Маленькая резинка заменяет спортзал: ноги и пресс прокачиваются по-новому
Фитнес-резинки давно стали альтернативой тяжёлому спортивному инвентарю. Они занимают минимум места, но при этом позволяют нагрузить все основные группы мышц — от спины до ног.
Несмотря на то, что такие эспандеры не могут полностью заменить работу с гантелями или штангой, они открывают широкие возможности для домашних и уличных тренировок. Главное их преимущество — компактность и доступность.
Что такое фитнес-резинки?
Эластичные жгуты выпускаются в разных вариантах:
- замкнутые ленты;
- резинки с рукоятками для удобного хвата;
- жгуты разной жёсткости.
В отличие от нейлоновых TRX-петель, резинки создают сопротивление за счёт растяжения. Это позволяет равномерно нагружать мышцы и развивать их симметрию. По сути, это современная версия классического эспандера, только более универсальная.
Плюсы и минусы тренировок
Преимущества:
- компактность и лёгкий вес;
- возможность полноценной силовой тренировки дома;
- улучшение осанки и нейромышечной связи.
Недостатки:
- ограниченное число упражнений;
- невозможность работать с серьёзными весами;
- набор крупной мышечной массы требует дополнительных снарядов, например турника.
Программа тренировок с резинками
Рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю по 40-60 минут.
Структура занятия:
- разминка (5-7 минут);
- блок упражнений на пресс;
- основная часть с резинками;
- растяжка и заминка.
Примеры упражнений:
- отжимания со жгутом;
- обратные разведения на трапеции;
- тяга резинки к поясу;
- приседания с жгутом;
- гиперэкстензии стоя;
- сгибания на бицепс и разгибания на трицепс.
Все упражнения выполняются в 3-4 подхода по 12-15 повторений с перерывом 30-60 секунд.
Тренировки на пресс
Фитнес-резинки усиливают нагрузку на мышцы живота, особенно при выполнении упражнений с поворотами. Это позволяет прочувствовать работу косых мышц.
Простая техника: обернуть широкую резинку вокруг пояса и выполнять движения, удерживая напряжение в мышцах живота. Такой способ подойдёт тем, кто уже имеет базовую подготовку.
Особенности для женщин
Женские тренировки с резинками делают акцент на работу медленных мышечных волокон, которые сжигают жирные кислоты. Это помогает укреплять соединительные ткани, повышать упругость кожи и бороться с целлюлитом.
Главная цель — активация средней ягодичной мышцы, которая формирует округлость ягодиц. Для её проработки необходимы специальные упражнения, которые легко выполнять именно с резинкой.
