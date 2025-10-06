Разделение закончилось — начался кошмар: как Зак Черри из офисного ада попал в мир "Resident Evil"
Создатель хоррора "Варвар" Зак Креггер готовит свежую адаптацию вселенной Resident Evil. Этот проект, обещающий уйти от привычных клише и сосредоточиться на психологическом ужасе, уже собрал вокруг себя интригующий актерский состав.
Звезда сериала "Разделение" Зак Черри и актриса "Настоящего детектива" Кали Рейс присоединились к фильму. Компанию им составит Джонно Уилсон — менее известный актер, но с большим потенциалом. Главные роли исполнят Остин Абрамс и Пол Уолтер Хаузер, что придает проекту заметную кинематографическую массу.
По данным The Hollywood Reporter, Черри воплотит образ ученого, работающего в больнице, а Кали Рейс — бывшую военную. Любопытно, что изначально её роль писалась под мужчину, но режиссер решил сохранить персонажа, сделав образ сильной женщины с прошлым, полным тайн.
Съемки начнутся уже в октябре в Праге, а премьера ожидается 18 сентября 2026 года. Производством занимается Sony Pictures совместно с Constantin Film.
Новый подход к культовой франшизе
Креггер и сценарист Шей Хаттен хотят уйти от привычной истории вируса, созданного корпорацией "Амбрелла". В их версии речь пойдет о новых персонажах, связанных с оригинальной мифологией серии, но не зависящих от сюжетов прежних фильмов.
Продюсеры называют картину "любовным письмом оригинальным играм Capcom". Это означает, что в фильме сохранится дух выживания, атмосферные коридоры, загадки и постоянное ощущение опасности. Главный акцент сделают не на масштабных баталиях, а на чувстве изоляции и внутреннем страхе — то, с чего начиналась игровая серия в 1996 году.
Сравнение: старые и новые адаптации Resident Evil
|Версия
|Режиссер
|Особенности
|Акцент
|Фильмы с Миллой Йовович (2002-2016)
|Пол У. С. Андерсон
|Экшен, боевые сцены, зомби
|Динамика, спецэффекты
|Ребут "Раккун-Сити" (2021)
|Йоханнес Робертс
|Ближе к игре, но спорная реализация
|Атмосфера, но слабый сценарий
|Новый фильм Креггера (2026)
|Зак Креггер
|Психологический хоррор, новые герои
|Страх, интрига, мрачная эстетика
Советы шаг за шагом: как погрузиться во вселенную Resident Evil
-
Начни с оригинальных игр — особенно Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 4 Remake, чтобы почувствовать тон новой картины.
-
Посмотри первые три фильма с Миллой Йовович — они помогут понять, как франшиза изменилась за 20 лет.
-
Ознакомься с анимированными лентами вроде "Вырождения" и "Вендетты", которые ближе к игровому канону.
-
Следи за новостями от Sony Pictures и Constantin Film — они будут постепенно раскрывать сюжет.
-
Пересмотри хоррор "Варвар" Креггера: стиль режиссера подскажет, каким будет визуальный язык новой "Обители зла".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать, что новый фильм станет прямым продолжением старых частей.
Последствие: зрители могут не понять сюжет и разочароваться, ожидая возвращения Алисы или вируса "Ти".
Альтернатива: воспринимай фильм как самостоятельную историю во вселенной Resident Evil, а не как сиквел.
Ошибка: ожидать экшен уровня "Обитель зла: Возмездие".
Последствие: зрителю может показаться, что темп фильма "медленный".
Альтернатива: настройся на атмосферный триллер с элементами психологического ужаса.
Ошибка: недооценивать новые лица в касте.
Последствие: можно упустить тонкую игру актеров, которые делают акцент на эмоциях, а не на спецэффектах.
Альтернатива: обрати внимание на развитие персонажей, а не на визуальные трюки.
А что если…
А что если новая "Обитель зла" окажется не просто хоррором, а метафорой зависимости от технологий и страха перед собственным телом? Современные сценаристы все чаще обращаются к темам биоинженерии, искусственного интеллекта и трансформации человека. Не исключено, что вирус в новой версии — не просто патоген, а инструмент социального контроля.
Если так, Креггер может превратить хоррор в философский триллер о границах человечности, что сделает проект ближе к "Бегущему по лезвию" или "Экзистенц".
FAQ
Когда выйдет новый фильм по Resident Evil?
Премьера запланирована на 18 сентября 2026 года.
Где пройдут съемки?
Производство стартует в Праге в октябре 2025 года.
Кто исполняет главные роли?
Главные роли сыграют Остин Абрамс и Пол Уолтер Хаузер, а также Зак Черри и Кали Рейс.
Будет ли фильм связан с предыдущими частями?
Нет, сценарий основан на вселенной игр, но с совершенно новыми персонажами и историей.
Кто стоит за проектом?
Режиссер — Зак Креггер, автор хоррора "Варвар". Сценарий написан совместно с Шеем Хаттеном.
Мифы и правда
• Миф: новая "Обитель зла" — перезапуск старой франшизы.
• Правда: фильм не перезапускает, а расширяет вселенную, создавая независимую историю.
• Миф: Кали Рейс заменит Миллу Йовович.
• Правда: Рейс играет совершенно нового персонажа, не связанную с образом Алисы.
• Миф: фильм будет снят по Resident Evil 4.
• Правда: сценарий лишь вдохновлен атмосферой оригинальных игр, но не повторяет их сюжет.
Исторический контекст
-
1996 — выход первой игры Resident Evil от Capcom.
-
2002 — премьера первого фильма с Миллой Йовович, сделавшего франшизу мировым хитом.
-
2010-2016 — пик популярности киноадаптаций с шестой частью "Последняя глава".
-
2021 — попытка ребута с фильмом "Раккун-Сити".
-
2026 — новый этап развития франшизы с переосмыслением идеи вируса и страха.
Три интересных факта
-
Сценарист Шей Хаттен ранее работал над "Джоном Уиком 4" и "Армией воров", поэтому стоит ждать продуманных диалогов и динамичных сцен.
-
В Праге уже снимались многие известные хорроры, включая "Ван Хельсинг" и "Подземелье ужаса".
-
Композитор фильма, по слухам, создаст саундтрек с элементами оригинальной музыки из игр Capcom 1990-х годов.
