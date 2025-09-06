Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:34

Эти автомобили почти не дешевеют: свежий рейтинг "Автостата"

В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — "Автостат"

Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков представил исследование в своём Telegram-канале, где назвал модели с наилучшей ликвидностью на российском рынке.

Лидер рейтинга

  • Toyota Corolla

    • средняя цена авто 2022 года — чуть выше 2 млн рублей;

    • модель 2012 года продаётся в среднем за 1,1 млн рублей;

    • остаточная стоимость — 53%.

Другие сильные позиции

  • Toyota Camry - 45%

  • Hyundai Solaris - 45%

  • Kia Rio - 43%

  • Kia Ceed - 43%

  • Lada Granta - 43%

Средний сегмент

  • Renault Sandero - 42%

  • Volkswagen Polo - 40%

  • Renault Logan - 34%

  • Skoda Octavia - 33%

Премиальные модели

  • BMW 5 серии - 31%

  • Mercedes-Benz E-класса - 28%

Итог

Японские автомобили, особенно Toyota, сохраняют наибольшую стоимость на вторичном рынке. Среди массовых моделей высокие позиции удерживают корейские и российские машины, тогда как премиум-сегмент показывает наименьшую ликвидность.

