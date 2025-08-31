Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Тренировка может оказаться вдвое тяжелее, чем вы думаете

Физиологи назвали правила расчёта нагрузки при тренировках с гантелями и тренажёрами

Сколько на самом деле весит ваша тренировка? Вопрос звучит просто, но ответ далеко не очевиден. Те самые "10 фунтов" на гантелях и "10 фунтов" на тренажёре оказываются совершенно разными нагрузками для организма. А значит, чтобы тренироваться эффективно и безопасно, важно понимать, как правильно считать сопротивление.

Гантели: простота и функциональность

Гантели — удобный вариант для дома: недорого, компактно и эффективно. Их главный плюс в том, что движения с ними максимально близки к повседневной активности. Это помогает развивать не только силу, но и функциональную выносливость. Достаточно купить одну-две пары разного веса, и можно выполнять десятки упражнений.

Но есть и обратная сторона — прогресс требует новых нагрузок. Со временем придётся покупать всё более тяжёлые гантели, а это ощутимые затраты и место для хранения.

Тренажёры: точность и контроль

В отличие от гантелей, тренажёры помогают держать правильную технику. Они задают траекторию движения и позволяют безопасно увеличивать вес даже без партнёра-страхующего. Кроме того, прогрессировать на тренажёре дешевле: достаточно прибавить пластину, а не покупать новый инвентарь.

Однако стоит учитывать: занятия на тренажёрах обычно требуют абонемента в зал или серьёзных вложений в домашнее оборудование.

Как считать сопротивление

Многие думают, что 20 фунтов в руках и 20 фунтов на тренажёре — одно и то же. На деле это разные нагрузки.

  • С гантелями: к весу гантелей добавляется масса вашего тела. Например, человек весом 70 кг, поднимающий 10 кг, фактически работает с сопротивлением около 80 кг.
  • На тренажёре: в случае с ассистированными упражнениями (например, подтягивания с противовесом) вес, указанный на блоке, нужно вычесть из собственного веса. Если вы весите 70 кг и выставили 20 кг, сопротивление будет 50 кг.

В обычных силовых тренажёрах ситуация сложнее: сопротивление зависит не только от веса пластин, но и от конструкции — рычагов, блоков, количества роликов. Поэтому реальные ощущения могут сильно отличаться от цифры на табличке.

Можно ли сравнить гантели и тренажёры напрямую?

Универсальной формулы нет. Даже два разных производителя создают разные системы расчёта. Иногда для точности можно обратиться к инструкциям или запросить данные у производителя. Но самый надёжный способ — ориентироваться на собственные ощущения и рабочие веса. Например, если вы поднимаете 150 фунтов гантелями на 4 повтора, а на тренажёре это число — 200, значит, нагрузка в 10 фунтов на тренажёре примерно равна 7,5 фунтам с гантелями.

Факт для мотивации

Учёные отмечают: силовые тренировки снижают риск ожирения и связанных с ним заболеваний — от высокого холестерина до диабета. А значит, важно не только "сколько", но и "как" вы поднимаете.

