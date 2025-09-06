Эти автомобили почти не дешевеют: свежий рейтинг "Автостата"
Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков представил исследование в своём Telegram-канале, где назвал модели с наилучшей ликвидностью на российском рынке.
Лидер рейтинга
-
Toyota Corolla
-
средняя цена авто 2022 года — чуть выше 2 млн рублей;
-
модель 2012 года продаётся в среднем за 1,1 млн рублей;
-
остаточная стоимость — 53%.
-
Другие сильные позиции
-
Toyota Camry - 45%
-
Hyundai Solaris - 45%
-
Kia Rio - 43%
-
Kia Ceed - 43%
-
Lada Granta - 43%
Средний сегмент
-
Renault Sandero - 42%
-
Volkswagen Polo - 40%
-
Renault Logan - 34%
-
Skoda Octavia - 33%
Премиальные модели
-
BMW 5 серии - 31%
-
Mercedes-Benz E-класса - 28%
Итог
Японские автомобили, особенно Toyota, сохраняют наибольшую стоимость на вторичном рынке. Среди массовых моделей высокие позиции удерживают корейские и российские машины, тогда как премиум-сегмент показывает наименьшую ликвидность.
