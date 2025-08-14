Два фильма — и сразу в элиту Голливуда: как режиссёр Зак Креггер сорвал 20 миллионов долларов

Кто бы мог подумать, что постановщик, снявший всего два полнометражных фильма, войдёт в элитный клуб голливудских режиссёров с гонорарами в десятки миллионов? Именно это случилось с Заком Креггером, автором хорроров "Варвар" и "Орудия". За перезапуск "Обители зла" он получит внушительные 20 миллионов долларов — сумма, которой удостаиваются лишь избранные.

По данным The Hollywood Reporter, столь щедрый контракт — редкость даже для признанных мастеров.

"Для Креггера попасть в голливудский клуб "20 миллионов долларов" — большая удача", — отмечает киножурналист Джордан Руими

До него в этот список входили лишь такие имена, как Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Ридли Скотт ("Наполеон"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"). Джеймс Кэмерон за "Аватар: Путь воды" получил 30 миллионов, а рекорд установил Райан Джонсон — 100 миллионов долларов за два продолжения "Достать ножи".

Кто стоит за перезапуском

Новой "Обителью зла" занимаются PlayStation Productions и Constantin Film. Последняя уже давно владеет правами на экранизацию популярной серии игр. Интерес к проекту настолько высок, что за право дистрибуции борются сразу четыре крупных игрока, среди которых фигурируют Netflix и Warner Bros.

Кинематографический путь Креггера

Дебют Зака в большом кино — хоррор "Варвар" (2022). В центре сюжета — молодая женщина, приехавшая в Детройт на собеседование. Она арендует дом через Airbnb, но обнаруживает, что жильё уже занято. Несмотря на это, решает остаться на ночь и вскоре находит в подвале тайную дверь, ведущую к жутким открытиям.

В августе 2024 года состоялась мировая премьера второго фильма режиссёра — "Орудий". Сюжетная завязка пугает своей простотой: школьники из одного класса ночью покидают дома и исчезают бесследно.

"Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?" — говорится в официальном синопсисе.

Личная мотивация

В беседе с Variety Креггер признался, что работа над "Орудиями" стала для него попыткой справиться с тяжёлой утратой друга.