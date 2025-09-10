Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Отведение ноги с резинкой в зале
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Домашний эспандер против боли в спине: неожиданный эффект простых упражнений

Кристин Торде назвала пять упражнений с эспандером для мышц кора

Если вам надоели бесконечные планки и скручивания, есть простой способ освежить привычные тренировки: добавить в них резинку. С её помощью можно прокачать пресс, улучшить координацию и нагрузить мышцы так, как не получится без дополнительного сопротивления. Для этого не нужны гантели или тренажёры — достаточно одной ленты и немного свободного места.

Почему стоит попробовать

Занятия с эспандером не только разнообразят тренировки, но и помогают лучше почувствовать мышцы. Дополнительное сопротивление заставляет контролировать каждое движение и работать медленнее, а значит — эффективнее.

"Добавление сопротивления к любому упражнению — отличная возможность усложнить задачу", — сказала тренер Кристин Торде.

По её словам, такие упражнения требуют концентрации: важно не торопиться, чтобы сохранить баланс и правильно включить мышцы.

Помимо красоты и силы, тренировка кора снижает риск травм, улучшает осанку и помогает справляться с болями в пояснице.

"Многие страдают от проблем со спиной, и укрепление мышц кора — отличный способ снять нагрузку", — отметила тренер Кристин Торде.

Как заниматься

Для комплекса понадобится длинная резинка (подойдёт как не замкнутая лента, так и большая петля) и коврик. Работать лучше 4 раза в неделю, выполняя каждое упражнение в 3 подхода по 12-15 повторений.

1. Русский твист с резинкой

Сядьте на пол, зафиксируйте центр ленты на стопах и возьмите концы в руки. Ноги слегка согните, корпус наклоните назад под углом 45 градусов. Держа резинку натянутой, поверните корпус сначала вправо, затем влево. Это одно повторение.

2. Горные альпинисты с резинкой

Примите упор лёжа. Центр ленты закрепите на стопе правой ноги, концы прижмите ладонями к полу. Подтяните правое колено к груди, затем верните ногу назад. Выполните повторения одной ногой, затем смените сторону.

3. Косые скручивания с резинкой

Лягте на правый бок, стопы вместе, лента закреплена на ступнях. Концы держите в левой руке. Одновременно поднимайте корпус и ноги, сгибая левый локоть назад. Вернитесь в исходное положение. Сделайте повторения на одну сторону, потом поменяйте.

4. "Тизер" с резинкой

Исходное положение — лёжа на спине. Лента закреплена на стопах, руки держат концы вдоль тела. Подтяните корпус и ноги в положение V-сидя, руки тянутся вперёд. Задержитесь на секунду и плавно опуститесь обратно.

5. Стоячие повороты корпуса

Встаньте на середину ленты, ноги — на ширине таза. Концы держите у рёбер, локти согнуты. Поверните корпус вправо, затем влево, сохраняя устойчивое положение.

Какие мышцы работают

В этот комплекс включены не только прямые мышцы живота. Подключаются косые, поперечные, мышцы спины, трапеции, широчайшие и даже ягодицы. Такой подход делает тренировку универсальной: вы не только качаете пресс, но и укрепляете всё тело.

Регулярные занятия помогут улучшить выносливость, баланс и снизят нагрузку на поясницу. Главное — выполнять упражнения без спешки, концентрируясь на правильной технике.

