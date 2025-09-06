Маленький инвентарь, который даёт большой результат

Фитнес-резинки — простой и доступный инвентарь, который в последние годы прочно вошёл в тренировки. Но действительно ли они помогают сбросить вес? Ассистент кафедры реабилитации и спортивной медицины Пироговского университета Алексей Шишкин рассказал, чем полезны упражнения с эластичными лентами.

Резинки и жиросжигание

По словам специалиста, фитнес-резинки могут быть эффективным инструментом для похудения, если их использовать в комплексе с правильным питанием и другими видами активности.

"Упражнения с фитнес-резинками нагружают мышцы, ускоряют метаболизм и повышают общий расход калорий — как во время тренировки, так и после неё. Они отлично дополняют кардионагрузки — бег, ходьбу, велосипед", — отметил врач.

Почему это работает

Эластичные ленты дают переменное сопротивление: нагрузка усиливается в пиковой фазе движения. Это позволяет:

глубже прорабатывать целевые мышцы;

подключать мелкие и средние группы, которые часто остаются "в тени" при

классических упражнениях;

улучшать стабильность суставов;

активировать мышцы-стабилизаторы.

Особенно полезны такие тренировки для проработки ягодиц и бёдер — зоны, на которые уходит большая часть запросов у тех, кто хочет похудеть.

Итог

Фитнес-резинки не заменяют полноценную тренировочную программу, но являются мощным инструментом для тех, кто стремится снизить вес, подтянуть мышцы и разнообразить занятия. Главное условие — сочетать их с кардио и сбалансированным питанием.