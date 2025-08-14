Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:56

Два фильма — и сразу в элиту Голливуда: как режиссёр Зак Креггер сорвал 20 миллионов долларов

Режиссёр Зак Креггер получит 20 миллионов долларов за перезапуск "Обители зла"

Кто бы мог подумать, что постановщик, снявший всего два полнометражных фильма, войдёт в элитный клуб голливудских режиссёров с гонорарами в десятки миллионов? Именно это случилось с Заком Креггером, автором хорроров "Варвар" и "Орудия". За перезапуск "Обители зла" он получит внушительные 20 миллионов долларов — сумма, которой удостаиваются лишь избранные.

По данным The Hollywood Reporter, столь щедрый контракт — редкость даже для признанных мастеров.

"Для Креггера попасть в голливудский клуб "20 миллионов долларов" — большая удача", — отмечает киножурналист Джордан Руими

До него в этот список входили лишь такие имена, как Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Ридли Скотт ("Наполеон"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"). Джеймс Кэмерон за "Аватар: Путь воды" получил 30 миллионов, а рекорд установил Райан Джонсон — 100 миллионов долларов за два продолжения "Достать ножи".

Кто стоит за перезапуском

Новой "Обителью зла" занимаются PlayStation Productions и Constantin Film. Последняя уже давно владеет правами на экранизацию популярной серии игр. Интерес к проекту настолько высок, что за право дистрибуции борются сразу четыре крупных игрока, среди которых фигурируют Netflix и Warner Bros.

Кинематографический путь Креггера

Дебют Зака в большом кино — хоррор "Варвар" (2022). В центре сюжета — молодая женщина, приехавшая в Детройт на собеседование. Она арендует дом через Airbnb, но обнаруживает, что жильё уже занято. Несмотря на это, решает остаться на ночь и вскоре находит в подвале тайную дверь, ведущую к жутким открытиям.

В августе 2024 года состоялась мировая премьера второго фильма режиссёра — "Орудий". Сюжетная завязка пугает своей простотой: школьники из одного класса ночью покидают дома и исчезают бесследно.

"Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?" — говорится в официальном синопсисе.

Личная мотивация

В беседе с Variety Креггер признался, что работа над "Орудиями" стала для него попыткой справиться с тяжёлой утратой друга.

"Я снял этот хоррор, чтобы пережить потерю, но это не помогло. Зато я смог выпустить накопившийся гнев", — поделился постановщик.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи вчера в 16:32

Shaman споёт там, куда редко пускают иностранцев: музыка сквозь границы и эпохи

Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи. С российской делегацией прибыли артисты и представители Госдумы.

Читать полностью » Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна вчера в 15:22

После пышной апрельской сказки — тихий августовский штамп: чем удивила свадьба дочери Волочковой

После шумной апрельской церемонии в Петербурге дочь Анастасии Волочковой и Никита Григорян тайно расписались в августе, устроив закрытое торжество.

Читать полностью » Юлия Снигирь рассказала о своём отношении к питанию и отказе от радикальных диет вчера в 14:17

Юлия Снигирь выбрала тибетские практики вместо фитнеса — и объяснила почему

Юлия Снигирь призналась, что сравнивает себя с Марго Робби и считает свою бледную кожу "не секси". Почему актриса избегает диет и выбирает тибетские практики?

Читать полностью » В Лос-Анджелесе арестованы подростки, ограбившие особняк Брэда Питта и дома других знаменитостей вчера в 13:03

Голливуд под ударом: как банда подростков обчищала дома знаменитостей

Серия дерзких налётов в Лос-Анджелесе обернулась арестом банды подростков, среди жертв — Брэд Питт и другие мировые звёзды.

Читать полностью » Актриса Лорна Рэйвер из вчера в 12:10

Голливуд молчал три месяца:актриса из "Отчаянных домохозяек" покинула сцену навсегда

Ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, сыгравшая в "Отчаянных домохозяйках". Её путь — от театральных подмостков до Голливуда и озвучки бестселлеров.

Читать полностью » Бывшие партнёры обвинили Присциллу Пресли в отказе от лечения Лизы Мари и потребовали $50 млн вчера в 12:09

Вдова Элвиса Пресли оказалась в центре громкого судебного скандала

Бывшие партнёры Присциллы Пресли обвинили её в отказе от помощи Лизе Мари и борьбе за наследие Элвиса. Дело сопровождается громкими встречными исками.

Читать полностью » Индийский писатель Амитав Гош напишет книгу для вчера в 11:52

Сто лет ожидания: в Норвегии хранится роман, который раскроют только в XXII веке

Индийский писатель Амитав Гош передаст рукопись, которую прочитают лишь в 2114 году. Что связывает этот проект с лесом под Осло?

Читать полностью » Змея матери Зои Кравиц устроила погром в доме Тейлор Свифт во время пожаров в Лос-Анджелесе вчера в 10:45

Спасали змею — разгромили ванную: странная история из дома Тейлор Свифт

Гостевой визит в дом Тейлор Свифт обернулся для Зои Кравиц и Лизы Боне неожиданным бедствием — и всему виной оказалась одна сбежавшая змея.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала, что принц Гарри не любит лобстеров
ДФО

Трагедия во Владивостоке: 3 рабочих погибли при ремонте на ТЭЦ-2
Авто и мото

Инспектор ГАИ назвал автомобили, которые чаще останавливает ДПС
Культура и шоу-бизнес

Павел Дуров опубликовал наставления отца Валерия Дурова в его 80-летний юбилей
Спорт и фитнес

Тренеры назвали условия эффективного набора мышечной массы с резиновыми амортизаторами
Еда

Как правильно жарить бананы: пошаговая инструкция от кулинаров
Еда

Как приготовить курицу с грибами и сыром в духовке: пошаговый рецепт
Туризм

USA Today включила Ниагарский водопад в список лучших бесплатных достопримечательностей Америки 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru