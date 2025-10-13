Склоны, солнце и термы: как за восемь дней объехать лучшие курорты Австрии и Швейцарии
Горнолыжный сезон в Альпах — это не просто отдых, а настоящий ритуал для тех, кто любит снег, скорость и величие гор. Мы объехали несколько топовых курортов Австрии и Швейцарии, чтобы понять, где действительно стоит провести зимние каникулы. Делимся впечатлениями и полезными советами.
Kitzsteinhorn (Zell am See — Kaprun, Австрия)
- Высота: 3029 м
- Ски-пасс (1 день): взрослый €72, детский €36
- Особенности: единственный ледниковый курорт земли Зальцбург, катание доступно круглый год.
- Инфраструктура: альпийский парк приключений, смотровая площадка с видом на нацпарк Хоэ Тауэрн и вершины Гросглокнер и Фушеркаркопф.
- Сезон: круглогодичный, пик цен — с конца декабря до середины апреля.
Ледник Питцталь (Pitztal, Австрия)
- Высота: 3440 м
- Ски-пасс: €65 в кассе, при онлайн-покупке — от €59
- Особенности: подъем на высоту 2840 м на подземном поезде Pitzexpress.
- Инфраструктура: система подъемников, трассы всех уровней сложности.
- Сезон: октябрь-май.
Ski Arlberg (Лех — Цюрс — Санкт-Антон, Австрия)
- Высота: 2811 м
- Ски-пасс: €75 + €5 залог за карту
- Трассы: 306 км (все уровни сложности), перепад высот — 1971 м (840-2811 м)
- Подъемники: 88, общая зона катания объединена.
- Особенности: крупнейший горнолыжный регион Австрии, входит в топ-5 мировых по площади трасс.
- Дополнительно: бесплатная парковка по ски-пассу.
Ischgl (Тироль, Австрия)
- Высота: 2872 м
- Ски-пасс: €72
- Перепад высот: 1495 м (1377-2872 м)
- Трассы: 239 км, из них 38% — красные, 20% — чёрные.
- Подъемники: 45
- Особенности: зона катания соединяет Австрию и Швейцарию, доступ в швейцарский курорт Самнаун.
- SPA-комплекс: Silvretta Therme - термы и сауны, 4-часовое посещение от €45.
Kaunertal (Тироль, Австрия)
- Высота: 3108 м
- Ски-пасс: €65
- Особенности: ледниковый курорт с трассами до 3108 м, перепад высот — около 1000 м.
- Инфраструктура: трассы для фрирайда, смотровые площадки, вид на границу с Италией.
- Доступ: серпантинная дорога с панорамным видом на озеро и ледник.
- Сезон: октябрь-июнь.
Sölden (Отцталь, Австрия)
- Высота: до 3340 м
- Ски-пасс: €74 + парковка €6
- Основные пики: Гайслахкогль (3058 м), Тифенбахогль (3250 м), Шварце-Шнайде (3340 м)
- Перепад высот: до 1970 м
- Трассы: 144 км, включая ледники Реттенбах и Тифенбах; длина самого длинного спуска — 15 км.
- Особенности: место съёмок фильма "Спектр" (серия "Бондиана"); уникальный микроклимат долины Отцталь.
Stubai Glacier (Тироль, Австрия)
- Ски-пасс: €63
- Перепад высот: около 1500 м
- Трассы: 110 км (30% — чёрные, 50% — красные, остальные — синие и зелёные)
- Фрирайд-зоны: официально обозначены; общая длина спусков — до 10 км.
- Сезон: с октября по июль.
- Особенности: крупнейший ледниковый курорт Австрии, подходит для круглогодичного катания.
Aqua Dome (Тироль, Австрия)
- Формат: термальный комплекс
- Билет: €65 (целый день, 9:00-18:30)
- Площадь: 22 000 м²
- Инфраструктура: 12 бассейнов (открытые и крытые, вода 34-36°C), 7 саун, 4 бара и ресторана, зона SPA 3000 (с 15 лет), детская зона.
- Особенности: открытые бассейны в форме "парящих чаш" с серной, соляной и массажной водой; подсветка и музыкальное сопровождение.
Davos (Швейцария)
- Высота: 2844 м
- Ски-пасс: CHF 81 (€86)
- Трассы: 95,5 км горнолыжных и 6,3 км беговых, перепад высот — от 810 до 2844 м
- Подъемники: 18
- Особенности: развитая инфраструктура, несколько зон катания (Парсен, Якобсхорн, Мадриса).
- Проживание: в регионе Surses, рядом объекты для альпинизма и веломаршруты.
- Ближайшие курорты: Бивио (18 км), Ленцерхайде (25 км), Санкт-Мориц (39 км).
Savognin Bergbahnen (Швейцария)
- Высота: 2713 м
- Ски-пасс: €66
- Перепад высот: около 1500 м
- Трассы: до 11 км длиной, широкие склоны, трассы для фрирайда.
- Снежные условия: стабильное покрытие благодаря системе искусственного оснежения до верхних уровней.
Bernina Express (Швейцария — Италия)
- Маршрут: Кур — Санкт-Мориц — Тирано
- Билет: €105 (туда-обратно)
- Особенности: участок Ретийской железной дороги (объект ЮНЕСКО), проходит по 196 мостам и через 55 туннелей, включая виадук Ландвассер (65 м).
- Инфраструктура: туристические и стандартные вагоны; в обычных — возможность открыть окна для фото.
- Продолжительность: около 4 часов в одну сторону.
Австрия — выбор тех, кто ценит комфорт, порядок и предсказуемость: здесь идеальные трассы, вкусная еда и теплые спа после катания. Швейцария — для романтиков и эстетов: дороже, но с неповторимыми пейзажами и духом подлинных Альп.
Если хочется кататься без суеты, выбирайте Каунерталь или Питцталь. Для атмосферы праздника — Ишгль или Зельден. А чтобы ощутить роскошь и вечную зиму — Aqua Dome и Bernina Express станут идеальным завершением вашего альпийского путешествия.
