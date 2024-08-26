Апелляция на закрытие дела против Трампа по секретным документам: Спецпрокурор обращается в суд

Специальный прокурор Джек Смит подал апелляцию на решение суда Флориды о закрытии дела, касающегося неправомерного хранения секретной информации бывшим президентом США Дональдом Трампом, как следует из документов апелляции.
В поданных бумагах указано, что судебное решение о прекращении дела должно быть отменено, и процесс должен быть продолжен.
Смит утверждает, что аргументы о неправомерности его назначения на должность специального прокурора не имеют под собой оснований.
В июле судья Эйлин Кэннон приняла решение о прекращении дела, мотивируя это тем, что назначение Смита нарушает конституционные нормы США.
Летом прошлого года Дональду Трампу были предъявлены обвинения в некорректном обращении с секретными документами.
В случае признания его вины, экс-президенту грозило длительное заключение и значительный штраф. Трамп отстаивал свою невиновность, ссылаясь на спешку и занятость как на причины, по которым он не смог вовремя вернуть документы.
В августе 2022 года, в результате обыска в резиденции Трампа Мар-а-Ларго, ФБР изъяло тысячи документов различной степени секретности. Этот обыск был частью расследования по фактам неправомерного использования, кражи и уничтожения служебных материалов. Трамп выразил несогласие с действиями следствия, обвиняя Министерство юстиции в политической предвзятости.
Фото: www. dvidshub.net/Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley (the image or file is in the public domain)
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