Чёрное море манит: какие крымские курорты выбирают те, кто знает толк в отдыхе

На побережье Чёрного моря в Крыму десятки курортов растянулись от западного до восточного берега. Каждый из них имеет свои особенности: Феодосия известна пляжами с золотистым песком, Алушта — целебным воздухом и длинной набережной, Евпатория — бальнеогрязевыми здравницами. Мы собрали обзор восьми самых популярных направлений, где можно совместить пляжный, экскурсионный и активный отдых.

Феодосия

На юго-востоке полуострова находится один из древнейших городов Крыма. Пляжи здесь широкие и тянутся на 15 километров. Летом туристам предлагают катания на гидроциклах, "бананах", водных лыжах и парашютах, а также рыбалку в открытом море. В центре города расположена оживлённая набережная с фотозонами и сувенирными лавками.

Феодосия интересна не только пляжным отдыхом. Здесь работает картинная галерея Ивана Айвазовского, дом-музей Александра Грина и музей древностей. В восточном стиле построен дворец-дача Стамболи. На окраине сохранились фрагменты генуэзской крепости Кафа. А недалеко от города расположен Карадагский заповедник с живописными скалами и редкими растениями.

Судак

Этот курорт лежит в бухте, окружённой невысокими горами. Пляжи здесь галечные и песчаные, а вдоль двухкилометровой набережной кипит курортная жизнь: кафе, клубы, аквапарк и аттракционы. Главная достопримечательность — Генуэзская крепость XIV века, возвышающаяся над городом.

В соседнем Новом Свете находится завод шампанских вин князя Голицына, где проводят экскурсии и дегустации. Ещё одна популярная локация — Царский пляж в Голубой бухте, окружённый скалами.

Алушта

Город на Южном берегу Крыма славится целебным воздухом и чистым морем. Его набережная длиной около семи километров считается самой протяжённой на полуострове. Символ курорта — белоснежная ротонда с надписью "Алушта-курорт".

В Алуште работают аквариум, дельфинарий, аквапарк и парк "Крым в миниатюре". Для прогулок подойдут Профессорский уголок и его музеи. В окрестностях можно увидеть скалы Демерджи, водопад Джур-Джур и пещеры Чатыр-дага.

Гурзуф

Уютный посёлок у подножия Медведь-горы отличается камерной атмосферой. Пляжи здесь мелкогалечные, с хорошей инфраструктурой. На берегу открываются виды на Аю-Даг.

В Гурзуфе сохранилась дача Чехова, где сейчас работает музей. Гурзуфский парк радует реликтовыми деревьями, а тропы ведут к смотровым площадкам и горным маршрутам.

Ялта

Курортная столица Крыма сочетает развитую инфраструктуру и живописные пейзажи. Лучший пляж — Массандровский, отмеченный "Голубым флагом". На набережной имени Ленина расположены рестораны, скверы и арт-объекты.

В Ялте и её окрестностях можно прокатиться по канатной дороге на Ай-Петри, посетить Никитский ботанический сад и увидеть замок "Ласточкино гнездо". Интересны и дворцы: Ливадийский, Массандровский и Воронцовский.

Алупка и Кореиз

Эти курорты входят в Большую Ялту и расположены всего в пяти километрах друг от друга. Пляжи здесь узкие и галечные, но это компенсируется архитектурой и музеями.

В Алупке стоит Воронцовский дворец с парком и музей-квартира Архипа Куинджи. В Кореизе сохранились Юсуповский и Дюльберовский дворцы, а также Мисхорский парк.

Севастополь

Город-герой совмещает морской курорт и богатое культурное наследие. Здесь можно увидеть Херсонес Таврический, Владимирские соборы и батареи времён обороны города. В художественных панорамах и диорамах рассказывают о героических страницах истории.

Курортная жизнь сосредоточена у Графской пристани и Приморского бульвара. Для купания жители и туристы ездят в бухты Омега, Фиолент, Балаклаву и Ласпи.

Евпатория

На западном побережье расположена здравница с песчаными пляжами и мелководьем. Здесь развито санаторное лечение: применяют грязи из солёных лиманов и минеральные воды.

Исторический центр Евпатории интересен туристическим маршрутом "Малый Иерусалим", где соседствуют мечети, храмы и синагоги. Главные прогулочные зоны — улица Дувановская и Театральная площадь.

Сравнение курортов

Курорт Особенности Формат отдыха Феодосия Песчаные пляжи, музеи Пляжный + культурный Судак Крепость, завод шампанских вин Исторический + гастрономический Алушта Длинная набережная, горные пейзажи Семейный + активный Гурзуф Медведь-гора, музей Чехова Спокойный + пешеходный Ялта "Голубой флаг", дворцы Развлекательный + экскурсионный Алупка/Кореиз Дворцы, парки Культурный + прогулочный Севастополь История, бухты Патриотический + морской Евпатория Санатории, песчаные пляжи Лечебный + семейный

FAQ

Как выбрать курорт для семьи с детьми?

Лучше всего подойдут Евпатория и Алушта: там удобные пляжи, аквапарки и спокойная атмосфера.

Сколько стоит поездка в Крым летом?

Билеты на поезд из Москвы — от 3700 рублей в плацкарте. Дополнительно нужно учитывать расходы на питание, экскурсии и транспорт.

Что лучше: ЮБК или западное побережье?

Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Гурзуф) подойдёт для активного отдыха и экскурсий. Западное побережье (Евпатория) — для семей и лечения.

Крымские курорты дают всё сразу: просторные пляжи, горные виды, исторические памятники и оздоровительные программы. Летом здесь кипит курортная жизнь, а бархатный сезон делает отдых особенно комфортным и спокойным.