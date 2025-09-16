Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:49

Игнорируете резистентный крахмал? Так вы лишаете себя защиты от воспалений

Специалисты объяснили, что такое резистентный крахмал и чем он полезен для кишечника

Многие продукты, которые мы привыкли считать "обычными" углеводами, на самом деле могут оказывать мощную поддержку пищеварению. Речь идёт о резистентном крахмале — разновидности углеводов, которая ведёт себя почти так же, как клетчатка, помогая кишечнику работать правильно и принося пользу всему организму.

Что такое резистентный крахмал

В отличие от большинства крахмалов, которые быстро расщепляются на глюкозу и усваиваются в тонком кишечнике, резистентный крахмал остаётся почти нетронутым. Он проходит дальше — в толстую кишку, где становится пищей для полезных бактерий. Именно поэтому его всё чаще относят к категории пищевых волокон.

Польза для пищеварения и иммунитета

Этот вид крахмала действует сразу в двух направлениях. С одной стороны, он увеличивает объём кишечного содержимого, что помогает наладить регулярный стул. С другой — в толстой кишке он превращается в "топливо" для дружественной микрофлоры.

Когда бактерии перерабатывают резистентный крахмал, образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Они питают клетки кишечника, укрепляют его защитный барьер и снижают риск воспалений. Более того, такие соединения помогают иммунной системе, стимулируя выработку противовоспалительных веществ.

Влияние на уровень сахара и чувство сытости

Так как резистентный крахмал плохо усваивается в тонком кишечнике, он не вызывает резких скачков сахара в крови. Это делает его полезным вариантом для людей с диабетом или преддиабетом, позволяя им включать в рацион углеводы без сильного влияния на гликемию.

Кроме того, он помогает дольше сохранять чувство сытости: медленное высвобождение сахара снижает выработку инсулина и уменьшает риск внезапного голода. Некоторые исследования также связывают его с повышенной секрецией гормонов насыщения.

Сколько нужно

Специалисты рекомендуют ориентироваться на 15-20 граммов резистентного крахмала в день, чтобы ощутить все эффекты. Для сравнения: норма клетчатки для взрослого — 28 граммов в сутки, и большинство людей до неё не дотягивают. Поэтому включение резистентного крахмала может стать дополнительным способом поддержать здоровье кишечника.

Где его искать

Продукты, содержащие этот вид крахмала, можно условно разделить на две группы: те, где он присутствует изначально, и те, где его можно "создать" благодаря особой обработке.

• Цельные злаки (овёс, ячмень), бобовые (чечевица, фасоль, горох) — природные источники, сохраняющие часть крахмала даже после варки. Особенно удобный вариант — овсянка без термической обработки, например, в формате "overnight oats".

• Картофель и бананы — источники, где важно учитывать степень зрелости и способ приготовления. В сыром виде или в недозрелом состоянии они богаты резистентным крахмалом, но при нагревании часть его теряется. Вернуть свойства помогает охлаждение после приготовления: картофельный салат или холодные бананы будут полезнее.

• Белый рис, макароны и хлеб тоже могут стать его источником. Секрет — в том, чтобы сначала сварить или испечь продукт, затем полностью охладить его в холодильнике. Этот процесс называется ретроградацией: молекулы крахмала меняют структуру и становятся более устойчивыми к перевариванию.

Как включать в рацион

Добавить резистентный крахмал в повседневное меню можно разными способами: готовить салаты из холодного картофеля, фасоли или ячменя, замораживать хлеб перед употреблением, использовать зелёные бананы в смузи, есть овсянку без варки. Даже привычные блюда, вроде пасты или риса, можно "превратить" в источник полезного крахмала, просто охладив их после готовки и разогрев уже в изменённом виде.

Важный нюанс

Как и с клетчаткой, увеличение потребления резистентного крахмала стоит проводить постепенно. Резкая смена рациона может вызвать газообразование и вздутие живота. Диетологи советуют вводить такие продукты по одной порции через день и обязательно сопровождать их достаточным количеством воды.

