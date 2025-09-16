Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка с эспандером
Тренировка с эспандером
© freepik by alexeyzhilkin is licensed under Public Domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:43

Тренировка, которая помещается в сумку: четыре движения с эспандером для верхней части тела

Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела

Сопротивление эспандера может заменить тренажёры и гантели, особенно на первых этапах тренировок. Для новичков это отличный способ укрепить верхнюю часть тела без риска перегрузить суставы. Персональный тренер Дженнифер Риццуто делится четырьмя базовыми упражнениями с лентой, которые помогают развить силу плеч, спины и рук.

"Эти упражнения не только улучшают осанку, но и делают повседневные задачи, вроде похода в магазин с сумками, заметно проще", — подчеркнула тренер Дженнифер Риццуто.

Для занятий нужен только длинный эспандер-петля и стена.

1. Отжимания от стены

  • Встаньте лицом к стене, руки на уровне плеч.

  • Отступите назад, корпус прямой.

  • Сгибайте локти, приближая грудь к стене.

  • Вернитесь в исходное положение.

  • 1-2 подхода по 10-12 повторов.

Совет: чем дальше ноги от стены, тем сложнее. Держите тело в прямой линии, не опускайте бёдра.

2. Разведение эспандера (Pull apart)

  • Возьмите ленту хватом снизу на уровне груди.

  • Напрягите пресс и, удерживая спину ровной, разведите руки в стороны.

  • Сведите лопатки, затем медленно вернитесь в исходное положение.

  • 1-2 подхода по 12-15 повторов.

Совет: если чувствуете нагрузку на шею, возьмитесь шире. Не прогибайтесь в пояснице.

3. Тяга эспандера (Row)

  • Закрепите ленту на устойчивой опоре (дверь, батарея, перекладина).

  • Возьмите концы, ноги на ширине таза.

  • Подтяните ленту к себе, локти вдоль корпуса.

  • Сведите лопатки и медленно вернитесь в начало.

  • 1-2 подхода по 12-15 повторов.

Совет: плечи держите опущенными, спину прямой.

4. Жим эспандера вверх (Overhead press)

  • Встаньте на середину ленты, концы в руках у плеч.

  • Сохраняя прямую спину и напряжённый пресс, вытяните руки вверх.

  • Медленно опустите обратно.

  • 1-2 подхода по 10-12 повторов.

Совет: избегайте прогиба в пояснице. Если лента слишком короткая, наступите только одной ногой и жмите поочерёдно каждой рукой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобны для дома и поездок Ленты со временем изнашиваются
Подходят новичкам и продвинутым Нет фиксированной нагрузки, как у гантелей
Работают на осанку и силу Требуют контроля техники
Доступная цена и компактность Могут "щелкать" по коже при неправильном хвате

Сравнение с другими методами

Метод Особенности Кому подойдёт
Эспандер Постоянное сопротивление, мягкая нагрузка Новичкам и тем, кто тренируется дома
Гантели Чёткий вес, легче отслеживать прогресс Тем, кто хочет наращивать силу
Тренажёры Фиксированная амплитуда, безопасно Людям после травм или пожилым
Собственный вес Доступно всегда, но не всегда нагрузка на верх тела Для базовой подготовки

Советы шаг за шагом

  1. Выберите эспандер средней жёсткости.

  2. Разогрейтесь — круговые движения руками, лёгкая растяжка.

  3. Освойте каждое упражнение в 1 подходе.

  4. Постепенно увеличивайте количество до 2-3 подходов.

  5. Контролируйте дыхание: выдох — на усилии, вдох — в исходном положении.

Мифы и правда

  • Миф: эспандеры только для реабилитации.
    Правда: с их помощью можно построить полноценную силовую программу.

  • Миф: упражнения с лентой слишком лёгкие.
    Правда: сопротивление растёт по мере растяжения, и нагрузка может быть высокой.

  • Миф: они не заменяют работу с весом.
    Правда: для новичков и домашних тренировок эспандер — отличная альтернатива.

FAQ

Какой эспандер выбрать новичку?
Лёгкий или средний по сопротивлению (примерно 7-15 кг нагрузки).

Можно ли заменить гантели эспандером?
Да, для большинства упражнений на верх тела это работает.

Сколько раз в неделю заниматься?
2-3 раза, постепенно увеличивая объём.

Исторический контекст

Эспандеры появились в начале XX века как портативная альтернатива тяжёлым тренажёрам. Сначала их использовали в армии и реабилитационных центрах, а позже — в фитнесе. Сегодня длинные ленты-петли входят в программы кроссфита и пилатеса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильное натяжение ленты.
    Последствие: нарушается техника, риск травмы плеч.
    Альтернатива: выбрать более мягкий эспандер.

  • Ошибка: быстрые рывки.
    Последствие: лента щёлкает, нагрузка уходит на суставы.
    Альтернатива: работать плавно и подконтрольно.

  • Ошибка: округлять спину.
    Последствие: нагрузка переходит на поясницу.
    Альтернатива: держать пресс напряжённым и спину прямой.

А что если…

Вы будете держать эспандер на рабочем столе? Тогда даже в обеденный перерыв сможете сделать несколько подходов и укрепить спину, плечи и руки.

Интересные факты

  1. Эспандер можно растянуть более чем в три раза от исходной длины.

  2. С его помощью тренируются даже космонавты на МКС.

  3. Упражнения с лентой снижают риск травм плеч у спортсменов.

