Купил Toyota — сохранил деньги: машины, которые не падают в цене

На российском рынке при перепродаже меньше всего дешевеют автомобили марки Toyota. Об этом рассказал МК автоэксперт Игорь Шагапов.

Лидеры по сохранению стоимости

"Модели Land Cruiser и Camry практически любого года выпуска, как правило, демонстрируют минимальную потерю цены. Во время общего роста стоимости авто на рынке такие машины могут быть проданы иногда даже дороже первоначальной цены", — отметил эксперт.

Другие устойчивые модели

Помимо Toyota, эксперты выделяют и другие автомобили, которые сохраняют ценность на вторичном рынке:

Kia Rio

Hyundai Solaris

Renault Logan

классический ВАЗ-2106

Почему это важно

Устойчивость к обесцениванию делает такие модели особенно привлекательными для покупателей, которые рассматривают авто не только как средство передвижения, но и как инвестицию. Toyota в этом списке занимает особое место благодаря репутации надёжности и высокой ликвидности.