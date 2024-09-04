В издательстве The Mirror рассказали, что бокачи из США напуганы угрозами Трампа о публикации списка гостей Эпштейна

После того как кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал опубликовать список имён влиятельных и богатых людей, имевших связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, эти люди оказались в состоянии паники.

Одна из жертв преступлений Эпштейна рассказала журналистам The Mirror, что те, кто был связан с финансистом, испытывают серьёзный страх и тревогу из-за возможного разоблачения. Она убеждена, что если Трамп вернётся в Белый дом, дни тех, кто окажется в списке, будут сочтены.

Ранее Трамп заявил о своём намерении опубликовать список посетителей острова Эпштейна, который обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Это заявление вызвало опасения у многих людей, которые, как считается, имели связи с Эпштейном.

В ходе судебного разбирательства по делу Эпштейна, который скончался в тюрьме, был опубликован список лиц, упоминавшихся в этом деле. Среди них были названы британский принц Эндрю, его подруга Гилейн Максвелл и Вирджиния Джуффре, которая обвинила герцога Йоркского в изнасиловании.

Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. В 2019 году он был найден мёртвым в своей тюремной камере. После расследования его смерти было установлено, что он покончил жизнь самоубийством.

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