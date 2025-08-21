Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка с эспандером
© freepik by alexeyzhilkin is licensed under Public Domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Домашний фитнес на грани: одна ошибка с эспандером обойдётся слишком дорого

Тренер Каролина Араухо рассказала, какие способы фиксации эспандера к двери подходят для домашних тренировок

Кто бы мог подумать, что простая дверь в квартире может превратиться в мини-спортзал? Но именно так и происходит, если у вас есть эспандер и немного смекалки. Главное — знать, как правильно закрепить резину, чтобы не повредить дверь и не получить травму. Тренеры уверяют: сделать это можно буквально за пару минут и без лишних затрат.

Метод 1. Дверная ручка

Самый очевидный и быстрый способ — обернуть эспандер вокруг ручки двери. Тренер по силовым тренировкам Каролина Араухо отмечает:

"Обязательно убедитесь, что ручка прочная. В противном случае можно вырвать её вместе с кусочком двери".

Алгоритм простой: зафиксируйте один конец ленты на ручке, сделайте пару петель, возьмите свободный край и отойдите на шаг-два, чтобы создать натяжение. Важно помнить: этот метод подходит только для лёгких эспандеров. Чем больше сопротивление, тем выше риск повредить дверь.

Метод 2. Узелок из носка

Иногда самые нестандартные решения оказываются самыми удобными. "Я сама часто использую этот способ перед тренировкой в зале, чтобы активировать мышцы", — делится Араухо.

Как это работает:

  • проденьте эспандер в длинный носок;
  • завяжите концы носка большим узлом;
  • откройте дверь и просуньте "узелок" на одну сторону;
  • закройте дверь, а с другой стороны держите свободный край эспандера;
  • шагните назад и получите необходимое натяжение.

Совет: лучше брать лёгкие ленты. Стальные двери выдержат серьёзную нагрузку, но обычные деревянные — не всегда.

Метод 3. Крепёжный крюк

Самый надёжный вариант — установить крюк на разной высоте: сверху, на уровне груди и у пола. Это позволит выполнять больше упражнений, не боясь за сохранность дверей. Да, придётся взять дрель в руки, но результат стоит того: эспандер фиксируется жёстко и безопасно.

Несколько фактов

  • Первые эспандеры появились ещё в начале XX века и изначально использовались в физиотерапии.
  • Согласно исследованиям Американского совета по фитнесу (ACE), тренировки с резиновыми лентами по эффективности могут соперничать с классическими силовыми упражнениями с гантелями.
  • Самая распространённая ошибка новичков — крепить эспандер к хлипким элементам мебели. Это не только бесполезно, но и травмоопасно.

Таким образом, обычная дверь легко превращается в надёжную опору для тренировок. Главное — выбрать подходящий метод крепления и учитывать прочность материала.

