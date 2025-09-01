Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пилатес с эспандером
Пилатес с эспандером
© commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Тайная сила резинки: как одно движение меняет форму ног

Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки

Икры часто оказываются "забытой" частью тренировки ног. Мы приседаем ради ягодиц, выполняем выпады для квадрицепсов, делаем становую тягу, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра. А вот икры чаще всего ограничиваются десятками скучных подъёмов на носки. Такой подход быстро надоедает и не всегда даёт ощутимый результат. Существует более эффективный способ развить эти мышцы — добавить резиновые ленты в привычные упражнения.

"Бесконечные подъёмы на носки — не лучший и не самый интересный способ укрепить и сформировать эти мышцы. Вместо этого используйте резиновую ленту и встаньте на носки, выполняя следующие упражнения", — сказал физиотерапевт Сэмюэл Чан.

Почему стоит обратить внимание на резиновые ленты

Эластичные ленты — простой и доступный инвентарь, который легко использовать дома. Они различаются по толщине: тонкие дают меньше сопротивления, а толстые — серьёзную нагрузку. Чтобы было проще ориентироваться, производители маркируют их цветами. Лучше иметь несколько вариантов — тогда можно менять уровень сложности в зависимости от упражнения.

Новичкам удобнее начинать с более мягких лент, чтобы техника оставалась правильной и мышцы не перегружались. А тем, кто занимается регулярно, стоит переходить к более жёстким резинкам, которые создают дополнительный вызов.

Упражнения для икр с лентой

1. Насосы стопой с лентой

Сядьте на пол. Левую ногу согните, поставив стопу на пол, правую вытяните вперёд носком вверх. Оберните ленту вокруг подушечки правой стопы и держите другой конец рукой. Двигайте носком вперёд, словно нажимаете на педаль газа, задержитесь и верните стопу назад. Выполняйте одинаковое количество повторов на каждую ногу.

2. Подъёмы на носки с лентой у щиколоток

Встаньте прямо, стопы на ширине бёдер. Оберните ленту вокруг щиколоток и заведите её под пятки. Поднимитесь на носки, задержитесь на пару секунд и медленно вернитесь в исходное положение. Чтобы не потерять равновесие, встаньте у стены или держитесь за опору.

3. Подъёмы на носки в приседе

Наденьте ленту чуть выше колен и присядьте до параллели с полом. В этом положении поднимайтесь на носки и снова опускайтесь. Такое упражнение нагружает камбаловидную мышцу и помогает развивать выносливость. Для равновесия можно держаться за стол или спинку стула.

4. Шаги с подъёмом колена

Встаньте прямо, зафиксируйте ленту на подушечках стоп. Поднимите левое колено вверх и одновременно поднимитесь на носок правой ноги. Затем выполните движение в другую сторону. Чередуйте подъёмы, стараясь удерживать равновесие.

5. Боковые шаги на носках

Наденьте ленту на своды стоп. Поднимитесь на носки, сделайте несколько шагов вправо, затем вернитесь в исходное положение и повторите влево. Держите ноги не уже ширины бёдер. Упражнение задействует не только икры, но и ягодицы с бедром.

Как усложнить тренировку

Главное преимущество резинок — возможность постепенно увеличивать нагрузку без дополнительного оборудования. Начинайте с малого, сосредотачивайтесь на технике и амплитуде. Когда упражнения перестанут быть сложными, переходите на более плотную ленту или увеличивайте количество повторов.

Регулярные занятия помогают не только укрепить икры, но и улучшить баланс, повысить устойчивость суставов и снизить нагрузку на ахиллово сухожилие. Благодаря таким упражнениям привычные движения становятся функциональнее: вы легче поднимаетесь по лестнице, лучше держите равновесие и уменьшаете риск травм.

Икры заслуживают того же внимания, что и остальные мышцы ног. Чтобы их развить, не нужно часами выполнять подъёмы на носки. Достаточно включить в тренировку простые упражнения с резинкой. Они разнообразят занятия, сделают их эффективнее и помогут достичь заметных результатов даже без спортзала.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение пуловер эффективным для мышц груди сегодня в 14:17

Пуловер: движение, о котором забывают даже опытные спортсмены

Фитнес-эксперт рассказала, как всего одно упражнение помогает прокачать грудь, улучшить осанку и сделать тело более гибким.

Читать полностью » Яблокова: беговая дорожка, велотренажёр и эллипсоид подходят для кардионагрузки дома сегодня в 13:14

Как выбрать тренажёры для дома, чтобы не тратить деньги зря

Фитнес-тренер объяснила, какие кардио- и силовые тренажёры лучше всего купить домой, чтобы тренироваться эффективно и без лишних затрат.

Читать полностью » Тренировался 5 раз в неделю и не видел результата: причина оказалась банальнее, чем думал сегодня в 12:56

Как правильно выбрать нагрузку для тренировок, чтобы избежать травм и выгорания? Узнайте 5 эффективных шагов на пути к вашим целям!

Читать полностью » Фитнес-тренер Лайла Аджани рассказала, как правильно качать пресс для рельефа сегодня в 12:11

Без кардио и правильного питания кубики не появятся никогда

Фитнес-тренер рассказала, какие упражнения и привычки помогут прокачать пресс и добиться рельефного живота без лишнего жира.

Читать полностью » Секрет лёгкого похудения в повседневных мелочах: фигура благодарит за честность с собой сегодня в 11:50

Откройте секреты эффективного похудения с помощью трех простых принципов: умеренный дефицит калорий, необходимость повседневной активности и дисциплина без изнуряющих диет.

Читать полностью » Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему сегодня в 11:08

Почему беговая дорожка уступает сквошу в борьбе за выносливость

Чем сквош лучше беговой дорожки? Тренер объяснил, почему этот вид спорта развивает тело и выносливость эффективнее привычного кардио.

Читать полностью » Эксперт Эназ: сочетание силовых и кардио помогает формировать рельеф и укреплять сердце сегодня в 10:06

Рельеф без вреда: как накачать мышцы и не сломать здоровье

Эксперт рассказал, какие тренировки и привычки помогут безопасно добиться рельефных мышц и сохранить здоровье.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия сегодня в 9:50

Зумба превращает тренировку в вечеринку: почему фитнес больше не скучный

Танцевальный фитнес с элементами латиноамериканских ритмов помогает не только сжигать калории, но и превращает тренировку в праздник.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга
Авто и мото

Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э.
Красота и здоровье

Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году
Культура и шоу-бизнес

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере
Красота и здоровье

Избыток подсолнечного масла после 50 лет повышает риск воспалений и сердечных болезней
Садоводство

Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать
СЗФО

Череповец парализовало из-за селевого потока и ливня, выпавшего 67% месячной нормы осадков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru