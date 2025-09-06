Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:33

Бесплатная парковка в шаге от дома: кто может получить привилегию

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией

В крупных российских городах жители всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда привычная парковка рядом с домом становится платной. Для того чтобы не тратить дополнительные деньги и при этом иметь возможность оставлять автомобиль рядом с жильём, предусмотрен особый механизм — резидентное разрешение. Оно позволяет парковаться на льготных условиях, а в некоторых случаях даже бесплатно.

Что даёт резидентное разрешение

Такой документ работает по-разному в зависимости от города. В Москве владельцы автомобилей могут парковать машину бесплатно в своём районе с 20:00 до 08:00. В остальное время действует фиксированная плата — 3 тысячи рублей в год. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Суздале и ряде других городов действует аналогичная система, но тарифы и условия немного отличаются.

По данным "Объясняем.РФ", средняя стоимость разрешения в России начинается от 900 рублей в год и зависит от региона и категории транспорта.

"За год нужно заплатить от 900 рублей в зависимости от категории автомобиля и города проживания. Узнать подробнее об условиях в вашем регионе можно на сайте местной администрации", — сказали эксперты.

Кто может оформить

Получить резидентное разрешение могут разные категории граждан. Прежде всего, это собственники квартир и жильцы с постоянной или временной регистрацией. Также право предоставляется тем, кто живёт по договору социального или служебного найма. Важно учитывать, что в ряде регионов документ выдаётся только на одну машину от квартиры, а где-то можно оформить на две.

Если квартира принадлежит нескольким владельцам, потребуется их письменное согласие.

Условия получения

Есть несколько обязательных требований. Основное из них — отсутствие задолженностей по штрафам. Исключение составляют ситуации, когда есть судебное решение об их отмене. Кроме того, оформить разрешение можно не только на автомобиль, но и на прицеп.

В зависимости от города могут действовать дополнительные ограничения: например, на максимальное количество машин от одного жилого помещения.

Как подать заявление

Для оформления потребуется собрать стандартный пакет документов: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС, договор аренды жилья или выписку из ЕГРН.

Заявку можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг или в ближайшем МФЦ. В некоторых городах предусмотрено и онлайн-оформление через специальные сервисы.

Процесс выглядит так:

  1. Подготовить все необходимые документы.

  2. Заполнить заявление на портале или в МФЦ.

  3. Дождаться проверки данных.

  4. Получить уведомление о готовности разрешения.

