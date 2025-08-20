Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:29

Каждый четвёртый россиянин мечтает о квартире у моря

Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья

Интерес к недвижимости в курортных зонах по-прежнему остаётся высоким. По данным исследования сервиса "Купибилет", 27% россиян хотели бы приобрести жильё для отдыха, а 8% уже владеют такой собственностью.

Кто и где планирует покупать

Свыше 1,3 тысячи россиян приняли участие в опросе, и результаты показали:

  • 27% хотят купить недвижимость для отдыха;
  • 30% пока не строят конкретных планов, но допускают такую возможность в будущем;
  • остальные никогда не задумывались о покупке курортного жилья.

Среди наиболее востребованных направлений:

  • Сочи и Анапа — 35% респондентов;
  • Европейские курорты — 22%;
  • Таиланд и Вьетнам — 18%;
  • Турция — 15%;
  • ОАЭ — 2%;
  • другие страны — 8%.

Почему интерес растёт

В "Купибилет" отмечают, что интерес россиян к собственной недвижимости в курортных зонах напрямую связан с динамикой внутренних перелётов.

Спрос на авиабилеты в Сочи в 2025 году вырос на 30%, при этом 25% пассажиров летают туда два и более раз в год.

Аналитики предполагают, что многие сначала знакомятся с регионом как туристы, а уже после этого принимают решение о покупке жилья.

