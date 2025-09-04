Купил Toyota — сохранил деньги: машины, которые не падают в цене
На российском рынке при перепродаже меньше всего дешевеют автомобили марки Toyota. Об этом рассказал МК автоэксперт Игорь Шагапов.
Лидеры по сохранению стоимости
"Модели Land Cruiser и Camry практически любого года выпуска, как правило, демонстрируют минимальную потерю цены. Во время общего роста стоимости авто на рынке такие машины могут быть проданы иногда даже дороже первоначальной цены", — отметил эксперт.
Другие устойчивые модели
Помимо Toyota, эксперты выделяют и другие автомобили, которые сохраняют ценность на вторичном рынке:
-
Kia Rio
-
Hyundai Solaris
-
Renault Logan
-
классический ВАЗ-2106
Почему это важно
Устойчивость к обесцениванию делает такие модели особенно привлекательными для покупателей, которые рассматривают авто не только как средство передвижения, но и как инвестицию. Toyota в этом списке занимает особое место благодаря репутации надёжности и высокой ликвидности.
