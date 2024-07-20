В Забайкалье предложили создать федеральный музей-заповедник кочевых культур. Наталья Викулова, младший научный сотрудник Института археологии РАН и директор этно-археопарка "Сухотино", отметила, что в регионе ведется активная работа по развитию инфраструктуры и исследованию археологических памятников Монгольской империи.
Основные предложенные локации включают Делюн-Болдок, Кондуйский городок, Хирхиринское городище и Вал Чингисхана, которые могут стать культурно-туристическими центрами.
Викулова также подчеркнула необходимость создания Забайкальского филиала Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Форум "Новые горизонты — 2024" в Чите и Агинском Бурятском округе обсуждает развитие международного сотрудничества, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Maya K. Photography (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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