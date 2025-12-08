Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:50

Россия готовит резерв к новому циклу: военные сборы 2026 года станут самыми масштабными за последние годы

Путин утвердил призыв запасников на военные сборы в 2026 году

Подтверждение плановых военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, стало очередным шагом в ежегодной системе подготовки силовых структур. Об этом сообщает официальный портал нормативных правовых актов, где опубликован указ президента России о призыве запасников в 2026 году.

Содержание указа

Документ фиксирует, что в следующем году граждан, находящихся в запасе, направят на сборы в Вооружённые силы России, войска Национальной гвардии, а также в спасательные формирования МЧС, органы государственной охраны и подразделения Федеральной службы безопасности. В тексте указа уточняется, что участие в сборах является частью установленной процедуры поддержания готовности мобилизационного резерва.

Такие сборы позволяют обновлять навыки, необходимые для службы, и обеспечивать связь между гражданским и военным сегментами системы безопасности. Хотя формат мероприятий ежегодный, конкретный перечень ведомств, участвующих в программе, ещё раз подчёркивает масштаб охватываемых структур и широкий спектр задач, на которые готовят запасников.

Контекст ежегодной подготовки

Сборы для находящихся в запасе граждан традиционно носят плановый характер. Они проводятся ежегодно и направлены на поддержание требуемого уровня подготовки бывших военнослужащих. Эта система функционирует как элемент национальной оборонной стратегии, обеспечивая резерв человеческих ресурсов для различных силовых структур.

Публикация указа на официальном портале нормативных актов формирует юридическую основу для начала организационных мероприятий. Соответствующие ведомства получают полномочия по подбору, уведомлению и распределению участников, после чего начинается подготовительный этап, связанный с составлением списков и определением мест прохождения сборов.

Значение для системы безопасности

Ежегодный характер таких сборов подчёркивает стремление государства поддерживать резервистов в актуальной физической и профессиональной форме. Они становятся частью механизма укрепления обороноспособности, поскольку позволяют в нужный момент рассчитывать на людей, знакомых с порядками службы и особенностями функционирования силовых структур.

Участие нескольких ведомств отражает межведомственный характер подготовки. Это означает, что запасники могут быть распределены в соответствии с потребностями не только армии, но и служб, отвечающих за внутреннюю безопасность, чрезвычайные ситуации и охрану государственных объектов. Такое сочетание формирует комплексный подход к обеспечению национальной устойчивости.

