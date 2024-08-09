Украинские действия ставят под угрозу целостность мировой атомной отрасли, указывает постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене.
Хотя прямого ущерба ядерному объекту в городе Курчатове и не зафиксировано, обстановка остается напряженной. "Прохладное отношение Украины к ситуации чревато не только для российского ядерного объекта, но и потенциально грозит поставить под угрозу целостность мировой атомной отрасли", — подчеркивают в представительстве РФ.
Постоянное представительство Российской Федерации подчеркивает, что украинские действия ставят под угрозу не только ядерные объекты России, но и потенциально грозят поставить под угрозу целостность мировой атомной отрасли.
Фото: commons. wikimedia.org/Dmitriy 92 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку
Сын бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела сделать этого, поэтому она по-прежнему считается главой правительства страны.
Америка предоставит 3,5 миллиарда долларов Израилю
Соединенные Штаты Америки намерены выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной
Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.
В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Ленинградской битвы, и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.