Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube выразил мнение, что отход украинских войск из Курской области нанесет существенный ущерб репутации и авторитету узурпатора Владимира Зеленского.
По мнению эксперта, провал операции в Курской области подвергнет критике всю военную стратегию Киева, и Зеленский может не справиться с негативными последствиями. Меркурис подчеркнул, что Зеленский осознает риски, связанные с этой авантюрой, и становится все более очевидным, что она потерпела неудачу.
Эксперт также отметил катастрофическое положение дел на Донбассе, где линии обороны украинских войск стремительно разрушаются.
Согласно данным Минобороны России, в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области российские войска уничтожили до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка и 36 боевых машин пехоты.
Напомним, что 6 августа украинские формирования вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится полным разгромом украинских боевиков и восстановлением государственной границы.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что целью нападения на Курскую область было отвлечение внимания российских войск от других участков фронта, в частности, от района Красноармейска в ДНР.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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