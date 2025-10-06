Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зак Черри
Зак Черри
© commons.wikimedia.org by Philip Romano is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:08

Разделение закончилось — начался кошмар: как Зак Черри из офисного ада попал в мир "Resident Evil"

The Hollywood Reporter: Зак Черри и Кали Рейс присоединились к фильму по Resident Evil

Создатель хоррора "Варвар" Зак Креггер готовит свежую адаптацию вселенной Resident Evil. Этот проект, обещающий уйти от привычных клише и сосредоточиться на психологическом ужасе, уже собрал вокруг себя интригующий актерский состав.

Звезда сериала "Разделение" Зак Черри и актриса "Настоящего детектива" Кали Рейс присоединились к фильму. Компанию им составит Джонно Уилсон — менее известный актер, но с большим потенциалом. Главные роли исполнят Остин Абрамс и Пол Уолтер Хаузер, что придает проекту заметную кинематографическую массу.

По данным The Hollywood Reporter, Черри воплотит образ ученого, работающего в больнице, а Кали Рейс — бывшую военную. Любопытно, что изначально её роль писалась под мужчину, но режиссер решил сохранить персонажа, сделав образ сильной женщины с прошлым, полным тайн.

Съемки начнутся уже в октябре в Праге, а премьера ожидается 18 сентября 2026 года. Производством занимается Sony Pictures совместно с Constantin Film.

Новый подход к культовой франшизе

Креггер и сценарист Шей Хаттен хотят уйти от привычной истории вируса, созданного корпорацией "Амбрелла". В их версии речь пойдет о новых персонажах, связанных с оригинальной мифологией серии, но не зависящих от сюжетов прежних фильмов.

Продюсеры называют картину "любовным письмом оригинальным играм Capcom". Это означает, что в фильме сохранится дух выживания, атмосферные коридоры, загадки и постоянное ощущение опасности. Главный акцент сделают не на масштабных баталиях, а на чувстве изоляции и внутреннем страхе — то, с чего начиналась игровая серия в 1996 году.

Сравнение: старые и новые адаптации Resident Evil

Версия Режиссер Особенности Акцент
Фильмы с Миллой Йовович (2002-2016) Пол У. С. Андерсон Экшен, боевые сцены, зомби Динамика, спецэффекты
Ребут "Раккун-Сити" (2021) Йоханнес Робертс Ближе к игре, но спорная реализация Атмосфера, но слабый сценарий
Новый фильм Креггера (2026) Зак Креггер Психологический хоррор, новые герои Страх, интрига, мрачная эстетика

Советы шаг за шагом: как погрузиться во вселенную Resident Evil

  1. Начни с оригинальных игр — особенно Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 4 Remake, чтобы почувствовать тон новой картины.

  2. Посмотри первые три фильма с Миллой Йовович — они помогут понять, как франшиза изменилась за 20 лет.

  3. Ознакомься с анимированными лентами вроде "Вырождения" и "Вендетты", которые ближе к игровому канону.

  4. Следи за новостями от Sony Pictures и Constantin Film — они будут постепенно раскрывать сюжет.

  5. Пересмотри хоррор "Варвар" Креггера: стиль режиссера подскажет, каким будет визуальный язык новой "Обители зла".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что новый фильм станет прямым продолжением старых частей.
Последствие: зрители могут не понять сюжет и разочароваться, ожидая возвращения Алисы или вируса "Ти".
Альтернатива: воспринимай фильм как самостоятельную историю во вселенной Resident Evil, а не как сиквел.

Ошибка: ожидать экшен уровня "Обитель зла: Возмездие".
Последствие: зрителю может показаться, что темп фильма "медленный".
Альтернатива: настройся на атмосферный триллер с элементами психологического ужаса.

Ошибка: недооценивать новые лица в касте.
Последствие: можно упустить тонкую игру актеров, которые делают акцент на эмоциях, а не на спецэффектах.
Альтернатива: обрати внимание на развитие персонажей, а не на визуальные трюки.

А что если…

А что если новая "Обитель зла" окажется не просто хоррором, а метафорой зависимости от технологий и страха перед собственным телом? Современные сценаристы все чаще обращаются к темам биоинженерии, искусственного интеллекта и трансформации человека. Не исключено, что вирус в новой версии — не просто патоген, а инструмент социального контроля.

Если так, Креггер может превратить хоррор в философский триллер о границах человечности, что сделает проект ближе к "Бегущему по лезвию" или "Экзистенц".

FAQ

Когда выйдет новый фильм по Resident Evil?
Премьера запланирована на 18 сентября 2026 года.

Где пройдут съемки?
Производство стартует в Праге в октябре 2025 года.

Кто исполняет главные роли?
Главные роли сыграют Остин Абрамс и Пол Уолтер Хаузер, а также Зак Черри и Кали Рейс.

Будет ли фильм связан с предыдущими частями?
Нет, сценарий основан на вселенной игр, но с совершенно новыми персонажами и историей.

Кто стоит за проектом?
Режиссер — Зак Креггер, автор хоррора "Варвар". Сценарий написан совместно с Шеем Хаттеном.

Мифы и правда

Миф: новая "Обитель зла" — перезапуск старой франшизы.
Правда: фильм не перезапускает, а расширяет вселенную, создавая независимую историю.

Миф: Кали Рейс заменит Миллу Йовович.
Правда: Рейс играет совершенно нового персонажа, не связанную с образом Алисы.

Миф: фильм будет снят по Resident Evil 4.
Правда: сценарий лишь вдохновлен атмосферой оригинальных игр, но не повторяет их сюжет.

Исторический контекст

  1. 1996 — выход первой игры Resident Evil от Capcom.

  2. 2002 — премьера первого фильма с Миллой Йовович, сделавшего франшизу мировым хитом.

  3. 2010-2016 — пик популярности киноадаптаций с шестой частью "Последняя глава".

  4. 2021 — попытка ребута с фильмом "Раккун-Сити".

  5. 2026 — новый этап развития франшизы с переосмыслением идеи вируса и страха.

Три интересных факта

  1. Сценарист Шей Хаттен ранее работал над "Джоном Уиком 4" и "Армией воров", поэтому стоит ждать продуманных диалогов и динамичных сцен.

  2. В Праге уже снимались многие известные хорроры, включая "Ван Хельсинг" и "Подземелье ужаса".

  3. Композитор фильма, по слухам, создаст саундтрек с элементами оригинальной музыки из игр Capcom 1990-х годов.

