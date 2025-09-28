Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Маленькая резинка против большого железа: кто выйдет победителем

Учёные: тренировки с эспандером сопоставимы по эффективности с работой с гантелями

Тренировки с эспандером постепенно перестают быть "заменой на крайний случай" и превращаются в полноценный инструмент для прокачки тела. Несмотря на простоту, они могут дать серьёзную нагрузку на все группы мышц — от ног до плечевого пояса.

Главное преимущество — гибкость. Одна и та же резинка позволяет как работать в режиме лёгкой разминки, так и "добивать" мышцы почти до отказа. Это делает эспандеры интересными и новичкам, и тем, кто давно тренируется с железом.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки. Особенно важно уделить внимание суставам и мышцам утром, когда тело "скованное".

  2. Выполните упражнения на корпус: сделайте скручивания на пресс (3 подхода по 20 раз) и упражнение "супермэн" — подъём рук и ног лёжа на животе (3 подхода по 20 раз).

  3. Перейдите к основной части тренировки: отжимания с резинкой (3 подхода до отказа), приведение руки с резинкой (2 подхода по 6-8 раз), тяга к груди в наклоне (4 подхода по 12-15 раз), выпады или приседания на одной ноге (3 подхода по 20 раз), становая на прямых ногах (4 подхода по 20 раз), сгибания на бицепс (3 подхода по 20 раз), разгибания на трицепс (3 подхода по 20 раз), разводка на задние дельты (3 подхода по 20 раз).

  4. Регулируйте количество повторений в зависимости от сопротивления резинки: если мышцы не устают, увеличьте число движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только тонкие фитнес-резинки.

  • Последствие: нагрузка быстро перестаёт ощущаться, мышцы не растут.

  • Альтернатива: набор из 3-5 эспандеров разного сопротивления (например, BARFITS или Onlitop).

  • Ошибка: покупать короткие ленты с ручками.

  • Последствие: ограниченный выбор упражнений, невозможность прокачать спину и ноги.

  • Альтернатива: длинные петли-ленты в форме кольца.

  • Ошибка: полностью разгибать суставы в крайних точках.

  • Последствие: риск перегрузки связок и снижение нагрузки на мышцу.

  • Альтернатива: останавливать движение чуть раньше, сохраняя натяжение резинки.

А что если…

А что если у вас нет доступа к спортзалу или вы не хотите хранить дома гантели и штанги? Эспандеры занимают минимум места, стоят недорого и позволяют тренироваться хоть в гостиной, хоть на даче.

FAQ

Как выбрать эспандер?
Смотрите на длину (лучше кольцо) и уровень сопротивления. Для больших мышечных групп нужны плотные ленты, для рук и плеч подойдут тоньше.

Сколько стоит набор?
Базовый комплект из пяти резинок можно найти от 300 до 1 800 рублей в зависимости от бренда и прочности.

Что лучше — эспандер или гантели?
Для новичка они равны по эффективности в росте силы. Для опытного атлета гантели остаются основной нагрузкой, а эспандер отлично подходит для добивающих сетов или домашних тренировок.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки с эспандером не дают роста мышц.

  • Правда: исследования показывают, что в краткосрочной перспективе прогресс сопоставим с работой с железом.

  • Миф: резинки годятся только для женщин.

  • Правда: мужчины активно используют их для прокачки верха тела и увеличения сопротивления в привычных упражнениях.

  • Миф: эспандер безопасен при любом использовании.

  • Правда: как и с железом, ошибки в технике могут привести к травмам.

Сон и психология

Занятия с эспандером помогают разгрузить голову после рабочего дня. Простые движения снимают напряжение, улучшают качество сна и поддерживают мотивацию к регулярным тренировкам.

Три интересных факта

  1. В силовых видах спорта эспандеры используют для прогрессивной перегрузки: их прикрепляют к штанге, чтобы добавить переменное сопротивление.

  2. В реабилитации после травм врачи часто назначают упражнения именно с резинками.

  3. Эспандеры появились ещё в XIX веке как медицинский инструмент для восстановления после операций.

Исторический контекст

  • 1860-е годы: первые резинки применяются в лечебной гимнастике.

  • XX век: эспандеры становятся популярными в домашней физкультуре.

  • Сегодня: они используются в фитнесе, спорте высокого уровня и реабилитации.

В итоге эспандеры остаются универсальным инструментом: они не заменят тяжёлое железо профессионалу, но станут отличным способом тренироваться регулярно и разнообразно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: боли в шее и спине часто ошибочно называют остеохондрозом сегодня в 2:10

Шейная боль — вовсе не остеохондроз: откуда берётся миф и чем он опасен

Боль в спине и шее часто называют остеохондрозом, хотя причина может быть иной. Разбираемся, какие упражнения реально помогают чувствовать себя лучше.

Читать полностью » Тренер Ян Новак: правильная техника подтягиваний снижает риск травм спины сегодня в 1:21

Одно движение к турнику: вот почему оно меняет фигуру быстрее зала

Подтягивания помогают расширить спину и укрепить верх тела, но важны техника и восстановление. Узнайте, как строить тренировки без ошибок.

Читать полностью » Медики: жёсткие ограничения питания у подростков связаны с пищевыми расстройствами и последующим ожирением сегодня в 1:10

Голод ради красоты: почему жёсткие ограничения подростков приводят к обратному эффекту

Подростки всё чаще мечтают похудеть, но строгие диеты не работают. Разбираемся, какие методы помогают, а какие только вредят.

Читать полностью » Ученые: короткие функциональные тренировки улучшают сон и снижают стресс сегодня в 0:10

Эти пять движений заменяют час в спортзале — но есть важный подвох

Пять упражнений без инвентаря помогут укрепить мышцы и сжечь калории. Узнайте, как уложить полноценную тренировку всего в 20 минут.

Читать полностью » Подготовка к марафону занимает 16–18 недель и требует пересмотра расписания вчера в 23:49

Марафон — жизнь за один день: от эйфории до боли и обратно

Готовитесь к первому марафону? Узнайте, как построить тренировки, избежать ошибок и превратить дистанцию в захватывающее приключение.

Читать полностью » В исследовании 70% бегунов признались, что испытывали боковой шов хотя бы раз в год вчера в 22:21

Колющая боль под рёбрами: тайна бокового шва, который ломает пробежку

Острая боль сбоку может застать бегуна врасплох. Но зная причины и методы борьбы, можно свести риск к минимуму и сохранить темп на дистанции.

Читать полностью » Исследования показывают: бегуны с интервалами ходьбы финишируют не медленнее остальных вчера в 21:08

Маленькая дистанция, большие перемены: почему 5 км стали культовыми

Подготовка к первому забегу на 5 км требует не только пробежек, но и силы, кросс-тренинга и отдыха. Как правильно построить план, чтобы выйти на старт здоровым и мотивированным?

Читать полностью » Избыточная клетчатка перед пробежкой вызывает дискомфорт ЖКТ — рекомендации диетологов вчера в 20:06

Банан вместо пасты: что есть перед 5 км, чтобы не мучиться на трассе

Еда перед 5 км играет не меньшую роль, чем тренировки. Как выбрать продукты и время приёма пищи, чтобы пробежать легко и без проблем с желудком?

Читать полностью »

Новости
Еда

Торт Творожный домик без выпечки готовится из печенья и творога
Еда

Брускетта с творожным сыром и вялеными томатами объединяет простоту приготовления и изысканность
Туризм

Осенний отпуск 2025 за границей: Абхазия, Мальдивы, ОАЭ, Франция, Италия, Япония
Авто и мото

Citroen сообщил о старте продаж нового C4 по цене от 25 405 евро
Питомцы

Эксперты: наказания и нехватка ресурсов вызывают у кошек стресс и дистанцию
Технологии

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution
Красота и здоровье

Офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности трения глаз
Дом

Пластиковые окна ПВХ: ключевые критерии выбора для тепла и шумоизоляции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet