Резинка вместо зала: как простая лента заставляет работать мышцы по-новому
Хочешь прокачать руки и пресс без скучных часов в спортзале? Оказывается, достаточно одной простой, но эффективной вещи — эластичной ленты. Этот небольшой аксессуар способен сделать тренировку в разы продуктивнее, потому что нагрузка сохраняется на протяжении всего движения, даже когда мышцы удлиняются. Именно поэтому упражнения с резиновой лентой всё чаще заменяют привычные гантели и штанги.
Почему это работает
Персональный тренер Татьяна Скотт, основательница Fit With Curves и ведущая 4-недельного челленджа с эластичной лентой, отмечает:
"С традиционными весами во время обратной фазы движения нагрузка уменьшается. Но с резиновой лентой напряжение сохраняется даже в этот момент".
Это значит, что каждая секунда работы — на пользу мышцам. А если добавить к этому правильную технику, результат не заставит себя ждать.
Комплекс упражнений для рук и пресса
Для тренировки понадобится мини-лента и длинная лента. Если есть только одна, используйте предложенные варианты замены. Между подходами отдыхайте 20-40 секунд — этого достаточно, чтобы восстановиться и не потерять темп.
Сгибания на бицепс
Встаньте, поставив ноги на ширине бёдер, наступите на середину ленты, возьмитесь за концы ладонями вперёд и медленно поднимайте руки к плечам.
Подъём рук в стороны под углом 90°
Стойка со смещением одной ноги вперёд. Лента закреплена под стопой и на предплечьях. Поднимайте локти до уровня плеч, контролируя движение.
Планка с разведением рук
Мини-лента чуть выше запястий. Из высокой планки поочерёдно отводите руки в стороны, удерживая корпус в стабильном положении.
Французский жим из-за головы
Длинная лента закреплена под коленом, другая рука держит свободный конец над головой. Сгибайте руку за головой, сохраняя локоть близко к уху.
Bird Dog с лентой
Лента закреплена между рукой и противоположной стопой. Из положения "на четвереньках" одновременно вытягивайте руку вперёд и ногу назад.
Интересно знать
- Эластичные ленты пришли в фитнес из физиотерапии, где их используют для восстановления после травм.
- В отличие от железа, ленты легче транспортировать и хранить — тренироваться можно дома, на улице или в путешествии.
Такой комплекс задействует сразу несколько групп мышц, развивает баланс и координацию, а главное — делает тренировку разнообразной и эффективной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru