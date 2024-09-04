В издательстве The Mirror рассказали, что бокачи из США напуганы угрозами Трампа о публикации списка гостей Эпштейна

После того как кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал опубликовать список имён влиятельных и богатых людей, имевших связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, эти люди оказались в состоянии паники.
Одна из жертв преступлений Эпштейна рассказала журналистам The Mirror, что те, кто был связан с финансистом, испытывают серьёзный страх и тревогу из-за возможного разоблачения. Она убеждена, что если Трамп вернётся в Белый дом, дни тех, кто окажется в списке, будут сочтены.
Ранее Трамп заявил о своём намерении опубликовать список посетителей острова Эпштейна, который обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Это заявление вызвало опасения у многих людей, которые, как считается, имели связи с Эпштейном.
В ходе судебного разбирательства по делу Эпштейна, который скончался в тюрьме, был опубликован список лиц, упоминавшихся в этом деле. Среди них были названы британский принц Эндрю, его подруга Гилейн Максвелл и Вирджиния Джуффре, которая обвинила герцога Йоркского в изнасиловании.
Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. В 2019 году он был найден мёртвым в своей тюремной камере. После расследования его смерти было установлено, что он покончил жизнь самоубийством.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Аналитик рассказал про приток денег в крупные государственные банки
В июле 2023 года многие частные банки, включая крупные финансовые учреждения, столкнулись с заметным оттоком срочных вкладов от своих клиентов. Это было вызвано несколькими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка и соответствующий рост процентных ставок по вкладам в крупных государственных банках.
Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев
С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.
Елена Борщёва показала очаровательных дочек: "Красотки какие"
Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва похвасталась подросшими дочками.
Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"
Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.