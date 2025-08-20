Каждый четвёртый россиянин мечтает о квартире у моря
Интерес к недвижимости в курортных зонах по-прежнему остаётся высоким. По данным исследования сервиса "Купибилет", 27% россиян хотели бы приобрести жильё для отдыха, а 8% уже владеют такой собственностью.
Кто и где планирует покупать
Свыше 1,3 тысячи россиян приняли участие в опросе, и результаты показали:
- 27% хотят купить недвижимость для отдыха;
- 30% пока не строят конкретных планов, но допускают такую возможность в будущем;
- остальные никогда не задумывались о покупке курортного жилья.
Среди наиболее востребованных направлений:
- Сочи и Анапа — 35% респондентов;
- Европейские курорты — 22%;
- Таиланд и Вьетнам — 18%;
- Турция — 15%;
- ОАЭ — 2%;
- другие страны — 8%.
Почему интерес растёт
В "Купибилет" отмечают, что интерес россиян к собственной недвижимости в курортных зонах напрямую связан с динамикой внутренних перелётов.
Спрос на авиабилеты в Сочи в 2025 году вырос на 30%, при этом 25% пассажиров летают туда два и более раз в год.
Аналитики предполагают, что многие сначала знакомятся с регионом как туристы, а уже после этого принимают решение о покупке жилья.
