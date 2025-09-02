Ошибка всех худеющих: зачем готовить картофель накануне и есть холодным — неожиданное открытие гастроэнтерологов
Картофель часто называют "вредным" продуктом, поскольку он содержит много углеводов и калорий. Но при этом этот овощ нельзя недооценивать: он является источником множества ценных веществ и при правильном приготовлении способен принести организму ощутимую пользу.
Почему картофель недооценён
Картофель традиционно считается тяжёлым продуктом для организма. Он действительно способен вызывать резкие скачки уровня сахара в крови и при чрезмерном употреблении способствует набору веса. Поэтому в диетологии его часто ставят в один ряд с продуктами, которых лучше избегать.
Однако гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух отмечает, что в картофеле содержится много полезных компонентов, включая калий, витамин C, клетчатку, витамины группы B и фенольные кислоты. Особенно богат питательными веществами молодой картофель, так как при хранении значительная часть витаминов разрушается.
"Картофель содержит много калорий и углеводов, поэтому его считают менее полезным, чем другие овощи. Он способен вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови и при чрезмерном употреблении приводит к набору лишнего веса. Между тем в картофеле содержится много важных питательных веществ: калий, витамин С, фенольные кислоты, клетчатка", — сказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Чем полезен картофель
Калий, содержащийся в клубнях, помогает поддерживать нормальное артериальное давление и работу сердца. Витамин C выполняет функцию антиоксиданта, укрепляет иммунитет и способствует быстрому заживлению ран. Фенольные кислоты снижают воспаление и защищают клетки от повреждений. Витамины группы B поддерживают работу нервной системы, а клетчатка улучшает пищеварение и здоровье кишечника.
Особенно полезен молодой картофель: он менее калорийный и не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови.
Картофель и здоровье сердца
По словам врача, некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно едят картофель, реже страдают сердечно-сосудистыми осложнениями. Однако это возможно только при условии правильного приготовления — варки, запекания или готовки на пару. Жарка в масле при высоких температурах, напротив, делает продукт вредным и лишает его большинства полезных свойств.
Секрет резистентного крахмала
Интересно, что при варке картофеля "в мундире" и последующем его охлаждении образуется резистентный крахмал. Это вещество не переваривается в тонком кишечнике и доходит до толстого, где становится пищей для полезных бактерий.
Резистентный крахмал:
• действует как пребиотик;
• помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови;
• снижает риск воспалительных заболеваний кишечника;
• уменьшает уровень холестерина;
• повышает чувствительность к инсулину.
Эти свойства особенно ценны для людей с диабетом или преддиабетом.
Как включить картофель в рацион
Чтобы картофель приносил пользу, достаточно 1-2 средних клубней в день. Лучше готовить его в духовке, варить или готовить на пару. Для разнообразия рациона важно сочетать картофель с другими гарнирами — бобовыми, крупами и разными овощами.
Тем, у кого есть заболевания сердца, диабет или повышенный уровень холестерина, употреблять картофель нужно осторожно, подбирая щадящие способы приготовления.
Три интересных факта
- В кожуре картофеля содержится до 60% всех витаминов и минералов клубня.
- Картофель — один из первых овощей, которые начали выращивать в космосе на борту шаттлов NASA.
- В мире существует более 4000 сортов картофеля, и каждый из них отличается не только вкусом, но и составом.
