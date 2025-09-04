Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайские автомобили в России
Китайские автомобили в России
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:23

Купил Toyota — сохранил деньги: машины, которые не падают в цене

Эксперты: Kia Rio, Solaris и Logan входят в число самых ликвидных авто

На российском рынке при перепродаже меньше всего дешевеют автомобили марки Toyota. Об этом рассказал МК автоэксперт Игорь Шагапов.

Лидеры по сохранению стоимости

"Модели Land Cruiser и Camry практически любого года выпуска, как правило, демонстрируют минимальную потерю цены. Во время общего роста стоимости авто на рынке такие машины могут быть проданы иногда даже дороже первоначальной цены", — отметил эксперт.

Другие устойчивые модели

Помимо Toyota, эксперты выделяют и другие автомобили, которые сохраняют ценность на вторичном рынке:

  • Kia Rio

  • Hyundai Solaris

  • Renault Logan

  • классический ВАЗ-2106

Почему это важно

Устойчивость к обесцениванию делает такие модели особенно привлекательными для покупателей, которые рассматривают авто не только как средство передвижения, но и как инвестицию. Toyota в этом списке занимает особое место благодаря репутации надёжности и высокой ликвидности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпросвещения разрешило онлайн-обучение в автошколах, практика останется очной сегодня в 12:36

Учиться на права станет проще: теория теперь доступна из дома

С марта 2026 года автошколы в России смогут проводить теорию онлайн, а практика останется очной. Чем удобен новый формат для учеников?

Читать полностью » Эксперты напомнили о рисках кибератак на современные автомобили и способы защиты сегодня в 12:30

Цифровая гигиена за рулём: новая обязанность водителя

Смарт-машины удобны, но уязвимы: от взломов через приложения до подмены OTA. Разбираем громкие случаи, реальные риски и конкретные шаги, которые защищают ваш автомобиль.

Читать полностью » Эксперт Сергей Петров: ни одно устройство не обеспечивает полной защиты автомобиля от угона сегодня в 7:10

Машина под угрозой даже на охраняемой парковке: как не остаться без авто

Эксперт рассказал, какие системы реально помогают защитить автомобиль. Почему сигнализация остаётся самым действенным барьером и стоит ли доверять камерам?

Читать полностью » Новый Citroen C5 Aircross стал крупнейшим и самым дорогим SUV бренда сегодня в 6:29

Citroen C5 Aircross приблизился к премиум-сегменту — что изменилось внутри

Citroen представил обновлённый C5 Aircross — новый флагман бренда, который сочетает простор, комфорт и доступность, бросая вызов премиальным конкурентам.

Читать полностью » В России начались продажи Kia K8 2025 по цене 5,9 млн рублей сегодня в 6:07

Kia K8 приехал в Россию: седан, который стоит дороже двух Lada

В Москве заметили премиальный седан Kia K8 в продаже, и цена заставляет удивиться. Что в нём особенного и стоит ли он своих денег?

Читать полностью » Минтранс Подмосковья предупредил водителей об опасности лосей на дорогах в брачный сезон сегодня в 5:20

Опасный сезон в Подмосковье: почему дорога внезапно превращается в ловушку

В Подмосковье водителей предупредили о повышенной опасности на дорогах: в брачный сезон лоси выходят к трассам и могут спровоцировать ДТП.

Читать полностью » Житель Оттавы установил Volvo S80 на острове посреди озера сегодня в 5:16

Серебристый Volvo превратился в остров и стал легендой Иллинойса

На озере в Иллинойсе стоит Volvo, превративший скалу в знаменитый остров. Как машина оказалась там и почему до сих пор привлекает туристов?

Читать полностью » Subaru возглавила рейтинг надёжности автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports сегодня в 4:51

Миллионы водителей выбрали надёжность: лидер не тот, кого все ожидали

Subaru неожиданно возглавила рейтинг надёжности Consumer Reports 2025, оставив позади BMW, Lexus и Toyota. В чём секрет успеха бренда?

Читать полностью »

Новости
Общество

ВТБ: Банк России 12 сентября может снизить ключевую ставку на 100–200 пунктов
ПФО

Задолженность пензенцев по кредитам на 1 июля 2025 года достигла 234 млн рублей — Росстат
Авто и мото

В Москве предложили ввести оплату за каждый километр пробега
Наука и технологии

Молнии – не только красиво, но и опасно: как грозы влияют на качество воздуха
Туризм

Путешественникам с долгой пересадкой в Пекине советуют посетить арт-квартал 798
Культура и шоу-бизнес

Radiohead вернутся на сцену в ноябре 2025 года после семилетнего перерыва
Красота и здоровье

Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз
Красота и здоровье

Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet