Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес тренировка дома
Фитнес тренировка дома
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Этот аксессуар помогает не хуже штанги! Узнайте, как правильно тренироваться с резинкой

Фитнес-резинка: лучший способ заменить тренажёры и свободные веса

Фитнес-резинка может быть отличным инструментом для силовых тренировок, который вполне заменяет занятия на тренажёрах или со свободными весами. Главное — правильно подобрать сопротивление и тренироваться до утомления мышц. В этой статье мы разберём комплекс упражнений с резинкой, который проработает все группы мышц и поможет достичь отличных результатов.

Что потребуется для тренировки

Для тренировки с фитнес-резинкой подойдут длинные эспандеры. Они позволяют закрепить резинку за опору и выполнять жимы, тяги и другие упражнения, аналогичные тем, что выполняются на тренажёрах. Важно выбрать резинку с подходящим сопротивлением. Тонкие резинки хороши для верхней части тела, а более толстые — для тренировки ног и ягодиц.

Если вам не по карману покупать несколько резинок, можно выбрать одну с промежуточным сопротивлением и регулировать нагрузку, варьируя количество повторений и сложность упражнений. Также понадобится устойчивое место, к которому можно прикрепить резинку. Подойдёт прочная мебель или тренажёры в тренажёрных залах.

Как выполнять тренировку с резинкой

Тренировка делится на два дня, и их можно чередовать для максимального эффекта. Подходите к каждому упражнению с умом, увеличивайте повторения по мере того, как будете привыкать к нагрузке.

День 1:

  1. Отжимания от пола с резинкой.

  2. Подъём рук с разводкой.

  3. Тяга к груди в наклоне.

  4. Приседания.

  5. Становая тяга на прямых ногах.

  6. Ягодичный мостик.

  7. Велосипед.

День 2:

  1. Жим стоя.

  2. Разводка горизонтальная.

  3. Тяга на одном колене.

  4. Выпады.

  5. Тяга между ног.

  6. Отведение ног.

  7. Повороты корпуса.

Каждое упражнение выполняйте в 3 подхода по 6-20 повторений. Если ощущаете, что упражнение слишком лёгкое, увеличивайте нагрузку, беря резинку с большим сопротивлением или увеличивая количество повторений.

Если ваша цель — развить не только силу, но и выносливость, выберите тонкую резинку и тренируйтесь в формате интервальной круговой тренировки. В этом случае, делайте упражнения по 40 секунд, отдыхайте 20 секунд и переходите к следующему. Повторите цикл трижды.

Упражнения первого дня

Отжимания от пола

Эффективное упражнение для груди и трицепса, которое с резинкой становится ещё более интенсивным. Для выполнения этого упражнения разместите резинку за спиной и закрепите её на ладонях. При отжиманиях преодолевайте сопротивление резинки, удерживайте локти близко к корпусу и следите за стабильностью корпуса.

Подъём рук с разводкой

Это упражнение отлично прокачивает передние и средние пучки дельтовидных мышц. Встаньте на резинку, возьмитесь за неё прямым хватом, и выполняйте разводку рук в стороны, удерживая плечи в стабильном положении.

Тяга к груди в наклоне

Для проработки мышц спины, выполняйте тягу в наклоне с резинкой. Сначала возьмите резинку за концы и наклонитесь вперёд, затем тяните её к животу. Это упражнение поможет развить верхнюю часть спины.

Приседания с резинкой

Это аналог приседания со штангой, но с меньшей нагрузкой на эксцентрической фазе. Закрепите резинку под ногами и держите её перед собой. Приседайте, держа спину прямой, и следите за тем, чтобы пятки не отрывались от пола.

Становая тяга на прямых ногах

Это упражнение направлено на заднюю поверхность бедра и мышцы спины. Для него возьмите толстую резинку, которая обеспечит необходимую нагрузку. Встаньте на резинку, согните колени немного и наклонитесь вперёд, сохраняя прямую спину.

Ягодичный мостик

Для этого упражнения используйте резинку, надетую на бёдра. Лягте на спину, соедините стопы и разведите колени в стороны. Поднимите таз, чтобы тело было в одной прямой линии, сожмите ягодицы в верхней точке и опустите таз обратно.

Велосипед

Это упражнение хорошо прокачивает мышцы живота. Наденьте резинку на стопы, выполните движения, имитирующие езду на велосипеде, при этом напрягайте пресс и прорабатывайте косые и прямые мышцы живота.

Упражнения второго дня

Жим стоя

Жим с резинкой помогает развить верхнюю часть тела, включая плечи, грудные и трицепс. Для выполнения этого упражнения встаньте на резинку и, взяв её за концы, выжимайте резинку вверх, соблюдая стабильность корпуса.

Разводка горизонтальная

Эффективное упражнение для дельтовидных мышц, особенно для задней и средней части. Встаньте на резинку, и выполняйте разводку рук, начиная с уровня груди и разводя их в стороны.

Тяга на одном колене

Это упражнение помогает прокачать верхнюю часть спины. Садитесь на одно колено, наклоните корпус, а затем тяните резинку к груди, не меняя наклон.

Выпады с резинкой

Для выполнения выпадов с резинкой зацепите один конец резинки за ноги, а другой — за шею. Согните колени, опускаясь в выпад, затем возвращайтесь в исходное положение.

Тяга между ног

Закрепите резинку низко и тяните её между ног, наклоняясь вперёд, сохраняя прямую спину. Это упражнение хорошо развивает ягодичные мышцы и спину.

Отведение ног

Закрепите резинку на одном бедре и выполняйте отведение ноги в сторону, прорабатывая ягодичные мышцы.

Повороты корпуса

Это упражнение эффективно прокачивает мышцы кора. Зацепите резинку на уровне груди и поворачивайте корпус в стороны, удерживая руки прямыми.

Как разнообразить тренировку

Для новичков рекомендуется не делать разделение на верх и низ тела в первые недели тренировок. Это поможет избежать перегрузки и снизить риск травм. После двух недель можно начать тренировки по сплит-системе.

День 1:

  1. Отжимания от пола.

  2. Жим стоя.

  3. Подъём рук с разводкой.

  4. Разводка горизонтальная.

  5. Тяга к груди в наклоне.

  6. Тяга на одном колене.

  7. Сгибания на бицепс.

  8. Разгибания на трицепс.

День 2:

  1. Приседания.

  2. Выпады.

  3. Становая тяга на прямых ногах.

  4. Тяга между ног.

  5. Ягодичный мостик.

  6. Отведение ног.

  7. Велосипед.

  8. Повороты корпуса.

Такой подход позволяет прорабатывать все мышцы тела и даёт возможность тренироваться чаще — до четырёх раз в неделю.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать подходящую резинку для тренировки?

Выбирайте резинку с подходящим сопротивлением для разных групп мышц. Тонкие резинки — для верхней части тела, более толстые — для нижней.

2. Сколько времени длится тренировка?

Тренировка обычно занимает от 30 до 60 минут в зависимости от интенсивности и количества повторений.

3. Можно ли использовать фитнес-резинку для кардио тренировок?

Да, резинка отлично подходит для круговых тренировок, помогая развивать выносливость и силу.

Мифы и правда

Миф: Фитнес-резинка не может заменить тренажёры.
Правда: Резинка позволяет тренировать все группы мышц с одинаковой эффективностью, особенно если правильно подбирать сопротивление.

Миф: Тренировка с резинкой — это только для новичков.
Правда: Даже опытные атлеты могут получать хорошие результаты, используя резинку с большим сопротивлением.

Интересные факты

  1. Фитнес-резинка была изобретена в 1995 году и с тех пор стала популярным инструментом для тренировок в зале и дома.

  2. Тренировки с резинкой развивают не только силу, но и гибкость и баланс.

  3. Резинки часто используются в реабилитации после травм для восстановления мышц.

Использование фитнес-резинок в тренировках — это доступный и эффективный способ тренироваться в любом месте, независимо от наличия тренажёров и свободных весов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нордические скручивания, пистолеты и прыжковые выпады: комплекс для ног без оборудования сегодня в 2:10

Тренировка, которая делает связки крепче, а суставы устойчивее

Комплекс упражнений для ног без штанги и тренажёров. Он укрепит мышцы, прокачает баланс и поможет приблизиться к спортивной форме.

Читать полностью » Инструктор по фитнесу: сегодня в 1:11

Простая планка с секретом: это упражнение на пресс качает всё тело сразу

Узнайте, почему упражнение "Скалолаз" называют универсальным инструментом для развития силы и выносливости, и как его правильно выполнять.

Читать полностью » Учёные: бета-аланин повышает уровень карнозина и помогает дольше тренироваться сегодня в 1:10

Ошибки при приёме бета-аланина: покалывание, пустая трата и разочарование

Бета-аланин обещает отложить мышечный отказ и улучшить результаты. Но в каких случаях добавка работает, а когда эффекта ждать бессмысленно?

Читать полностью » Комплекс для выносливости и силы без оборудования: отжимания, прыжки и выпады сегодня в 0:10

Ошибка в этих движениях может стоить спины — но есть безопасный выход

Тренировка без инвентаря, которая проверит выносливость и силу. В статье — пошаговые советы, мифы и неожиданные факты.

Читать полностью » Новички за первый год способны прибавить 6–12 кг мышц у мужчин и 3–6 кг у женщин вчера в 23:27

Сколько мышц реально набрать за год: цифры, которые удивят даже новичков

Можно ли нарастить 10 кг мышц за год? Разбираем реальные цифры, факторы роста и опыт спортсменки, чтобы понять, чего ждать от тренировок.

Читать полностью » Балетный фитнес укрепляет стопы и снижает риск плоскостопия и вальгуса — ортопеды вчера в 22:16

Пуанты после 30: балетный фитнес, который меняет тело и привычки

Можно ли взрослому безопасно встать на пуанты? Тренер и врач разбирают риски и пользу, дают поэтапный план подготовки и подсказывают, с чего начать.

Читать полностью » Профессор и косметолог Флора Саркисова: фейсбилдинг доступен каждому и эффективен для омоложения вчера в 21:10

15 минут в день, и кожа подтянется: как фейсбилдинг заменяет дорогие процедуры

Хотите подтянуть овал лица без операций и дорогих процедур? Узнайте 12 упражнений фейсбилдинга, которые помогают бороться с морщинами и отёками.

Читать полностью » На Олимпиаде-2008 Лоло Джонс упустила золото, споткнувшись о предпоследний барьер вчера в 20:58

Олимпийская надежда споткнулась у финиша: как падение сделало Лоло Джонс сильнее

Трёхкратная олимпийская чемпионка Лоло Джонс делится тремя простыми привычками, которые помогают ей превращать поражения в источник силы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Директор Mercedes Шефер: оптимальный пробег электромобиля составляет 500–600 км
Садоводство

Антуриум с цветами в форме сердца символизирует любовь страсть и преданность в романтических отношениях
Красота и здоровье

Пазлы помогают тренировать мозг и предотвращают деменцию при регулярном занятии — невролог Земфира Бекоева
Садоводство

Эксперт Кэролайн Эрвин: регулярная обрезка помогает сохранить цветение растений в кашпо
Питомцы

Кинологи: привычка собаки тянуть поводок не проходит без обучения
Дом

Оценка пожарных рисков: бюрократия, нервы и как всё пережить
Авто и мото

Эксперт по автотопливу: октановое число не всегда влияет на мощность мотора
Туризм

Воронеж: что посмотреть туристу - маршрут по городу и области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet