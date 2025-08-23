Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by DBatura is licensed under CC0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:01

Они становятся женщинами от жары: революционное открытие в генетике рептилий — разгадка 40-летней тайны

Генетический ключ к мужественности: учёные открыли гены, определяющие пол у бородатых агам

Учёные сделали прорыв в понимании механизма определения пола у бородатых агам, открыв гены, необходимые для того, чтобы ящерица стала самцом. Это открытие проливает свет на необычную систему формирования пола у этих рептилий, которую определяют как генетические, так и экологические факторы. Работа вышла в GigaScience.

Бородатые агамы (Pogona vitticeps) обладают необычной системой формирования пола, которую определяют как генетические, так и экологические факторы, в частности, температура.

В отличие от большинства животных, у которых пол определяется только хромосомами, у бородатых агам происходит изменение пола с мужского на женский при высоких температурах инкубации. То есть ящерицы, имеющие мужские хромосомы, могут стать самками, если яйцо находилось при достаточно высокой температуре.

Половые хромосомы: самки ZW, самцы ZZ

Как и у птиц и многих рептилий, у этой агамы самки имеют пару несхожих ZW хромосом, а самцы — две сходные ZZ хромосомы. Долгое время учёные искали гены, ответственные за определение пола у этих рептилий.

Авторы нового исследования открыли на половых хромосомах генетические элементы, необходимые для того, чтобы ящерица стала самцом. На сегодняшний день ни у одного из видов рептилий не было обнаружено главного гена, определяющего пол, подобного Sry у млекопитающих или Dmrt1 у птиц.

Ген Amh и рецептор AMHR2: явный кандидат

Эта новая работа предоставляет явного кандидата в лице гена Amh и AMHR2, кодирующего его рецептор, которые присутствуют в двух копиях у самцов ZZ и в единственной — у самки ZW. Обнаружение этих генов открывает новые возможности для изучения механизма определения пола у рептилий.

Цие Ли из Пекинского института геномики, руководитель исследования: "Мы решили начать работу с геномом бородатой агамы в прошлом году, поскольку это был Год Дракона в Китае. Полученные две эталонные сборки геномов от противоположных полов и с использованием разных технологий, действительно дополняют друг друга. Я в восторге от того, что оба генома подчеркивают ключевую роль сигнальной системы AMH в определении пола у этого вида".

Интересные факты о бородатых агамах

Бородатые агамы являются популярными домашними животными благодаря своему спокойному характеру и неприхотливости.
Бородатые агамы обитают в Австралии и приспособлены к жизни в засушливых условиях.
Бородатые агамы получили свое название благодаря мешочку под горлом, который они раздувают в случае опасности или во время ухаживания.

В заключение, открытие генов, определяющих пол у бородатых агам, — это важный шаг в понимании генетических механизмов, определяющих пол у рептилий. Это открытие также может иметь значение для изучения эволюции систем определения пола у других видов животных.

