Цвет фитнес-резинки раскрывает больше, чем кажется на первый взгляд

Эластичные ленты давно стали привычным аксессуаром для домашних и профессиональных тренировок. Они помогают развивать силу, задействовать все группы мышц и при этом не занимают много места — удобно взять с собой в спортзал, командировку или даже в сумку на каждый день.

Главная особенность таких лент — их цвет, который указывает на уровень сопротивления. Чем он выше, тем сложнее выполнять упражнения. Поэтому одна и та же тренировка может быть адаптирована под новичка или опытного спортсмена.

Зачем нужны разные цвета

Разные оттенки лент позволяют легко регулировать нагрузку. По данным Cleveland Clinic, возможность выбора сопротивления делает упражнения доступными для людей с любым уровнем подготовки. При этом движения можно усложнять или упрощать — в зависимости от задач и целей.

Исследования показывают, что регулярные тренировки с эластичными лентами дают сопоставимый прирост силы с занятиями на привычных тренажёрах.

Чаще всего цвет подбирают под тип упражнения: например, для тяг потребуется более жёсткая лента, чем для сгибания рук.

Цвета лент и их нагрузка

У разных производителей шкала может немного различаться, но у бренда TheraBand она выглядит так:

• Жёлтая и красная - самые мягкие. Они тонкие, хорошо тянутся и подходят для начинающих, а также для проработки небольших мышечных групп — стабилизаторов плеча или бедра. Эти ленты часто используют в реабилитации и физиотерапии.

• Зелёная и синяя - средний уровень сопротивления. Их удобно применять в зале для тренировки спины, груди и ног.

• Чёрная, серебристая и золотая - самые жёсткие. Они рассчитаны на опытных спортсменов и помогают развивать силу в базовых упражнениях для крупных мышечных групп.

Для наглядности: при растяжении ленты в два раза зелёная создаёт сопротивление в 4,6 фунта, а золотая — уже 14,2 фунта.

Таблица прогрессии TheraBand

Жёлтая — 3 фунта

Красная — 3,7 фунта

Зелёная — 4,6 фунта

Синяя — 5,8 фунта

Чёрная — 7,3 фунта

Серебристая — 10,2 фунта

Золотая — 14,2 фунта

Упражнения с эластичными лентами

Практически любое упражнение с весами можно адаптировать под резинку. Достаточно иметь набор из нескольких цветов. Вот самые популярные варианты:

Приседания. Боковые шаги с лентой. Жим над головой. Приседание с жимом. Сгибания рук на бицепс. Французский жим на трицепс сидя. Тяга к животу. Отжимания с лентой. Отведение ноги лёжа. Тяга сидя или стоя. Тяга сверху в позе стула. Прыжки через ленту для кардио.

Благодаря таким упражнениям можно эффективно проработать всё тело и совмещать силовую и кардионагрузку.

Вопросы и ответы

• Одинаковы ли цвета у всех брендов? Нет, палитра может отличаться, поэтому всегда стоит сверяться с инструкцией производителя.

• Какая лента самая лёгкая? Жёлтая.

• Какая самая жёсткая? Обычно золотая.

• Зачем вообще разные цвета? Чтобы подбирать нагрузку под уровень подготовки и конкретные упражнения.

Эластичные ленты — универсальный и компактный инструмент для фитнеса. Система цветовой маркировки помогает выбрать оптимальную нагрузку, а сами ленты позволяют заменить целый набор тренажёров. Благодаря этому они одинаково полезны и новичкам, и опытным спортсменам.