Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Резиновая лента вместо тренажёра: как простая вещь меняет тренировку ног

Татьяна Скотт, персональный тренер, представила комплекс для тренировки ног с резиновой лентой

Кто сказал, что тренировка ног невозможна без тренажёров и штанги? Оказывается, достаточно компактной резиновой ленты, чтобы получить полноценную нагрузку и проработать все ключевые мышцы нижней части тела. Такой подход особенно удобен дома или в поездках, когда спортзал недоступен.

По словам сертифицированного персонального тренера и основательницы Fit With Curves Татьяны Скотт, "резиновая лента способна заменить движения, которые обычно выполняются только на тренажёрах, и повторить их с гантелями или штангой невозможно". Её комплекс упражнений доказывает, что простое оборудование может быть не менее эффективно, чем громоздкие тренажёры.

Как выполнять тренировку

Скотт рекомендует выполнить последовательность из четырёх упражнений по два круга, делая паузы между ними 20-40 секунд. Отдых будет неполным, но достаточным, чтобы продолжить работу без потери качества техники.

1. Присед с резиновой лентой

  • Подготовка: наденьте мини-ленту чуть выше колен, встаньте на ширине бёдер.
  • Выполнение: напрягите корпус, держите спину прямой, отведите таз назад и опуститесь, пока бёдра не будут параллельны полу. Поднимайтесь, упираясь в пол всей стопой.

Совет: для упрощения уберите ленту; для усложнения добавьте небольшой импульс из нижней точки.

2. Раздельный присед (сплит)

  • Подготовка: наступите правой ногой на ленту, другой конец держите левой рукой. Левая нога отставлена назад.
  • Выполнение: опуститесь в сплит-присед до угла 90° в коленях, затем вернитесь в исходное положение. Сначала сделайте все повторения на одну ногу, потом поменяйте стороны.

3. Скручивание с лентой

  • Подготовка: сядьте, оберните ленту вокруг колен, слегка разведите их, чтобы создать напряжение.
  • Выполнение: лягте, руки на плечах, выдыхая, поднимите корпус, приближая локти к коленям, затем плавно вернитесь обратно.

4. Румынская тяга с лентой

  • Подготовка: встаньте на середину ленты, возьмитесь за концы руками.
  • Выполнение: отведите таз назад, слегка согнув колени, опустите руки до уровня голеней, затем вернитесь, сжимая ягодицы.

Совет: следите, чтобы плечи оставались опущенными.

Почему это работает

Резиновая лента создаёт постоянное сопротивление, включая мышцы в работу на протяжении всего движения. Это помогает укрепить не только крупные группы вроде квадрицепсов и ягодиц, но и стабилизирующие мышцы, что особенно важно для профилактики травм.

Интересный факт: исследования показывают, что тренировки с эластичными лентами могут быть не менее эффективны для роста мышц и силы, чем занятия с традиционными весами, особенно при правильном подборе нагрузки.

