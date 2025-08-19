Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с эспандером
Тренировка с эспандером
© freepik by alexeyzhilkin is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Этот кусок резины прокачает тело быстрее, чем дорогие тренажёры

Эксперты описали восемь упражнений с эспандером для проработки всех мышц

Когда речь заходит о тренировках, многие тратят часы в зале, но не всегда получают желаемый результат. Секрет в том, чтобы задействовать всё тело за одно занятие — это не только экономит время, но и помогает быстрее развить силу, выносливость и сжечь калории. Один из самых простых и доступных инструментов для такой тренировки — эспандер-лента.

Эти компактные и лёгкие ленты легко взять с собой в поездку, они занимают минимум места и подходят для проработки практически каждой мышечной группы. К тому же, большинство наборов включают разные уровни сопротивления — от лёгкого до сверхтяжёлого. Чем толще лента, тем сложнее будет выполнение. Новичкам стоит начинать с более тугих, чтобы сразу получить стабильную нагрузку, а по мере прогресса — переходить к меньшему сопротивлению.

Почему это удобно:

  • Не нужно покупать дополнительный инвентарь при смене уровня сложности.
  • Подходит и для домашних тренировок, и для улицы.
  • Лента заменяет сразу несколько тренажёров.

Пример комплексной тренировки с эспандером

Выполняйте каждое упражнение по 10 повторений, затем переходите к следующему. Один круг — это все упражнения подряд. Всего сделайте 3 круга, отдыхая при необходимости. На всё уйдёт около 20 минут.

  • Присед с лентой — встаньте на ленту, заведите её на плечи, присядьте до параллели бёдер с полом и вернитесь в исходное положение.
  • Становая тяга с лентой — стоя на ленте, перекрестите её перед собой, отведите таз назад, наклоняясь с прямой спиной, и вернитесь в стойку.
  • Молотковые сгибания рук — зафиксируйте ленту ногами, оберните концы вокруг ладоней, поднимайте руки к плечам, удерживая локти прижатыми.
  • Тяга в наклоне — аналогично становой, но с подтягиванием рук к рёбрам, сводя лопатки.
  • Сгибание рук + выпад назад — сочетание молоткового подъёма и шага в выпад.
  • Жим над головой с колен — встаньте на ленту коленями и выжимайте руки вверх.
  • Разгибание трицепсов из-за головы — в коленях, лента под ними, руки заводятся за голову и разгибаются вверх.
  • "Жук" с лентой — лёжа на спине, держите ленту руками, ноги в "столе", вытягивайте одновременно руки и ноги, не отрывая поясницу от пола.

Интересный факт: тренировка с эспандером снижает нагрузку на суставы по сравнению с классическим железом, а значит, риск травм меньше. Кроме того, исследования показывают, что регулярные занятия с эспандером увеличивают мышечную силу почти так же эффективно, как тренировки со штангой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки сегодня в 4:26

Эта программа сочетает скакалку и силовые — мышцы горят, а результат удивляет

Интенсивная тренировка с акцентом на выносливость: прыжки, отжимания в стойке, работа у стены и прыжки на тумбу. Советы по масштабированию и стратегия успеха.

Читать полностью » Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA сегодня в 4:10

Когда тренировка становится опасной: тревожные сигналы сердца

Почему сердце во время тренировки бьётся быстрее и как рассчитать свою целевую зону пульса, чтобы укрепить здоровье и избежать перегрузки.

Читать полностью » Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic сегодня в 3:50

Обычное упражнение, которое делает спину уязвимой на годы вперёд

Лёгкая усталость после тренировки — норма. Но если боль в спине становится хронической, это тревожный сигнал. Как отличить одно от другого и помочь себе?

Читать полностью » Кроссфит-тренировка сегодня в 3:26

Всего три упражнения — и тело горит: кроссфит-комплекс, который рушит силы на 12-й минуте

12 минут, три простых движения и постоянно растущая нагрузка — этот комплекс кроссфита превращает обычную разминку в серьёзное испытание.

Читать полностью » Медики объяснили, как тренировать руки без увеличения объёма мышц сегодня в 3:10

Тело помнит всё: почему жир уходит не там, где вы этого ждёте

Хотите подтянутые руки без "бодибилдерского" объёма? Узнайте, как сочетать кардио, силовые и питание для стройных и рельефных рук.

Читать полностью » Психотерапевт Стефани Рот-Голдберг объяснила, почему лёгкая активность засчитывается как тренировка сегодня в 2:50

Тренировка без тренажёров: почему дом превращается в фитнес-клуб

Привычка считать "спортом" только изнурительные тренировки рушится: исследование и опыт показывают, что даже прогулка или уборка меняют здоровье.

Читать полностью » Программа силовых упражнений с штангой — рекомендации тренера по технике сегодня в 2:23

Классическая программа со штангой превращается в испытание — многие бросают на полпути

Силовой день требует внимания к технике: как правильно распределить нагрузку, адаптировать упражнения и не потерять в эффективности?

Читать полностью » Рекомендации физиотерапевта Кэмерона Юэна по подбору гантелей для начинающих спортсменов сегодня в 2:10

Сила в руках: вес, о котором молчат фитнес-программы

Как выбрать вес гантелей, чтобы тренировки приносили результат, а не травмы? Разбираем технику, цели, примеры упражнений и практичные советы по покупке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Матвеева предупреждает: изменение веса – первый признак проблем со щитовидкой
Наука и технологии

Yeutherium pressor: крошечное существо меняет историю млекопитающих
Спорт и фитнес

Защемление нерва в плече: причины и симптомы по данным Mayo Clinic
Садоводство

Оптимальная почва для чеснока: роль компоста и мульчирования
Садоводство

Томаты без навоза: как увеличить урожайность на 70% с помощью шпалер
Туризм

Долгая пересадка в аэропорту: как провести время с пользой
Культура и шоу-бизнес

Певец Алексей Чумаков перенёс срочную операцию на позвоночнике в Москве
Авто и мото

Высокая цена и быстрый износ батарей делают гибриды невыгодными — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru