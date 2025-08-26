Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Мышцы горят, а гантелей нет: упражнение, которое ломает привычные правила

Американский совет по физическим упражнениям подтвердил пользу тренировок с эспандером

Представьте, что вы можете прокачать верхнюю часть тела всего за 20 минут — и для этого не нужен ни зал, ни тяжёлые штанги. Всё, что вам понадобится, — эластичная лента (резинка для фитнеса). Такой инвентарь легко помещается в рюкзак и позволяет эффективно заменить привычные жимы штанги и подтягивания.

Почему именно резинка?

Эластичные ленты создают равномерное сопротивление и позволяют прорабатывать мышцы под разными углами. В отличие от железа, они бережнее для суставов и подходят даже тем, у кого есть ограничения по нагрузке. К тому же, исследования показывают, что тренировки с резинками помогают увеличить силу и выносливость не хуже классических гантелей.

Как построить тренировку

Задача проста: выполнить по 20 повторений каждого упражнения и пройти весь круг минимум 4 раза. Если ограничены временем, засеките 20 минут и постарайтесь уложиться в этот промежуток. Используйте длинные ленты с ручками, но если у вас только мини-бэнд, — ниже будут предложены варианты адаптации.

Упражнения

Жим над головой

Встаньте на середину ленты, ноги — на ширине таза. Возьмите ручки, подтяните к плечам и выжмите вверх, не прогибая поясницу. Это отличная замена армейскому жиму.

Подъём рук в стороны

Перекрестите ленту перед собой и поднимайте руки до уровня плеч. Работает дельтовидная мышца. Для мини-бэнда просто держите его перед собой и тяните одну руку в сторону.

Тяга сидя

Сядьте на пол, закрепите ленту на стопах и тяните ручки к животу, сводя лопатки. Это аналог классической гребли.

Разводка на одну руку

Встаньте на край ленты одной ногой, другой рукой тяните её по диагонали вверх. Отлично нагружает грудные мышцы.

Разгибания на трицепс

Зафиксируйте ленту стопой, заведите её за голову и выпрямляйте руки вверх. Трицепс будет гореть уже после второго подхода.

Сгибания на бицепс

Стандартное упражнение: встаньте на ленту, возьмите ручки и сгибайте руки, как будто работаете с гантелями.

Полезные советы

  • Не спешите: важнее техника, чем скорость.
  • Не отпускайте ленту полностью, держите мышцы в напряжении.
  • Если поясница начинает прогибаться, уменьшите сопротивление.

Интересный факт: исследования Американского совета по физическим упражнениям показали, что упражнения с резинками включают мышцы почти так же активно, как и работа с гантелями, а иногда даже эффективнее, так как создаётся непрерывное натяжение.

Такая тренировка удобна ещё и тем, что её можно выполнять где угодно — дома, в парке или даже в командировке. Главное — регулярность: всего три-четыре раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать заметный прогресс.

