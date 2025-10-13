Склоны, солнце и термы: как за восемь дней объехать лучшие курорты Австрии и Швейцарии

Горнолыжный сезон в Альпах — это не просто отдых, а настоящий ритуал для тех, кто любит снег, скорость и величие гор. Мы объехали несколько топовых курортов Австрии и Швейцарии, чтобы понять, где действительно стоит провести зимние каникулы. Делимся впечатлениями и полезными советами.

Kitzsteinhorn (Zell am See — Kaprun, Австрия)

Высота: 3029 м

3029 м Ски-пасс (1 день): взрослый €72, детский €36

взрослый €72, детский €36 Особенности: единственный ледниковый курорт земли Зальцбург, катание доступно круглый год.

единственный ледниковый курорт земли Зальцбург, катание доступно круглый год. Инфраструктура: альпийский парк приключений, смотровая площадка с видом на нацпарк Хоэ Тауэрн и вершины Гросглокнер и Фушеркаркопф.

альпийский парк приключений, смотровая площадка с видом на нацпарк Хоэ Тауэрн и вершины Гросглокнер и Фушеркаркопф. Сезон: круглогодичный, пик цен — с конца декабря до середины апреля.

Ледник Питцталь (Pitztal, Австрия)

Высота: 3440 м

3440 м Ски-пасс: €65 в кассе, при онлайн-покупке — от €59

€65 в кассе, при онлайн-покупке — от €59 Особенности: подъем на высоту 2840 м на подземном поезде Pitzexpress.

подъем на высоту 2840 м на подземном поезде Pitzexpress. Инфраструктура: система подъемников, трассы всех уровней сложности.

система подъемников, трассы всех уровней сложности. Сезон: октябрь-май.

Ski Arlberg (Лех — Цюрс — Санкт-Антон, Австрия)

Высота: 2811 м

2811 м Ски-пасс: €75 + €5 залог за карту

€75 + €5 залог за карту Трассы: 306 км (все уровни сложности), перепад высот — 1971 м (840-2811 м)

306 км (все уровни сложности), перепад высот — 1971 м (840-2811 м) Подъемники: 88, общая зона катания объединена.

88, общая зона катания объединена. Особенности: крупнейший горнолыжный регион Австрии, входит в топ-5 мировых по площади трасс.

крупнейший горнолыжный регион Австрии, входит в топ-5 мировых по площади трасс. Дополнительно: бесплатная парковка по ски-пассу.

Ischgl (Тироль, Австрия)

Высота: 2872 м

2872 м Ски-пасс: €72

€72 Перепад высот: 1495 м (1377-2872 м)

1495 м (1377-2872 м) Трассы: 239 км, из них 38% — красные, 20% — чёрные.

239 км, из них 38% — красные, 20% — чёрные. Подъемники: 45

45 Особенности: зона катания соединяет Австрию и Швейцарию, доступ в швейцарский курорт Самнаун.

зона катания соединяет Австрию и Швейцарию, доступ в швейцарский курорт Самнаун. SPA-комплекс: Silvretta Therme - термы и сауны, 4-часовое посещение от €45.

Kaunertal (Тироль, Австрия)

Высота: 3108 м

3108 м Ски-пасс: €65

€65 Особенности: ледниковый курорт с трассами до 3108 м, перепад высот — около 1000 м.

ледниковый курорт с трассами до 3108 м, перепад высот — около 1000 м. Инфраструктура: трассы для фрирайда, смотровые площадки, вид на границу с Италией.

трассы для фрирайда, смотровые площадки, вид на границу с Италией. Доступ: серпантинная дорога с панорамным видом на озеро и ледник.

серпантинная дорога с панорамным видом на озеро и ледник. Сезон: октябрь-июнь.

Sölden (Отцталь, Австрия)

Высота: до 3340 м

до 3340 м Ски-пасс: €74 + парковка €6

€74 + парковка €6 Основные пики: Гайслахкогль (3058 м), Тифенбахогль (3250 м), Шварце-Шнайде (3340 м)

Гайслахкогль (3058 м), Тифенбахогль (3250 м), Шварце-Шнайде (3340 м) Перепад высот: до 1970 м

до 1970 м Трассы: 144 км, включая ледники Реттенбах и Тифенбах; длина самого длинного спуска — 15 км.

144 км, включая ледники Реттенбах и Тифенбах; длина самого длинного спуска — 15 км. Особенности: место съёмок фильма "Спектр" (серия "Бондиана"); уникальный микроклимат долины Отцталь.

Stubai Glacier (Тироль, Австрия)

Ски-пасс: €63

€63 Перепад высот: около 1500 м

около 1500 м Трассы: 110 км (30% — чёрные, 50% — красные, остальные — синие и зелёные)

110 км (30% — чёрные, 50% — красные, остальные — синие и зелёные) Фрирайд-зоны: официально обозначены; общая длина спусков — до 10 км.

официально обозначены; общая длина спусков — до 10 км. Сезон: с октября по июль.

с октября по июль. Особенности: крупнейший ледниковый курорт Австрии, подходит для круглогодичного катания.

Aqua Dome (Тироль, Австрия)

Формат: термальный комплекс

термальный комплекс Билет: €65 (целый день, 9:00-18:30)

€65 (целый день, 9:00-18:30) Площадь: 22 000 м²

22 000 м² Инфраструктура: 12 бассейнов (открытые и крытые, вода 34-36°C), 7 саун, 4 бара и ресторана, зона SPA 3000 (с 15 лет), детская зона.

12 бассейнов (открытые и крытые, вода 34-36°C), 7 саун, 4 бара и ресторана, зона SPA 3000 (с 15 лет), детская зона. Особенности: открытые бассейны в форме "парящих чаш" с серной, соляной и массажной водой; подсветка и музыкальное сопровождение.

Davos (Швейцария)

Высота: 2844 м

2844 м Ски-пасс: CHF 81 (€86)

CHF 81 (€86) Трассы: 95,5 км горнолыжных и 6,3 км беговых, перепад высот — от 810 до 2844 м

95,5 км горнолыжных и 6,3 км беговых, перепад высот — от 810 до 2844 м Подъемники: 18

18 Особенности: развитая инфраструктура, несколько зон катания (Парсен, Якобсхорн, Мадриса).

развитая инфраструктура, несколько зон катания (Парсен, Якобсхорн, Мадриса). Проживание: в регионе Surses, рядом объекты для альпинизма и веломаршруты.

в регионе Surses, рядом объекты для альпинизма и веломаршруты. Ближайшие курорты: Бивио (18 км), Ленцерхайде (25 км), Санкт-Мориц (39 км).

Savognin Bergbahnen (Швейцария)

Высота: 2713 м

2713 м Ски-пасс: €66

€66 Перепад высот: около 1500 м

около 1500 м Трассы: до 11 км длиной, широкие склоны, трассы для фрирайда.

до 11 км длиной, широкие склоны, трассы для фрирайда. Снежные условия: стабильное покрытие благодаря системе искусственного оснежения до верхних уровней.

Bernina Express (Швейцария — Италия)

Маршрут: Кур — Санкт-Мориц — Тирано

Кур — Санкт-Мориц — Тирано Билет: €105 (туда-обратно)

€105 (туда-обратно) Особенности: участок Ретийской железной дороги (объект ЮНЕСКО), проходит по 196 мостам и через 55 туннелей, включая виадук Ландвассер (65 м).

участок Ретийской железной дороги (объект ЮНЕСКО), проходит по 196 мостам и через 55 туннелей, включая виадук Ландвассер (65 м). Инфраструктура: туристические и стандартные вагоны; в обычных — возможность открыть окна для фото.

туристические и стандартные вагоны; в обычных — возможность открыть окна для фото. Продолжительность: около 4 часов в одну сторону.

Австрия — выбор тех, кто ценит комфорт, порядок и предсказуемость: здесь идеальные трассы, вкусная еда и теплые спа после катания. Швейцария — для романтиков и эстетов: дороже, но с неповторимыми пейзажами и духом подлинных Альп.

Если хочется кататься без суеты, выбирайте Каунерталь или Питцталь. Для атмосферы праздника — Ишгль или Зельден. А чтобы ощутить роскошь и вечную зиму — Aqua Dome и Bernina Express станут идеальным завершением вашего альпийского путешествия.