Экзотические питомцы против стереотипов: как страх превращается в увлечение

Каждый год в Сарже-ле-Ман проходит событие, которое привлекает людей с самыми разными интересами — от семей с детьми до коллекционеров экзотических питомцев. В середине сентября 2025 года Ассоциация террариофилов штата Мэн провела там свою 15-ю выставку, собравшую десятки экспонентов и сотни гостей. Атмосфера напоминала настоящий фестиваль живой природы: змеи, черепахи, ящерицы, пауки и даже экзотические улитки создавали ощущение другого мира.

Живые экспонаты

Гулять по рядам выставки было увлекательно даже для тех, кто в обычной жизни предпочитает держаться подальше от рептилий. С одной стороны стояли огромные питоны и удавы, с другой — крошечные гекконы и миниатюрные пауки. Африканская улитка медленно пыталась выбраться из своего контейнера, а рядом малыши-черепахи вызывали восторг у детей.

Для многих это стало возможностью впервые увидеть экзотических животных так близко. Важно отметить: ни один из представленных видов не представлял угрозы для человека, и это позволяло рассматривать питомцев без страха.

Любовь с первого взгляда

Посетители не только смотрели, но и влюблялись в новых "друзей". Девушка по имени Амандина с восторгом показывала гигантскую чёрную сороконожку:

"Смотри, какой милый!", — воскликнула она.

И действительно, в её голосе звучала неподдельная нежность. Её будущий питомец должен был занять место в просторном террариуме дома. Другой посетитель, Жан-Луик, был очарован питоном:

"Я подумываю о нём, потому что хотел удава. Но он всё равно очень красивый, весь белый, с такими голубыми глазами…"

Такого рода встречи часто становятся первым шагом к покупке питомца и вхождению в сообщество любителей экзотики.

Планирование и ответственность

Организаторы выставки подчёркивали: покупка рептилии — это не спонтанная игрушка. Необходимо учитывать расходы на корм, оборудование, содержание и даже долгосрочные планы. Ведь, например, черепахи могут прожить больше века. Для их содержания иногда требуется официальное разрешение, а также готовность передать питомца наследникам.

Многие заводчики на месте консультировали посетителей и делились практическими советами, помогая избежать ошибок начинающим террариумистам.

Рептилия как домашний питомец

Президент ассоциации Камилла Делепин сама прошла путь от страха перед змеями до увлечения ими. Сегодня она уверена: эти животные могут стать отличными питомцами.

"Люди могут уйти прямо со своим животным", — заявила президент ATM Камилла Делепин.

Она отметила, что нередко семьи берут змею как первого питомца для ребёнка. Змея требует минимум ухода: её не нужно выгуливать, а кормить достаточно всего раз в месяц. При этом она занимает совсем немного места.

Плюсы и минусы