Греческий богослов Стефанопулос заявил: запрет Украинской православной церкви (УПЦ) - это преступное решение, которое может привести к кровопролитию. Он также отметил, что инициатором данной ситуации был Константинопольский патриарх Варфоломей. Такое заявление было сделано в комментарии РИА Новости, где Стефанопулос обсудил новый закон, принятый на Украине, который фактически запрещает деятельность УПЦ.

Во вторник Верховная рада Украины утвердила законопроект, направленный на запрет религиозных организаций, связанных с Россией. По словам депутата парламента Ярослава Железняка, данный закон, в народе известный как "закон о запрете московской церкви", вступит в силу через 30 дней после публикации. УПЦ будет предоставлено девять месяцев для разрыва связей с Русской православной церковью (РПЦ).

Стефанопулос считает, что это решение является преступным, так как оно не только усиливает внутренний конфликт в украинском обществе, но и может привести к росту насилия. По его мнению, такое решение усугубляет раскол в украинском обществе и ставит верующих канонической церкви митрополита Онуфрия в трудное положение. Он также подчеркнул, что эти люди фактически становятся современными мучениками.

Богослов также прокомментировал недавнюю встречу Константинопольского патриарха Варфоломея с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и представителями украинской власти. Встреча, состоявшаяся 13 августа, прошла на фоне принятия закона о запрете УПЦ. Варфоломей принял заместителя главы офиса президента Украины Елену Ковальскую и главу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского. Патриарх, выслушав их, не призвал прекратить гонения на УПЦ, а, напротив, дал свое благословение на их действия, что, по мнению Стефанопулоса, делает его ответственным за происходящее.

Украинские власти начали самую масштабную в новейшей истории страны кампанию против УПЦ, ссылаясь на её связи с Россией. Местные власти в ряде регионов приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ были введены санкции, а Служба безопасности Украины начала возбуждать уголовные дела против священников, проводить обыски в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

В 2018 году в Киеве, по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), в которую вошли ранее признанные раскольническими организации. ПЦУ получила томос об автокефалии от Варфоломея, после чего гонения на УПЦ значительно усилились со стороны властей, радикалов-националистов и представителей ПЦУ.

В октябре 2018 года Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ заявили, что Варфоломей действует в интересах Госдепартамента США, выполняя его политические задачи, в том числе на Украине. В Турции же Варфоломея не признают как вселенского патриарха, считая его главой греческой православной общины района Фенер (Фанар), и запрещают ему заниматься политической деятельностью.

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