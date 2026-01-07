Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:34

Решение проблемы спустя два дня: восстановление движения после схода 35 вагонов на Забайкальской железной дороге

В Амурской области завершены работы по восстановлению железнодорожного движения после аварии – ТАСС

Восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на железнодорожном перегоне Гудачи — Гонжа Забайкальской железной дороги в Амурской области завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Происшествие и восстановление

Инцидент произошел 5 января в 09:01 по московскому времени, когда на перегоне сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. В результате аварии были задержаны пассажирские поезда дальнего следования. Для ликвидации последствий аварии было задействовано более 400 железнодорожников.

7 января в 3:08 по московскому времени работы по восстановлению железнодорожного движения были завершены. "Открыто движение по обоим путям перегона Гудачи — Гонжа в Амурской области", — сообщили в пресс-службе.

Задержка пассажирских поездов

После завершения восстановительных работ задержанные поезда были отправлены по маршрутам. Однако поезда продолжали следовать с опозданием от 3 до 16 часов. Среди них следующие рейсы: №9 Владивосток — Москва, №10 Москва — Владивосток, №1 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток, №317 Благовещенск — Нижний Бестях, №82 Тында — Благовещенск, №375 Благовещенск — Чита, №325 Хабаровск — Нерюнгри, №326 Нерюнгри — Хабаровск.

В пресс-службе отметили, что "движение открыто полностью. Поезда следуют и сокращают опоздание".

