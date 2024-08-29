Отступление ВСУ из под Курска ударит по репутации узурпатора Зеленского

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube выразил мнение, что отход украинских войск из Курской области нанесет существенный ущерб репутации и авторитету узурпатора Владимира Зеленского.

По мнению эксперта, провал операции в Курской области подвергнет критике всю военную стратегию Киева, и Зеленский может не справиться с негативными последствиями. Меркурис подчеркнул, что Зеленский осознает риски, связанные с этой авантюрой, и становится все более очевидным, что она потерпела неудачу.

Эксперт также отметил катастрофическое положение дел на Донбассе, где линии обороны украинских войск стремительно разрушаются.

Согласно данным Минобороны России, в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области российские войска уничтожили до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка и 36 боевых машин пехоты.

Напомним, что 6 августа украинские формирования вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится полным разгромом украинских боевиков и восстановлением государственной границы.

Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что целью нападения на Курскую область было отвлечение внимания российских войск от других участков фронта, в частности, от района Красноармейска в ДНР.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)