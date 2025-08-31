Пересадка, мороз и летний зной: эти растения справятся с любыми трудностями

Некоторые растения в саду могут пережить самые разные испытания — от дождя и холода до забывчивости хозяев. Садовод Ольга Дуброва на канале "Про цветок" поделилась своим опытом с такими живучими культурами, которые не боятся ни пересадок, ни непогоды, ни даже того, что их оставили зимовать под яблоней.

1. Бузульник зубчатый

Это растение пережило не только пересадку и деление корневища, но и зиму в биоразлагаемом пакете, после чего зацвело на следующий год. Бузульник самосеется и легко переживает любые трудности.

2. Лук гигантский

Этот неприхотливый лук удивляет своей выносливостью. Луковицы, забытые в горшке на крыльце, весной снова дали всходы, что подтверждает его живучесть.

3. Пион "Фестива Максима"

Старый и проверенный сорт, который цветёт уже 20 лет на одном месте, хорошо переносит деление и редко болеет. Он ароматный и мощный, предпочитает ту же почву, что и розы.

4. Хоста окаймлённая

Хоста — один из самых выносливых растений. Даже после того как куст был разрублен и оставлен "на улице", часть хосты прижилась и теперь украшает уголок сада.

5. Барвинок малый

Барвинок идеально чувствует себя в тени, на сложных почвах и быстро заполняет пустые участки, придавая саду ухоженный вид.

6. Дицентра (разбитое сердце)

Этот "кочующий" цветок живёт сам по себе, переселяясь туда, куда хочет. Он прекрасно смотрится у подпорных стенок или вдоль садовых дорожек.

7. Плющ обыкновенный

Плющ "Фидера Феликс" — любимое растение хозяйки, которое несколько лет не росло, но в конце концов нашло себе место и теперь оплетает скамейки, пни и сарай соседки, придавая участку английский шарм.

8. Мята болотная и перечная

Ароматная и агрессивная мята, несмотря на свою "гуляющую" природу, прекрасно сочетается с цветущими розами и создаёт лавандово-зелёный фон, подчеркивая их яркость.

9. Мелколуковичные растения: крокусы, мускари, тюльпаны Кауфмана

Эти растения ведут себя как дикорастущие. Если их не выкапывать, они "уходят" вглубь почвы и продолжают жить своей жизнью. Особенно они удобны для натуралистических посадок, когда сад не требует частого ухода.

10. Астра ново-бельгийская

Сложное, но благодарное растение, которое радует своим цветением в конце сезона. Ольга ограничила её рост бордюром, и теперь астра цветёт даже под мороз.

Эти растения идеально подходят для садоводов, которые не могут уделять много времени уходу, но хотят наслаждаться красивым и устойчивым садом. Они живучи, не требуют сложного ухода и могут пережить любые погодные условия.