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Безрассудные действия Украины могут причинить вред не только КАЭС
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Постпред РФ в Вене отметил, что действия Киева могут иметь последствия не только на АЭС

Безрассудные действия Украины могут причинить вред не только КАЭС

Украинские действия ставят под угрозу целостность мировой атомной отрасли, указывает постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене.

Хотя прямого ущерба ядерному объекту в городе Курчатове и не зафиксировано, обстановка остается напряженной. "Прохладное отношение Украины к ситуации чревато не только для российского ядерного объекта, но и потенциально грозит поставить под угрозу целостность мировой атомной отрасли", — подчеркивают в представительстве РФ.

Постоянное представительство Российской Федерации подчеркивает, что украинские действия ставят под угрозу не только ядерные объекты России, но и потенциально грозят поставить под угрозу целостность мировой атомной отрасли.

Фото: commons. wikimedia.org/Dmitriy 92 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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