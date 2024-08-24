Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой: нет ожиданий скорых решений по "скифскому золоту"

Михаил Швыдкой, специальный представитель главы государства по вопросам международного культурного сотрудничества, в беседе с "Интерфаксом", высказал предположение, что в обозримом будущем вряд ли предстоит ожидать решений, касающихся "скифского золота".

По его словам, Россия не является участником процедуры в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где в настоящее время обсуждается вопрос о "скифском золоте". В текущих политических условиях, по его мнению, не стоит рассчитывать на скорое принятие каких-либо решений по этому делу.

Швыдкой также опроверг информацию о возможных изменениях в рассмотрении дела в ЕСПЧ.

В феврале текущего года четыре музейных учреждения Крыма обратились в ЕСПЧ с целью опротестовать решение о передаче "скифского золота" Украине.

В 2013 году четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (позднее ставший частью Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - организовали выставку "Крым - золотой остров в Черном море" в Бонне, а затем в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из 2 тысяч предметов. Крымские музеи подали иск к голландскому музею Алларда Пирсона с требованием вернуть экспонаты на полуостров, что привело к началу судебного процесса.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие судебные решения и постановил передать "скифское золото" Украине.

15 марта 2022 года Россия объявила о своем выходе из Совета Европы (СЕ). С этой даты, Россия больше не является членом этой организации. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, то есть после окончания членства РФ в Совете Европы, не имеют силы на территории России.

Фото: Wikimedia Commons/ Скифское золото , Гэри Тодд , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )