Апелляция на закрытие дела против Трампа по секретным документам: Спецпрокурор обращается в суд

Специальный прокурор Джек Смит подал апелляцию на решение суда Флориды о закрытии дела, касающегося неправомерного хранения секретной информации бывшим президентом США Дональдом Трампом, как следует из документов апелляции.

В поданных бумагах указано, что судебное решение о прекращении дела должно быть отменено, и процесс должен быть продолжен.

Смит утверждает, что аргументы о неправомерности его назначения на должность специального прокурора не имеют под собой оснований.

В июле судья Эйлин Кэннон приняла решение о прекращении дела, мотивируя это тем, что назначение Смита нарушает конституционные нормы США.

Летом прошлого года Дональду Трампу были предъявлены обвинения в некорректном обращении с секретными документами.

В случае признания его вины, экс-президенту грозило длительное заключение и значительный штраф. Трамп отстаивал свою невиновность, ссылаясь на спешку и занятость как на причины, по которым он не смог вовремя вернуть документы.

В августе 2022 года, в результате обыска в резиденции Трампа Мар-а-Ларго, ФБР изъяло тысячи документов различной степени секретности. Этот обыск был частью расследования по фактам неправомерного использования, кражи и уничтожения служебных материалов. Трамп выразил несогласие с действиями следствия, обвиняя Министерство юстиции в политической предвзятости.

