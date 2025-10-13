Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Открытие зимнего сезона в Шерегеше
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:43

Склоны, солнце и термы: как за восемь дней объехать лучшие курорты Австрии и Швейцарии

Горнолыжный сезон в Альпах — это не просто отдых, а настоящий ритуал для тех, кто любит снег, скорость и величие гор. Мы объехали несколько топовых курортов Австрии и Швейцарии, чтобы понять, где действительно стоит провести зимние каникулы. Делимся впечатлениями и полезными советами.

Kitzsteinhorn (Zell am See — Kaprun, Австрия)

  • Высота: 3029 м
  • Ски-пасс (1 день): взрослый €72, детский €36
  • Особенности: единственный ледниковый курорт земли Зальцбург, катание доступно круглый год.
  • Инфраструктура: альпийский парк приключений, смотровая площадка с видом на нацпарк Хоэ Тауэрн и вершины Гросглокнер и Фушеркаркопф.
  • Сезон: круглогодичный, пик цен — с конца декабря до середины апреля.

Ледник Питцталь (Pitztal, Австрия)

  • Высота: 3440 м
  • Ски-пасс: €65 в кассе, при онлайн-покупке — от €59
  • Особенности: подъем на высоту 2840 м на подземном поезде Pitzexpress.
  • Инфраструктура: система подъемников, трассы всех уровней сложности.
  • Сезон: октябрь-май.

Ski Arlberg (Лех — Цюрс — Санкт-Антон, Австрия)

  • Высота: 2811 м
  • Ски-пасс: €75 + €5 залог за карту
  • Трассы: 306 км (все уровни сложности), перепад высот — 1971 м (840-2811 м)
  • Подъемники: 88, общая зона катания объединена.
  • Особенности: крупнейший горнолыжный регион Австрии, входит в топ-5 мировых по площади трасс.
  • Дополнительно: бесплатная парковка по ски-пассу.

Ischgl (Тироль, Австрия)

  • Высота: 2872 м
  • Ски-пасс: €72
  • Перепад высот: 1495 м (1377-2872 м)
  • Трассы: 239 км, из них 38% — красные, 20% — чёрные.
  • Подъемники: 45
  • Особенности: зона катания соединяет Австрию и Швейцарию, доступ в швейцарский курорт Самнаун.
  • SPA-комплекс: Silvretta Therme - термы и сауны, 4-часовое посещение от €45.

Kaunertal (Тироль, Австрия)

  • Высота: 3108 м
  • Ски-пасс: €65
  • Особенности: ледниковый курорт с трассами до 3108 м, перепад высот — около 1000 м.
  • Инфраструктура: трассы для фрирайда, смотровые площадки, вид на границу с Италией.
  • Доступ: серпантинная дорога с панорамным видом на озеро и ледник.
  • Сезон: октябрь-июнь.

Sölden (Отцталь, Австрия)

  • Высота: до 3340 м
  • Ски-пасс: €74 + парковка €6
  • Основные пики: Гайслахкогль (3058 м), Тифенбахогль (3250 м), Шварце-Шнайде (3340 м)
  • Перепад высот: до 1970 м
  • Трассы: 144 км, включая ледники Реттенбах и Тифенбах; длина самого длинного спуска — 15 км.
  • Особенности: место съёмок фильма "Спектр" (серия "Бондиана"); уникальный микроклимат долины Отцталь.

Stubai Glacier (Тироль, Австрия)

  • Ски-пасс: €63
  • Перепад высот: около 1500 м
  • Трассы: 110 км (30% — чёрные, 50% — красные, остальные — синие и зелёные)
  • Фрирайд-зоны: официально обозначены; общая длина спусков — до 10 км.
  • Сезон: с октября по июль.
  • Особенности: крупнейший ледниковый курорт Австрии, подходит для круглогодичного катания.

Aqua Dome (Тироль, Австрия)

  • Формат: термальный комплекс
  • Билет: €65 (целый день, 9:00-18:30)
  • Площадь: 22 000 м²
  • Инфраструктура: 12 бассейнов (открытые и крытые, вода 34-36°C), 7 саун, 4 бара и ресторана, зона SPA 3000 (с 15 лет), детская зона.
  • Особенности: открытые бассейны в форме "парящих чаш" с серной, соляной и массажной водой; подсветка и музыкальное сопровождение.

Davos (Швейцария)

  • Высота: 2844 м
  • Ски-пасс: CHF 81 (€86)
  • Трассы: 95,5 км горнолыжных и 6,3 км беговых, перепад высот — от 810 до 2844 м
  • Подъемники: 18
  • Особенности: развитая инфраструктура, несколько зон катания (Парсен, Якобсхорн, Мадриса).
  • Проживание: в регионе Surses, рядом объекты для альпинизма и веломаршруты.
  • Ближайшие курорты: Бивио (18 км), Ленцерхайде (25 км), Санкт-Мориц (39 км).

Savognin Bergbahnen (Швейцария)

  • Высота: 2713 м
  • Ски-пасс: €66
  • Перепад высот: около 1500 м
  • Трассы: до 11 км длиной, широкие склоны, трассы для фрирайда.
  • Снежные условия: стабильное покрытие благодаря системе искусственного оснежения до верхних уровней.

Bernina Express (Швейцария — Италия)

  • Маршрут: Кур — Санкт-Мориц — Тирано
  • Билет: €105 (туда-обратно)
  • Особенности: участок Ретийской железной дороги (объект ЮНЕСКО), проходит по 196 мостам и через 55 туннелей, включая виадук Ландвассер (65 м).
  • Инфраструктура: туристические и стандартные вагоны; в обычных — возможность открыть окна для фото.
  • Продолжительность: около 4 часов в одну сторону.

Австрия — выбор тех, кто ценит комфорт, порядок и предсказуемость: здесь идеальные трассы, вкусная еда и теплые спа после катания. Швейцария — для романтиков и эстетов: дороже, но с неповторимыми пейзажами и духом подлинных Альп.

Если хочется кататься без суеты, выбирайте Каунерталь или Питцталь. Для атмосферы праздника — Ишгль или Зельден. А чтобы ощутить роскошь и вечную зиму — Aqua Dome и Bernina Express станут идеальным завершением вашего альпийского путешествия.

