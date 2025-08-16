Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес тренировка дома
Фитнес тренировка дома
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Резинка вместо зала: как простая лента заставляет работать мышцы по-новому

Татьяна Скотт представила комплекс упражнений с резиновой лентой для рук и пресса

Хочешь прокачать руки и пресс без скучных часов в спортзале? Оказывается, достаточно одной простой, но эффективной вещи — эластичной ленты. Этот небольшой аксессуар способен сделать тренировку в разы продуктивнее, потому что нагрузка сохраняется на протяжении всего движения, даже когда мышцы удлиняются. Именно поэтому упражнения с резиновой лентой всё чаще заменяют привычные гантели и штанги.

Почему это работает

Персональный тренер Татьяна Скотт, основательница Fit With Curves и ведущая 4-недельного челленджа с эластичной лентой, отмечает:

"С традиционными весами во время обратной фазы движения нагрузка уменьшается. Но с резиновой лентой напряжение сохраняется даже в этот момент".

Это значит, что каждая секунда работы — на пользу мышцам. А если добавить к этому правильную технику, результат не заставит себя ждать.

Комплекс упражнений для рук и пресса

Для тренировки понадобится мини-лента и длинная лента. Если есть только одна, используйте предложенные варианты замены. Между подходами отдыхайте 20-40 секунд — этого достаточно, чтобы восстановиться и не потерять темп.

Сгибания на бицепс

Встаньте, поставив ноги на ширине бёдер, наступите на середину ленты, возьмитесь за концы ладонями вперёд и медленно поднимайте руки к плечам.

Подъём рук в стороны под углом 90°

Стойка со смещением одной ноги вперёд. Лента закреплена под стопой и на предплечьях. Поднимайте локти до уровня плеч, контролируя движение.

Планка с разведением рук

Мини-лента чуть выше запястий. Из высокой планки поочерёдно отводите руки в стороны, удерживая корпус в стабильном положении.

Французский жим из-за головы

Длинная лента закреплена под коленом, другая рука держит свободный конец над головой. Сгибайте руку за головой, сохраняя локоть близко к уху.

Bird Dog с лентой

Лента закреплена между рукой и противоположной стопой. Из положения "на четвереньках" одновременно вытягивайте руку вперёд и ногу назад.

Интересно знать

  • Эластичные ленты пришли в фитнес из физиотерапии, где их используют для восстановления после травм.
  • В отличие от железа, ленты легче транспортировать и хранить — тренироваться можно дома, на улице или в путешествии.

Такой комплекс задействует сразу несколько групп мышц, развивает баланс и координацию, а главное — делает тренировку разнообразной и эффективной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейрохирург Дэвид Уэллс-Рот назвал основные факторы боли в зоне L5-S1 сегодня в 5:10

L5-S1 под ударом: что в позвоночнике ломается первым и почему это опасно

Боль в пояснице может скрывать проблемы в ключевом суставе L5-S1. Почему он так уязвим и какие шаги помогут облегчить состояние?

Читать полностью » Причины головокружения и тошноты после тренировки названы врачами сегодня в 2:10

Симптом, из-за которого спорт перестаёт быть полезным

Почему после тренировки кружится голова и появляется тошнота? 6 частых причин, о которых стоит знать каждому, кто заботится о здоровье.

Читать полностью » Джессика Маццуко назвала тренажёры для эффективной тренировки мышц кора сегодня в 1:50

Пресс под угрозой: ошибка на тренажёре, которая сводит результаты к нулю

Как прокачать пресс быстрее? Тренажёры зала помогают не только укрепить мышцы кора, но и сжечь жир, открывая путь к рельефному животу.

Читать полностью » Тренировка с рывками, челночным бегом и бёрпи: схема и варианты нагрузки сегодня в 1:23

Программа с штангой и бёрпи, после которой мышцы горят ещё сутки

Три скоростных интервала, минимум отдыха и максимум отдачи — тренировка, которая проверит ваши силы и выносливость до предела.

Читать полностью » Диетолог Кайли Ван Хорн назвала продукты для питания легкоатлетов на соревнованиях сегодня в 1:10

Секрет перекусов, которые помогают выиграть даже на изнурительном забеге

Как питаться в день соревнований по лёгкой атлетике, чтобы сохранить энергию, избежать тяжести в желудке и показать лучший результат?

Читать полностью » Лор МакСпадден-Уокер показала комплекс упражнений для здоровья суставов сегодня в 0:50

Пять движений на полу, которые меняют тело быстрее тренажёрки

Пять простых, но эффективных упражнений на полу помогут снять зажимы, вернуть гибкость суставам и почувствовать лёгкость в теле.

Читать полностью » Силовые тренировки улучшают результаты бегунов — исследование Medicine & Science in Sports & Exercise сегодня в 0:10

Почему половина правил, которые знают бегуны, ведёт к провалу

Бег полон мифов, но наука и опыт тренеров рассказывают другую правду — от растяжки до питания и отдыха. Узнайте, чему верить, а что забыть.

Читать полностью » Стояние на гвоздях вытесняет медитацию и йогу — почему техника садху набирает популярность вчера в 23:26

Стоять на гвоздях, чтобы устоять в жизни: зачем всё больше людей выбирают боль

В России растёт популярность садху-практики — древнеиндийского способа концентрации и самопознания, при котором человек становится босыми ногами на доски с гвоздями. Мы разобрались, откуда взялся этот тренд, действительно ли он помогает, кому подходит и как выбрать надёжного наставника. Главное — не мода, а осознанность.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты рекомендуют: зачем нужно сажать сидераты после лука
Дом

Мини-аквариум на рабочем столе: преимущества и недостатки
Садоводство

Опытные садоводы советуют обрезать лаванду 8 августа по правилу 8-8-8
Еда

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях
Спорт и фитнес

Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин
Авто и мото

Очередь на Xiaomi YU7 2026 в Китае достигла 59 недель ожидания
Дом

Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры
Питомцы

Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru