Ошибка всех худеющих: зачем готовить картофель накануне и есть холодным — неожиданное открытие гастроэнтерологов

Картофель часто называют "вредным" продуктом, поскольку он содержит много углеводов и калорий. Но при этом этот овощ нельзя недооценивать: он является источником множества ценных веществ и при правильном приготовлении способен принести организму ощутимую пользу.

Почему картофель недооценён

Картофель традиционно считается тяжёлым продуктом для организма. Он действительно способен вызывать резкие скачки уровня сахара в крови и при чрезмерном употреблении способствует набору веса. Поэтому в диетологии его часто ставят в один ряд с продуктами, которых лучше избегать.

Однако гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух отмечает, что в картофеле содержится много полезных компонентов, включая калий, витамин C, клетчатку, витамины группы B и фенольные кислоты. Особенно богат питательными веществами молодой картофель, так как при хранении значительная часть витаминов разрушается.

"Картофель содержит много калорий и углеводов, поэтому его считают менее полезным, чем другие овощи. Он способен вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови и при чрезмерном употреблении приводит к набору лишнего веса. Между тем в картофеле содержится много важных питательных веществ: калий, витамин С, фенольные кислоты, клетчатка", — сказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Чем полезен картофель

Калий, содержащийся в клубнях, помогает поддерживать нормальное артериальное давление и работу сердца. Витамин C выполняет функцию антиоксиданта, укрепляет иммунитет и способствует быстрому заживлению ран. Фенольные кислоты снижают воспаление и защищают клетки от повреждений. Витамины группы B поддерживают работу нервной системы, а клетчатка улучшает пищеварение и здоровье кишечника.

Особенно полезен молодой картофель: он менее калорийный и не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови.

Картофель и здоровье сердца

По словам врача, некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно едят картофель, реже страдают сердечно-сосудистыми осложнениями. Однако это возможно только при условии правильного приготовления — варки, запекания или готовки на пару. Жарка в масле при высоких температурах, напротив, делает продукт вредным и лишает его большинства полезных свойств.

Секрет резистентного крахмала

Интересно, что при варке картофеля "в мундире" и последующем его охлаждении образуется резистентный крахмал. Это вещество не переваривается в тонком кишечнике и доходит до толстого, где становится пищей для полезных бактерий.

Резистентный крахмал:

• действует как пребиотик;

• помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови;

• снижает риск воспалительных заболеваний кишечника;

• уменьшает уровень холестерина;

• повышает чувствительность к инсулину.

Эти свойства особенно ценны для людей с диабетом или преддиабетом.

Как включить картофель в рацион

Чтобы картофель приносил пользу, достаточно 1-2 средних клубней в день. Лучше готовить его в духовке, варить или готовить на пару. Для разнообразия рациона важно сочетать картофель с другими гарнирами — бобовыми, крупами и разными овощами.

Тем, у кого есть заболевания сердца, диабет или повышенный уровень холестерина, употреблять картофель нужно осторожно, подбирая щадящие способы приготовления.

Три интересных факта