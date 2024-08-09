Безрассудные действия Украины могут причинить вред не только КАЭС

Украинские действия ставят под угрозу целостность мировой атомной отрасли, указывает постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене.

Хотя прямого ущерба ядерному объекту в городе Курчатове и не зафиксировано, обстановка остается напряженной. "Прохладное отношение Украины к ситуации чревато не только для российского ядерного объекта, но и потенциально грозит поставить под угрозу целостность мировой атомной отрасли", — подчеркивают в представительстве РФ.

Постоянное представительство Российской Федерации подчеркивает, что украинские действия ставят под угрозу не только ядерные объекты России, но и потенциально грозят поставить под угрозу целостность мировой атомной отрасли.

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