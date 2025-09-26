Чёрное море манит: какие крымские курорты выбирают те, кто знает толк в отдыхе
На побережье Чёрного моря в Крыму десятки курортов растянулись от западного до восточного берега. Каждый из них имеет свои особенности: Феодосия известна пляжами с золотистым песком, Алушта — целебным воздухом и длинной набережной, Евпатория — бальнеогрязевыми здравницами. Мы собрали обзор восьми самых популярных направлений, где можно совместить пляжный, экскурсионный и активный отдых.
Феодосия
На юго-востоке полуострова находится один из древнейших городов Крыма. Пляжи здесь широкие и тянутся на 15 километров. Летом туристам предлагают катания на гидроциклах, "бананах", водных лыжах и парашютах, а также рыбалку в открытом море. В центре города расположена оживлённая набережная с фотозонами и сувенирными лавками.
Феодосия интересна не только пляжным отдыхом. Здесь работает картинная галерея Ивана Айвазовского, дом-музей Александра Грина и музей древностей. В восточном стиле построен дворец-дача Стамболи. На окраине сохранились фрагменты генуэзской крепости Кафа. А недалеко от города расположен Карадагский заповедник с живописными скалами и редкими растениями.
Судак
Этот курорт лежит в бухте, окружённой невысокими горами. Пляжи здесь галечные и песчаные, а вдоль двухкилометровой набережной кипит курортная жизнь: кафе, клубы, аквапарк и аттракционы. Главная достопримечательность — Генуэзская крепость XIV века, возвышающаяся над городом.
В соседнем Новом Свете находится завод шампанских вин князя Голицына, где проводят экскурсии и дегустации. Ещё одна популярная локация — Царский пляж в Голубой бухте, окружённый скалами.
Алушта
Город на Южном берегу Крыма славится целебным воздухом и чистым морем. Его набережная длиной около семи километров считается самой протяжённой на полуострове. Символ курорта — белоснежная ротонда с надписью "Алушта-курорт".
В Алуште работают аквариум, дельфинарий, аквапарк и парк "Крым в миниатюре". Для прогулок подойдут Профессорский уголок и его музеи. В окрестностях можно увидеть скалы Демерджи, водопад Джур-Джур и пещеры Чатыр-дага.
Гурзуф
Уютный посёлок у подножия Медведь-горы отличается камерной атмосферой. Пляжи здесь мелкогалечные, с хорошей инфраструктурой. На берегу открываются виды на Аю-Даг.
В Гурзуфе сохранилась дача Чехова, где сейчас работает музей. Гурзуфский парк радует реликтовыми деревьями, а тропы ведут к смотровым площадкам и горным маршрутам.
Ялта
Курортная столица Крыма сочетает развитую инфраструктуру и живописные пейзажи. Лучший пляж — Массандровский, отмеченный "Голубым флагом". На набережной имени Ленина расположены рестораны, скверы и арт-объекты.
В Ялте и её окрестностях можно прокатиться по канатной дороге на Ай-Петри, посетить Никитский ботанический сад и увидеть замок "Ласточкино гнездо". Интересны и дворцы: Ливадийский, Массандровский и Воронцовский.
Алупка и Кореиз
Эти курорты входят в Большую Ялту и расположены всего в пяти километрах друг от друга. Пляжи здесь узкие и галечные, но это компенсируется архитектурой и музеями.
В Алупке стоит Воронцовский дворец с парком и музей-квартира Архипа Куинджи. В Кореизе сохранились Юсуповский и Дюльберовский дворцы, а также Мисхорский парк.
Севастополь
Город-герой совмещает морской курорт и богатое культурное наследие. Здесь можно увидеть Херсонес Таврический, Владимирские соборы и батареи времён обороны города. В художественных панорамах и диорамах рассказывают о героических страницах истории.
Курортная жизнь сосредоточена у Графской пристани и Приморского бульвара. Для купания жители и туристы ездят в бухты Омега, Фиолент, Балаклаву и Ласпи.
Евпатория
На западном побережье расположена здравница с песчаными пляжами и мелководьем. Здесь развито санаторное лечение: применяют грязи из солёных лиманов и минеральные воды.
Исторический центр Евпатории интересен туристическим маршрутом "Малый Иерусалим", где соседствуют мечети, храмы и синагоги. Главные прогулочные зоны — улица Дувановская и Театральная площадь.
Сравнение курортов
|Курорт
|Особенности
|Формат отдыха
|Феодосия
|Песчаные пляжи, музеи
|Пляжный + культурный
|Судак
|Крепость, завод шампанских вин
|Исторический + гастрономический
|Алушта
|Длинная набережная, горные пейзажи
|Семейный + активный
|Гурзуф
|Медведь-гора, музей Чехова
|Спокойный + пешеходный
|Ялта
|"Голубой флаг", дворцы
|Развлекательный + экскурсионный
|Алупка/Кореиз
|Дворцы, парки
|Культурный + прогулочный
|Севастополь
|История, бухты
|Патриотический + морской
|Евпатория
|Санатории, песчаные пляжи
|Лечебный + семейный
FAQ
Как выбрать курорт для семьи с детьми?
Лучше всего подойдут Евпатория и Алушта: там удобные пляжи, аквапарки и спокойная атмосфера.
Сколько стоит поездка в Крым летом?
Билеты на поезд из Москвы — от 3700 рублей в плацкарте. Дополнительно нужно учитывать расходы на питание, экскурсии и транспорт.
Что лучше: ЮБК или западное побережье?
Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Гурзуф) подойдёт для активного отдыха и экскурсий. Западное побережье (Евпатория) — для семей и лечения.
Крымские курорты дают всё сразу: просторные пляжи, горные виды, исторические памятники и оздоровительные программы. Летом здесь кипит курортная жизнь, а бархатный сезон делает отдых особенно комфортным и спокойным.
