавил эксперт.

Вопрос восполнения базы остается актуальным и для энергетического сектора. По официальным данным, новые месторождения углеводородов продолжают ставить на баланс, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность. В то же время аналитики обращают внимание на качественный состав сырья.

Параллельно с этим меняется география работ в угольном секторе. Специалисты фиксируют, что добыча угля растет в восточных регионах страны, компенсируя трансформацию старых бассейнов.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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