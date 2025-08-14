Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Как резиновая лента способна заменить спортзал и вернуть подвижность

Серена Сканцилло перечислила 5 эффективных упражнений с резиновой лентой для возраста 50+

Представьте, что для поддержания силы после 50 лет вам вовсе не обязательно тягать тяжёлые штанги. Даже при боли в спине и суставах можно эффективно тренировать мышцы — и без лишней нагрузки на суставы. Секрет в простом, но действенном инструменте — эспандерах и резиновых лентах.

С возрастом мышцы теряют массу, а процесс может начаться уже после 40 лет. Исследование в Current Opinions in Rheumatology показало, что к 80 годам человек может утратить до половины мышечной массы. Поэтому тренировки на силу — это не просто фитнес, а инвестиция в здоровье и независимость.

Персональный тренер Серена Сканцилло, много работающая с возрастными клиентами, отмечает:

"Силовые упражнения — это фундамент функциональности, защиты от хрупкости и уверенности в движениях, особенно у людей старшего возраста".

Почему резиновые ленты — находка для 50+

Они лёгкие, недорогие и занимают минимум места. При этом дают возможность увеличить нагрузку без давления на суставы. Для начала достаточно иметь мини-ленту и/или длинный эспандер.

Вот пять упражнений, которые помогут укрепить тело в любом возрасте:

  • Pallof press — анти-ротационное движение, тренирующее мышцы кора и защищающее от падений.
  • Сведение лопаток с лентой — улучшает осанку и снимает напряжение с шеи и спины.
  • Присед с лентой — функциональная классика для ног и ягодиц, важная для бытовой подвижности.
  • "Ножницы" с касанием носка — прорабатывают бёдра, пресс и ягодицы.
  • Боковые шаги с лентой — укрепляют мышцы, отвечающие за баланс.

Как адаптировать тренировки под возраст

  • В 50 лет можно сохранять почти тот же уровень нагрузки, что и в 40, добавляя элементы на стабильность.
  • В 60 лет стоит выбирать более удобные позиции и избегать лишних перемещений с пола и обратно.
  • В 70+ приоритет — баланс и профилактика падений, упражнения можно выполнять сидя.

Интересный факт

По данным Американского совета по физическим упражнениям, даже лёгкая регулярная силовая работа у людей старше 60 лет уже через 8-12 недель может увеличить мышечную массу на 1-2 кг, улучшив общее самочувствие.

Главное — выбирать нагрузку, которая ощущается как "комфортный вызов". А если какое-то движение вызывает дискомфорт, стоит взять ленту с меньшим сопротивлением или модифицировать упражнение.

