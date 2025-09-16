Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:36

Экзотические питомцы против стереотипов: как страх превращается в увлечение

В Сарже-ле-Ман прошла 15-я выставка экзотических животных Ассоциации террариофилов Мэна

Каждый год в Сарже-ле-Ман проходит событие, которое привлекает людей с самыми разными интересами — от семей с детьми до коллекционеров экзотических питомцев. В середине сентября 2025 года Ассоциация террариофилов штата Мэн провела там свою 15-ю выставку, собравшую десятки экспонентов и сотни гостей. Атмосфера напоминала настоящий фестиваль живой природы: змеи, черепахи, ящерицы, пауки и даже экзотические улитки создавали ощущение другого мира.

Живые экспонаты

Гулять по рядам выставки было увлекательно даже для тех, кто в обычной жизни предпочитает держаться подальше от рептилий. С одной стороны стояли огромные питоны и удавы, с другой — крошечные гекконы и миниатюрные пауки. Африканская улитка медленно пыталась выбраться из своего контейнера, а рядом малыши-черепахи вызывали восторг у детей.

Для многих это стало возможностью впервые увидеть экзотических животных так близко. Важно отметить: ни один из представленных видов не представлял угрозы для человека, и это позволяло рассматривать питомцев без страха.

Любовь с первого взгляда

Посетители не только смотрели, но и влюблялись в новых "друзей". Девушка по имени Амандина с восторгом показывала гигантскую чёрную сороконожку:

"Смотри, какой милый!", — воскликнула она.

И действительно, в её голосе звучала неподдельная нежность. Её будущий питомец должен был занять место в просторном террариуме дома. Другой посетитель, Жан-Луик, был очарован питоном:

"Я подумываю о нём, потому что хотел удава. Но он всё равно очень красивый, весь белый, с такими голубыми глазами…"

Такого рода встречи часто становятся первым шагом к покупке питомца и вхождению в сообщество любителей экзотики.

Планирование и ответственность

Организаторы выставки подчёркивали: покупка рептилии — это не спонтанная игрушка. Необходимо учитывать расходы на корм, оборудование, содержание и даже долгосрочные планы. Ведь, например, черепахи могут прожить больше века. Для их содержания иногда требуется официальное разрешение, а также готовность передать питомца наследникам.

Многие заводчики на месте консультировали посетителей и делились практическими советами, помогая избежать ошибок начинающим террариумистам.

Рептилия как домашний питомец

Президент ассоциации Камилла Делепин сама прошла путь от страха перед змеями до увлечения ими. Сегодня она уверена: эти животные могут стать отличными питомцами.

"Люди могут уйти прямо со своим животным", — заявила президент ATM Камилла Делепин.

Она отметила, что нередко семьи берут змею как первого питомца для ребёнка. Змея требует минимум ухода: её не нужно выгуливать, а кормить достаточно всего раз в месяц. При этом она занимает совсем немного места.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Компактность и минимум ухода Необходимость террариума и оборудования
Нетребовательность в кормлении Возможный страх у гостей
Уникальный опыт общения с животным Долгий срок жизни (особенно у черепах)
Возможность завести питомца даже в квартире Высокая стоимость редких видов

Сравнение популярных питомцев

Вид Уход Продолжительность жизни Особенности
Змея Лёгкий 10-20 лет Кормление раз в месяц
Черепаха Средний до 100 лет Требует регистрации и планирования
Геккон Лёгкий 10-15 лет Подходит для новичков
Африканская улитка Очень лёгкий 5-7 лет Быстро размножается

Советы шаг за шагом

  1. Определите, какой вид животного вам ближе по характеру и возможностям ухода.

  2. Подготовьте террариум с нужной температурой и влажностью.

  3. Рассчитайте расходы: питание, лампы, подогрев, инвентарь.

  4. Ознакомьтесь с требованиями по документам и разрешениям.

  5. Найдите проверенного заводчика, который даст советы и поддержку.

Мифы и правда

• Миф: все змеи опасны.
Правда: большинство декоративных видов абсолютно безопасны.

• Миф: рептилии не подходят для квартир.
Правда: им часто нужно меньше места, чем кошке или собаке.

• Миф: ухаживать слишком сложно.
Правда: при правильном оборудовании уход минимален.

FAQ

Как выбрать первую рептилию?
Начните с неприхотливых видов: гекконов, маисовых змей или африканских улиток.

Сколько стоит содержание?
От 1 500 до 10 000 рублей в месяц в зависимости от вида.

Что лучше для семьи с детьми — черепаха или змея?
Черепаха живёт дольше и требует больше места, змея компактнее и проще в уходе.

Исторический контекст

Первая выставка Ассоциации террариофилов штата Мэн прошла ещё в 2010 году. С тех пор мероприятие стало ежегодным и к 2025 году отметило юбилейную, 15-ю встречу. Количество участников и посетителей растёт каждый год, а само событие уже называют главным местом встречи любителей рептилий в регионе.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: покупка животного без подготовки.
Последствие: стресс для владельца и питомца, возврат или гибель животного.
Альтернатива: заранее изучить литературу и проконсультироваться с заводчиком.

А что если…

А что если бы выставку посетили те, кто боится змей? Возможно, они изменили бы своё мнение. Ведь, как показывает история Камиллы Делепин, даже фобия может превратиться в увлечение, если взглянуть на этих существ без предвзятости.

Интересные факты

  1. Самая маленькая змея в мире — всего 10 см длиной, она умещается на ладони.

  2. Черепахи действительно могут дожить до 150 лет.

  3. Африканская улитка способна вырасти до 30 см и весить больше 200 граммов.

