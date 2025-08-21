Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитнес тренировка девушки
Фитнес тренировка девушки
© Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Отжимания доводят до выгорания: альтернатива, которая спасает мышцы

Упражнения с резиновой лентой для груди: программа Ноама Тамира и Кей Феттерс

Когда привычные отжимания начинают казаться пыткой, а мотивация постепенно угасает, самое время попробовать что-то новое. Удивительно, но даже простая резиновая лента способна полностью изменить вашу тренировку и дать мощный толчок для развития грудных мышц. Тренер и автор книги Fitness Hacks for Over 50 Кей Алишия Феттерс совместно с основателем TS Fitness Ноамом Тамиром, подготовили программу из шести упражнений, которая поможет вам "встряхнуть" свою рутину.

Почему стоит заменить отжимания

Отжимания действительно универсальны — они задействуют весь корпус, легко усложняются и не требуют оборудования. Но у любого упражнения есть предел: тело привыкает, прогресс замедляется, а психика начинает "сопротивляться" повторениям. Резиновая лента позволяет варьировать нагрузку и добавлять нестандартные траектории движений. Это делает тренировку не только эффективной, но и интересной.

Интересный факт: исследования показывают, что упражнения с эластичными лентами активируют мышцы груди и плеч примерно так же эффективно, как тренировки с гантелями, но при этом снижают нагрузку на суставы.

Шесть упражнений для сильной груди

Wax On, Wax Off

  • Две серии по 30 секунд.
  • Руки в петлях ленты, лента за спиной.
  • Делайте круговые движения ладонями поочерёдно и вместе, удерживая корпус в напряжении.

Standing Press

  • 3 подхода по 10 повторений.
  • Исходное положение стоя, лента натянута за спиной.
  • Выжимайте руки вперёд и возвращайтесь с контролем, удерживая пресс.

Standing Incline Press

  • 3 подхода по 10 раз.
  • Лента фиксируется стопой, руки разводятся на уровне плеч.
  • Выжимайте ленту по диагонали вверх, сохраняя спину прямой.

Decline Banded Chest Fly

  • 3 подхода по 10 повторений.
  • Лягте на спину, лента под корпусом.
  • Поднимите таз в "мост", слегка согните локти и сводите руки, как будто обнимаете кого-то.

Decline Press

  • 3 подхода по 10 раз.
  • Положение аналогично, но руки выжимаются строго вверх.
  • Работают грудные и ягодицы, так как таз остаётся приподнятым.

Финальное сжигание

  • Сочетайте упражнения, варьируйте амплитуду и скорость.
  • Главное — контроль движений и стабильность корпуса.

В чём сила ленты

Резиновая лента делает каждое движение более "живым": сопротивление растёт по мере растягивания, и мышцы вынуждены работать до конца амплитуды. Кроме того, такой инвентарь весит буквально несколько граммов — его можно взять на прогулку, в офис или в путешествие.

Такой комплекс не просто заменяет отжимания, а помогает по-новому почувствовать мышцы груди. А если чередовать ленту с привычными упражнениями, вы гарантированно избежите застоя в тренировках.

