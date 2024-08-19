Избирком Курской области приняла решение о досрочном голосовании на выборах губернатора

Избирательная комиссия Курской области объявила, что жители региона смогут досрочно голосовать на выборах губернатора в целях обеспечения безопасности с 28 августа по 5 сентября.

"С 28 августа избиратели Курской области получат возможность проголосовать заранее, как на избирательных участках, так и на дому. Это решение было принято для защиты жизни и здоровья жителей региона", — говорится в Telegram-канале областной избирательной комиссии.

Уточняется, что досрочное голосование на выборах губернатора, а также на совмещенных с ними выборах, будет проводиться с 28 августа по 5 сентября. Основной же этап голосования состоится 6, 7 и 8 сентября.

На пост губернатора Курской области выдвинуто четыре кандидата: врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев (Справедливая Россия) и Алексей Томанов (ЛДПР).

Фото: commons.wikimedia.org