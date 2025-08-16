Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитнес тренировка девушки
Фитнес тренировка девушки
© Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Обычная лента, необычный результат: как тело меняется за 4 недели

Тренер Питер Марино составил комплекс упражнений с эспандером для ног и плеч

Не обязательно тащить в спортзал штангу или гантели, чтобы "прокачать" ноги. Всего пара эластичных лент способна превратить обычные упражнения с весом собственного тела в серьёзный вызов, который будет расти по мере вашей тренированности. Такой подход особенно полезен, если цель — не просто поддерживать форму, а становиться сильнее.

Сертифицированный персональный тренер Питер Марино, владелец онлайн-платформы Posh Fitness, подготовил комплекс, который сочетает проработку ног с дополнительной нагрузкой на плечи.

"Плечи — одни из самых слабых мышц у большинства людей. Если сочетать их тренировку с ногами, можно избежать перегрузки дельтовидных, так как сами по себе упражнения на ноги их почти не задействуют", — поясняет Марино.

Особенно это актуально для участников 4-недельного челленджа с резинками, где плечи нагружаются и в других тренировках.

Как построена тренировка

Комплекс состоит из трёх раундов упражнений, выполняемых подряд. Между раундами отдыхайте 30-45 секунд. Если вы новичок, следуйте схеме повторений по неделям:

  • 1 неделя — 1 подход x 10 повторений
  • 2 неделя — 2x10
  • 3 неделя — 2x15
  • 4 неделя — 3x10-15

Если занимаетесь вне программы, варьируйте объём под свой уровень, но последние 2 повторения в подходе должны даваться с трудом. Перед началом всегда делайте разминку: 2-5 минут ходьбы на месте, прыжков или динамической растяжки.


Раунд 1

Приседания с лентой спереди — станьте на середину длинной резинки, держите концы на уровне плеч, спина прямая.
Тяга к подбородку — стопы на ширине бёдер, тяните ленту вверх до плеч, локти выше кистей.
"Лягушачьи" подъёмы таза — лёжа на спине, стопы вместе, колени в стороны, лента на бёдрах. Подъём таза с паузой в верхней точке.

Раунд 2

Обратные выпады — лента под стопой опорной ноги, концы у плеч. Выпад назад с упором в переднюю ногу.
Bird Dog с лентой — на четвереньках, лента между рукой и противоположной стопой. Вытяжение руки и ноги одновременно.

Раунд 3

Румынская тяга с лентой — лента под стопами, верхняя часть за плечами. Наклон от бёдер, спина ровная.
"Леопардовое" ползание — мини-лента на запястьях, колени чуть над полом, движение в сторону по 3 шага в обе стороны.

Интересный факт: эспандеры создают переменное сопротивление, которое максимально нагружает мышцы в середине амплитуды — там, где гантели и штанга дают меньший вызов. Это делает тренировку не только доступной, но и биомеханически эффективной.

