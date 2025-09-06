Эти автомобили почти не дешевеют: свежий рейтинг "Автостата"

сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Лидером продаж в августе 2025 года снова стала Lada Granta — 12,9 тыс. машин. В тройке также Haval Jolion и Lada Vesta, но у всех спад спроса.

сегодня в 11:30

Идеального привода не существует: каждый оборачивается компромиссом

Передний, задний или полный привод — какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы каждой схемы и объясняем, для каких условий лучше подходит каждый вариант.

сегодня в 11:26

Бум закончился: ажиотажные покупки китайских машин сменились перепродажами

В России падают продажи новых китайских авто, но вторичный рынок растёт: всё больше машин, купленных в 2022–2023 годах, возвращаются к перепродаже.

сегодня в 11:23

Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

Продажи «Москвича» в августе 2025-го снизились почти вдвое: 1,1 тыс. против 1,9 тыс. годом ранее. Всего за 8 месяцев реализовано 9 960 машин.

сегодня в 11:13

Абсолютной защиты от угона не существует: что реально работает

Эксперт объяснил, что абсолютной защиты от угона не существует. Но комбинация сигнализации, скрытых кнопок и блокираторов значительно повышает шансы.

сегодня в 11:03

Вернутся ли мировые автогиганты в Россию: эксперты дали прогноз

Сергей Целиков считает, что глобальные автоконцерны вряд ли вернутся в Россию в течение года. Исключение — Hyundai и Kia, которые ищут форматы партнёрства.

сегодня в 10:53

Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

С осени 2025 года УАЗ начнёт оснащать свои модели модернизированным мотором ZMZ Pro мощностью 150 л.с., прошедшим испытания в Заволжье.

сегодня в 10:43

Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться

Сергей Целиков считает, что электромобиль «Атом» не станет массовым в России: при цене 3–4 млн рублей спрос ограничится, несмотря на достойные характеристики.

